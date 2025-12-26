REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dodatkowe 500 zł do emerytury na stałe, ale tylko dla uprawnionych świadczeniobiorców. Sprawdź, czy się kwalifikujesz

Dodatkowe 500 zł do emerytury na stałe, ale tylko dla uprawnionych świadczeniobiorców. Sprawdź, czy się kwalifikujesz

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 grudnia 2025, 07:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze senior emeryt gotówka
Dodatkowe 500 zł do emerytury na stałe, ale tylko dla uprawnionych świadczeniobiorców. Sprawdź, czy się kwalifikujesz
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jeśli Twoja emerytura wynosi maksymalnie 2552,39 zł, masz szansę na świadczenie uzupełniające z ZUS. Pamiętaj jednak, że wysokość świadczenia nie jest jedynym warunkiem przyznania tych pieniędzy. Poznaj pozostałe zasady.

Dodatkowe 500 zł do emerytury na stałe

Osoby pobierające emeryturę mają możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia finansowego w wysokości 500 zł miesięcznie, które jest wypłacane bezterminowo. Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji zostało stworzone z myślą o seniorach i innych dorosłych obywatelach, których stan zdrowia wymaga permanentnego wsparcia w codziennych czynnościach. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje te środki na podstawie rzetelnej analizy dokumentów medycznych oraz oficjalnych orzeczeń potwierdzających konieczność opieki. W sytuacji otrzymania decyzji odmownej każdy wnioskodawca ma prawo do złożenia odwołania w terminie trzydziestu dni do placówki, która wydała postanowienie.

REKLAMA

REKLAMA

Kwota świadczenia uzupełniającego w 2025 roku

W 2025 roku wysokość dodatku potocznie określanego jako 500 plus dla niesamodzielnych wynosi dokładnie 500 zł każdego miesiąca. Choć wsparcie to jest często kojarzone z najstarszymi seniorami, przysługuje ono każdemu, kto ukończył osiemnasty rok życia i spełnia określone wymogi zdrowotne oraz finansowe. Gwarancją otrzymywania pieniędzy do końca życia jest posiadanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanego na czas nieokreślony.

500 plus świadczenia uzupełniającego. Zasady i progi dochodowe dla seniorów

Aby skutecznie ubiegać się o świadczenie, należy na stałe zamieszkiwać na terytorium Polski oraz legitymować się odpowiednim dokumentem medycznym potwierdzającym ograniczenia w samodzielnym funkcjonowaniu. Bardzo istotnym elementem jest weryfikacja dochodów, gdyż pełna kwota dodatku trafia do osób niepobierających innych świadczeń publicznych lub takich, których łączna emerytura brutto nie przekracza 2052,39 zł. W przypadku wyższych dochodów stosowany jest mechanizm złotówka za złotówkę, co oznacza, że przy zarobkach mieszczących się w przedziale do 2552,39 zł dodatek jest proporcjonalnie zmniejszany. Przekroczenie górnej granicy dochodowej powoduje utratę prawa do wsparcia, przy czym progi te podlegają corocznej aktualizacji podczas waloryzacji.

Jak złożyć wniosek o 500 plus dla niesamodzielnych?

Proces wnioskowania o dodatkowe pieniądze jest uproszczony i może odbywać się drogą tradycyjną lub elektroniczną. Zainteresowani mogą udać się osobiście do dowolnego oddziału ZUS lub skorzystać z portalu eZUS. Jeżeli wnioskodawca nie posiada aktualnego orzeczenia o niezdolności do samodzielnej pracy i egzystencji, do formularza musi dołączyć aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza nie dawniej niż miesiąc przed datą złożenia dokumentów oraz zgromadzoną historię choroby. Świadczenie będzie wypłacane przez cały okres ważności orzeczenia lekarskiego.

REKLAMA

Powiązane
Nowe uprawnienia emerytalne dla tysięcy osób. Sprawdź, czy Twój rocznik pozwala na wcześniejszą wypłatę z ZUS
Nowe uprawnienia emerytalne dla tysięcy osób. Sprawdź, czy Twój rocznik pozwala na wcześniejszą wypłatę z ZUS
Nawet kilka tysięcy złotych wsparcia z MOPS. To świadczenie przysługuje każdemu, bez kryterium dochodowego
Nawet kilka tysięcy złotych wsparcia z MOPS. To świadczenie przysługuje każdemu, bez kryterium dochodowego
Wsteczne 800 plus dla seniorów, czyli rekompensata dla osób po 50. roku życia za wychowanie dzieci. Czy nowy dodatek do emerytury za trud wychowania dzieci stanie się faktem?
Wsteczne 800 plus dla seniorów, czyli rekompensata dla osób po 50. roku życia za wychowanie dzieci. Czy nowy dodatek do emerytury za trud wychowania dzieci stanie się faktem?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Skończyło się eldorado z darowiznami. Skarbówka zmieniła zasady. Ruszyły gigantyczne kontrole i kary
26 gru 2025

Koniec swobody w zarabianiu w sieci bez oglądania się na urząd skarbowy. Skarbówka systemowo bierze się za tych, którzy regularnie sprzedają w internecie lub zarabiają na transmisjach na żywo, a dotąd nie dzielili się zyskami z fiskusem. Pod lupą znaleźli się zarówno użytkownicy popularnych platform sprzedażowych, jak i streamerzy żyjący z darowizn od widzów. Dla jednych i drugich oznacza to jedno: jeśli dochody z internetu nie są rozliczane, trzeba przygotować się na wezwanie do zapłaty podatku.
Obligacje skarbowe (oszczędnościowe) - styczeń 2026 r. - jakie oprocentowanie oferuje Ministerstwo Finansów
26 gru 2025

Po obniżkach oprocentowania obligacji skarbowych (detalicznych - oszczędnościowych) w maju, czerwcu, sierpniu, październiku, listopadzie i grudniu 2025 r. - oprocentowanie nowych emisji w styczniu 2026 r. nie ulegnie zmianie. Ministerstwo Finansów pozostawiło tym razem opłacalność tych obligacji bez zmian na kolejny miesiąc.
1700 złotych miesięcznie zastąpi 800 plus i 300 plus. Ma być przyznawane bez względu na wiek i wysokość dochodu
25 gru 2025

Co dzieje się sprawie pomysłu wprowadzenia dochodu podstawowego dla każdego? Choć o tym pomyśle dużo się mówiło w kontekście KPO, to jednak w ostatnim czasie temat zdecydowanie ucichł. Czy trzeba się obawiać likwidacji 800 plus i 300 plus?
Gorzka niespodzianka od rządu dla emerytów i rencistów rodzinnych od 1 stycznia 2026 r.: podwyżka świadczeń średnio o 220 zł, ale bez zapowiadanych 2 tys. zł wyrównania i 15 tys. zł rekompensaty za lata wypłaty przez ZUS zaniżonych świadczeń
25 gru 2025

1 stycznia 2026 r. wchodzi w życie ustawa, na podstawie której ZUS dokona przeliczenia wysokości emerytur ustalonych w czerwcu w latach 2009-2019 (tzw. emerytur czerwcowych) oraz rent rodzinnych po ubezpieczonych, którym ustalono emerytury w czerwcu w latach 2009-2019, z tego względu, że emerytury te zostały przyznane uprawnionym na poziomie niższym niż osobom, które wnioskowały o emeryturę w innych miesiącach roku. Ustawa ta uwzględnia korzystne dla emerytów i rencistów przepisy, na podstawie których otrzymają oni podwyżkę świadczeń bieżących, ale nie przewiduje rekompensaty za nawet 7 lat wypłaty zaniżonych świadczeń, ani nawet zapowiadanego przez MRPiPS – wyrównania za okres od 1 lipca 2025 r. do dnia, w którym zostanie ustalone świadczenie w nowej wysokości.

REKLAMA

Nie tylko płaca minimalna pójdzie w górę od nowego roku. Te świadczenia też wzrosną. Są już wyliczenia
25 gru 2025

Ci, którzy utrzymują się z minimalnego wynagrodzenia, z ulgą patrzą na podwyżkę, jaka czeka ich od nowego roku. Tyle że – jak to zwykle bywa – medal ma dwie strony. Wzrost najniższej krajowej spędza sen z powiek przedsiębiorcom, bo uruchamia efekt domina. To nie tylko wyższe koszty zatrudnienia. Wraz z minimalną pensją rosną też inne wskaźniki – od składek ZUS po odprawy i odszkodowania.
Urlop regeneracyjny dla każdego. Trzy miesiące płatnego wolnego po spełnieniu prostych warunków. Od kiedy będzie można korzystać?
24 gru 2025

Od kiedy pracownicy skorzystają z urlopu regeneracyjnego? Aż 3 miesiące wolnego dla każdego pracownika co 7 lat. Czy te rozwiązania mają szansę wejść w życie już w 2026 roku, czy trzeba będzie na nie czekać do 2027 roku?
Rejonizacja dla edukacji domowej? Czy może koniec edukacji domowej dla wszystkich dzieci? Wiceprezydent Warszawy: postulujemy
24 gru 2025

Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska: Dziś do edukacji domowej może trafić każde dziecko. To ma i w dłuższej perspektywie będzie mieć poważne konsekwencje. Wiceprezydent udzieliła wywiadu dla Serwisu Samorządowego PAP.
Od stycznia 2026 roku już 600 plus na dentystę. Dla każdego, kto opłaca składkę zdrowotną. Ale czy wiesz, jak skorzystać?
24 gru 2025

W listopadzie 2025 r. wskaźnik inflacji rok do roku wyniósł 2,5%. Jednak czy domowe budżety to odczuwają? Warto pamiętać o tym, że można dbać o nie na różne sposoby. Jednym z nich jest korzystanie z usług oferowanych przez NFZ w ramach opłacanej składki zdrowotnej.

REKLAMA

Będzie nowy ustawowy wiek emerytalny, ile wyniesie: 65 lat dla kobiet a 67 dla mężczyzn, od kiedy zmiana
26 gru 2025

Wiek emerytalny będzie podwyższony - to nieuchronne, by emerytury w ogóle mogły być wypłacane, bo alternatywą jest bankructwo Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i całego systemu emerytalnego. Problemów do rozwiązania jest zresztą znacznie więcej, a kolejne zmiany w systemie emerytalnym zamiast je rozwiązywać tylko ten system komplikują.
Waloryzacja emerytur 2026. Taką podwyżkę dadzą seniorom. Są już wyliczenia i prognozy świadczeń
25 gru 2025

Po dwóch latach wyjątkowo wysokich podwyżek seniorzy muszą przygotować się na rozczarowanie. W 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych znów zwaloryzuje emerytury i renty, ale wszystko wskazuje na to, że skala wzrostu świadczeń będzie znacznie mniejsza niż w latach 2023–2024. Z dostępnych dziś prognoz wynika, że wskaźnik waloryzacji może wynieść około 4,9 proc. To nadal realny wzrost pieniędzy trafiających na konta emerytów, ale mniej niż dotychczas.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA