Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nawet kilka tysięcy złotych wsparcia z MOPS. To świadczenie przysługuje każdemu, bez kryterium dochodowego

Nawet kilka tysięcy złotych wsparcia z MOPS. To świadczenie przysługuje każdemu, bez kryterium dochodowego

24 grudnia 2025, 07:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Choć większość form wsparcia z MOPS wymaga mieszczenia się w określonych progach finansowych, co wyklucza wielu potrzebujących, istnieje istotny wyjątek. Jedno ze świadczeń jest przyznawane niezależnie od zarobków. Mimo tak korzystnych zasad, wiedza o tej możliwości jest wśród Polaków wciąż niewielka. Oto szczegóły.

Zakres pomocy finansowej oferowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej stanowi kluczowy filar wsparcia dla osób znajdujących się w skomplikowanej sytuacji życiowej, oferując przede wszystkim różnorodne świadczenia pieniężne regulowane ustawą o pomocy społecznej. Formy tej pomocy są ściśle dopasowane do indywidualnych potrzeb oraz kondycji zdrowotnej i zawodowej beneficjenta. Osoby trwale niezdolne do podjęcia pracy ze względu na wiek lub posiadany stopień niepełnosprawności mogą ubiegać się o zasiłek stały, który stanowi stabilne źródło utrzymania. W przypadku wystąpienia trudności o charakterze przejściowym, takich jak nagła utrata zatrudnienia czy pogorszenie stanu zdrowia, instytucja oferuje zasiłek okresowy, mający na celu wsparcie finansowe w konkretnym przedziale czasowym. Istnieje także możliwość uzyskania zasiłku celowego, który jest przyznawany jednorazowo na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, co obejmuje między innymi zakup żywności, leków, opału na zimę lub pokrycie kosztów związanych z pochówkiem bliskiej osoby.

Kryteria dochodowe a realna dostępność świadczeń socjalnych z MOPS

Uzyskanie większości podstawowych świadczeń z pomocy społecznej jest bezpośrednio uzależnione od spełnienia restrykcyjnych progów dochodowych. Obecnie obowiązujące limity określają, że miesięczny przychód nie może przekroczyć kwoty 1010 złotych w przypadku osób prowadzących gospodarstwo domowe samodzielnie, natomiast w przeliczeniu na każdą osobę w rodzinie próg ten wynosi 823 złote. Taka konstrukcja przepisów bywa często barierą nie do przebicia dla wielu potrzebujących. W obliczu rosnącej inflacji, wysokich kosztów utrzymania mieszkań oraz drastycznych podwyżek cen produktów pierwszej potrzeby, osoby, których dochód jedynie nieznacznie wykracza poza ustawowe ramy, pozostają bez finansowego wsparcia. Realna sytuacja ekonomiczna wielu rodzin pokazuje, że nawet przy dochodach wyższych niż przewiduje ustawa, zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych staje się niemożliwe.

Niefinansowe formy wsparcia z MOPS dla osób przekraczających progi dochodowe

W sytuacjach, gdy wnioskodawca nie kwalifikuje się do otrzymania gotówki ze względu na wysokość zarobków, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej może zaproponować alternatywne formy pomocy, które skutecznie odciążają budżet domowy. Wsparcie to przybiera postać pomocy rzeczowej, w ramach której wydawane są paczki żywnościowe, ubrania oraz niezbędne artykuły higieniczne. Bardzo istotnym elementem jest także dofinansowanie usług opiekuńczych dedykowanych seniorom i osobom z niepełnosprawnościami, które wymagają stałej asysty w codziennym funkcjonowaniu. Dodatkowo ośrodki realizują programy dożywiania, zapewniając darmowe posiłki dzieciom w placówkach oświatowych oraz obiady w jadłodajniach dla dorosłych. Ważną rolę odgrywa również poradnictwo specjalistyczne, w tym pomoc prawna, zdrowotna oraz doradztwo w zakresie aktywizacji zawodowej i zarządzania domowymi finansami.

Zasiłek zwrotny jako ratunek w sytuacjach kryzysowych

Mało znanym, lecz niezwykle istotnym instrumentem pomocy jest zasiłek zwrotny, który może zostać przyznany bez względu na wysokość osiąganych dochodów. Jest to specyficzne świadczenie jednorazowe dedykowane osobom i rodzinom, które znalazły się w nagłym kryzysie finansowym spowodowanym zdarzeniem losowym, takim jak wypadek, choroba czy niespodziewana awaria domowa. Choć z założenia pomoc ta podlega zwrotowi, co odróżnia ją od standardowych zasiłków, stanowi ona bezcenne źródło kapitału w momencie najtrudniejszej próby życiowej. Warto podkreślić, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na przykład przy długotrwałym leczeniu, organ udzielający pomocy ma prawo odstąpić od żądania zwrotu pieniędzy lub rozłożyć spłatę na dogodne raty, jeśli wymaga tego dobro beneficjenta.

Procedura ubiegania się o zwrotne świadczenie finansowe z MOPS

Proces wnioskowania o zasiłek zwrotny nie odbiega znacząco od standardowych procedur urzędowych w pomocy społecznej. Osoba zainteresowana powinna złożyć odpowiednie podanie w swojej placówce MOPS, dołączając dokumentację potwierdzającą wysokość dochodów oraz zaświadczenia obrazujące charakter trudnej sytuacji, na przykład dokumentację medyczną. Nieodzownym elementem weryfikacji jest rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzany przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Podczas tej wizyty oceniana jest realna kondycja gospodarstwa domowego i zasadność udzielenia wsparcia. Po pozytywnej decyzji środki są przekazywane bezpośrednio na konto bankowe lub wysyłane przekazem pocztowym, co pozwala na szybkie uregulowanie najpilniejszych zobowiązań finansowych.

Źródło: INFOR
Infor.pl
