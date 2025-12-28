REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 800 plus dla seniora. Nowy program rekompensat za trud wychowania dzieci. Kiedy i czy w ogóle ruszą wypłaty?

800 plus dla seniora. Nowy program rekompensat za trud wychowania dzieci. Kiedy i czy w ogóle ruszą wypłaty?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 grudnia 2025, 07:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, gotówka, senior, emeryt, 800 plus dla seniora, 800 plus dla seniorów
800 plus dla seniora. Nowy program rekompensat za trud wychowania dzieci. Kiedy i czy w ogóle ruszą wypłaty?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Do Kancelarii Prezydenta wpłynęła petycja dotycząca przywrócenia koncepcji "800 plus dla seniora". Propozycja ta zakłada wypłatę świadczenia osobom starszym, które wychowywały dzieci bez systemowego wsparcia finansowego ze strony państwa. Inicjatorzy podkreślają, że seniorzy czują się rozżaleni - choć to ich dzieci zasilają dziś budżet państwa, to oni sami zostali pominięci w szerokich programach socjalnych.

Zasady działania programu 800 plus dla seniorów i cele inicjatywy

Koncepcja świadczenia 800 plus dla seniora to propozycja nowej formy wsparcia finansowego, skierowana do osób starszych, które w przeszłości podjęły trud wychowania dzieci. Głównym założeniem projektu jest przyznanie comiesięcznego dodatku w wysokości 800 zł za każde dziecko, które obecnie jest aktywne zawodowo i odprowadza podatki na terenie Polski. W przypadku rodziców pozostających w związku małżeńskim kwota ta byłaby rozdzielana po równo, co oznaczałoby po 400 zł dla każdego z opiekunów. Inicjatywa ta ma być formą zadośćuczynienia za lata opieki nad potomstwem w okresach, gdy państwowe systemy wsparcia socjalnego nie oferowały tak szerokiej pomocy, jak ma to miejsce obecnie. Pomysłodawcy wskazują, że jest to niezbędny krok w stronę budowania sprawiedliwości międzypokoleniowej oraz sposób na zniwelowanie historycznych różnic w dostępie do świadczeń prorodzinnych, które bezpośrednio wpływają na dzisiejszą sytuację ekonomiczną emerytów.

REKLAMA

REKLAMA

Argumentacja petycji 800 plus dla seniora oraz wyliczenia finansowe rekompensaty

Złożona w czerwcu 2025 roku petycja dotycząca wprowadzenia dodatku opiera się na szczegółowych analizach ekonomicznych, które mają obrazować skalę strat poniesionych przez starsze pokolenia. Autorzy dokumentu zwracają uwagę, że dzisiejsi seniorzy nie mogli korzystać z przywilejów, jakie daje współczesny program 800 plus. Według przedstawionych kalkulacji, koszt wychowania jednego dziecka, które dziś zasila system podatkowy, odpowiada kwocie rzędu 172,8 tysiąca złotych. Suma ta stanowi równowartość wsparcia, jakie obecne rodziny otrzymują przez okres 12 lat trwania programu osłonowego. W sytuacji, gdy rodzice wychowali dwoje dzieci, postulowana kwota rekompensaty wzrasta do ponad 345 tysięcy złotych, co w opinii wnioskodawców oddaje realną wartość inwestycji, jaką poczynili oni w rozwój polskiego społeczeństwa i gospodarki.

Problem niesprawiedliwości społecznej i model finansowania świadczenia 800 plus dla seniorów

Projekt obejmuje szeroką grupę odbiorców, w tym nie tylko osoby pamiętające czasy PRL-u, ale również obywateli po pięćdziesiątym roku życia, których dzieci osiągnęły pełnoletność przed wejściem w życie programu 500 plus. Wśród tej grupy dominuje poczucie marginalizacji, ponieważ to ich wysiłek wychowawczy ukształtował pokolenie generujące obecne wpływy do budżetu, podczas gdy oni sami często borykają się z niskimi świadczeniami emerytalnymi. Proponowany model zakłada wypłatę 400 zł miesięcznie na każde pracujące dziecko, przy czym w rodzinach wielodzietnych kwota ta mogłaby zostać podwojona. Cała idea opiera się na uznaniu wychowania przyszłego podatnika za kluczową inwestycję państwową, która powinna przynieść rodzicom wymierne korzyści finansowe w jesieni ich życia.

Stanowisko rządu oraz prognozowane koszty budżetowe projektu 800 plus dla seniora

Pomimo dużego zainteresowania społecznego, inicjatywa 800 plus dla seniora pozostaje obecnie w sferze postulatów zawartych w petycji i nie doczekała się formalnego wdrożenia do systemu prawnego. Resort rodziny i polityki społecznej zachowuje dystans wobec tych propozycji, podkreślając, że obecne ramy prawne dotyczące wsparcia w wychowywaniu dzieci nie są tożsame z systemem emerytalnym. Z perspektywy budżetowej wprowadzenie takiego świadczenia byłoby ogromnym obciążeniem, szacowanym na ponad 43 miliardy złotych rocznie. Dla porównania, standardowy program 800 plus generuje wydatki na poziomie około 64 miliardów złotych, co sprawia, że dyskusja nad nowym dodatkiem jest trudna ze względu na stabilność finansów publicznych.

REKLAMA

Różnice między nową propozycją - 800 plus dla seniora - a istniejącym dodatkiem dla niepełnosprawnych

Należy wyraźnie odróżnić opisywaną inicjatywę od funkcjonującego już w systemie świadczenia, które potocznie bywa określane mianem 500 plus dla seniora. Obecny dodatek jest świadczeniem uzupełniającym o charakterze celowym, przeznaczonym wyłącznie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Jego przyznanie oraz ostateczna wysokość zależą od kryteriów dochodowych oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, podczas gdy proponowane 800 plus za wychowanie dzieci miałoby charakter powszechny i przysługiwało rodzicom bez względu na ich stan zdrowia czy aktualną sprawność fizyczną.

Powiązane
Prezydent Nawrocki zapowiada wyższe emerytury. Czy podwyżki dla seniorów staną się faktem? Kiedy pieniądze trafią na konta?
Prezydent Nawrocki zapowiada wyższe emerytury. Czy podwyżki dla seniorów staną się faktem? Kiedy pieniądze trafią na konta?
Dodatkowe 500 zł do emerytury na stałe, ale tylko dla uprawnionych świadczeniobiorców. Sprawdź, czy się kwalifikujesz
Dodatkowe 500 zł do emerytury na stałe, ale tylko dla uprawnionych świadczeniobiorców. Sprawdź, czy się kwalifikujesz
Nowe uprawnienia emerytalne dla tysięcy osób. Sprawdź, czy Twój rocznik pozwala na wcześniejszą wypłatę z ZUS
Nowe uprawnienia emerytalne dla tysięcy osób. Sprawdź, czy Twój rocznik pozwala na wcześniejszą wypłatę z ZUS
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Msze w kościołach bez pieniędzy. Ruszyła rewolucyjna zmiana w polskich parafiach
28 gru 2025

Remont kościoła, budowa parkingu, wywóz śmieci z parafialnego cmentarza, na takie między innymi wydatki idą pieniądze zbierane przez księży podczas mszy. Ale i do kościołów wkracza rewolucja. Już w kilkuset polskich parafiach można bezgotówkowo złożyć ofiarę. Zdaniem księży, dzięki temu finanse parafii są bardziej przejrzyste. Czy dawanie na tacę odejdzie w przeszłość?
Czy można skorzystać z ulgi na dziecko, gdy pełnoletni syn otrzymuje żołd? Roczne rozliczenie podatkowe może być skomplikowane
27 gru 2025

Czy fakt, że syn pobrał żołd, sprawia, że jego rodzice nie mogą skorzystać w rocznym rozliczeniu podatkowym z ulgi prorodzinnej, tzw. ulgi na dziecko? W takiej sprawie wydał interpretację indywidualną Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Warto znać to rozstrzygnięcie przed złożeniem zeznania podatkowego.
Darowizna, od której nie płaci się ani podatku od darowizny, ani dochodowego, ani PCC, ani VAT. Jakie warunki musi spełniać?
27 gru 2025

Jakie konsekwencje podatkowe może wywołać darowizna? Każdorazowo jest to uzależnione od tego, z jakimi podmiotami mamy do czynienia. W grę mogą wchodzić co najmniej aspekty opodatkowania podatkiem od darowizn, dochodowym i VAT.
Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności na stałe – lista schorzeń, rokowania, procedura
27 gru 2025

Dla wielu osób z chorobami przewlekłymi każda kolejna komisja orzekająca o niepełnosprawności to ogromny stres. Te same dokumenty, te same pytania, ta sama niepewność: czy decyzja znów będzie tylko na rok albo dwa. Tymczasem prawo przewiduje możliwość wydania orzeczenia o niepełnosprawności na stałe, bez terminów, bez kolejnych komisji i bez konieczności ciągłego udowadniania swojego stanu zdrowia. Nie decyduje jednak nazwa choroby ani długość leczenia. Najważniejsze są rokowania. Sprawdzamy, kiedy komisja może wydać orzeczenie bezterminowe, przy jakich schorzeniach zapadają takie decyzje najczęściej oraz jak w praktyce wygląda cała procedura.

REKLAMA

W której gminie podatnik zapłaci podatek od środków transportowych? Czy może wybrać tę, w której obowiązują niższe stawki?
27 gru 2025

Miejsce zamieszkania, miejsce zameldowania, czy siedziba działalności gospodarczej? Gdzie trzeba zapłacić podatek od środków transportowych? Przepisy budzą wątpliwości, a podatnicy wolą płacić mniej, a nie więcej.
Nowe świadczenie: Od 900 do 1800 zł dodatku mieszkaniowego z podpisem Nawrockiego dla dużej grupy Polaków. Sprawdź, czy Ci się należy
27 gru 2025

Czynsze rosną szybciej niż pensje, raty kredytów nie chcą spadać, a koszt utrzymania mieszkania coraz częściej staje się największym obciążeniem domowego budżetu. Dla wielu osób każdy kolejny miesiąc to liczenie wydatków od nowa. Właśnie w takim momencie ruszyło nowe świadczenie mieszkaniowe, które może dać od 900 do nawet 1800 zł miesięcznie realnego wsparcia. Pieniądze trafiają prosto na konto i mogą pomóc w opłaceniu najmu albo raty kredytu. Program już działa, a wypłaty są realizowane. Sprawdzamy, komu przysługuje dodatek, ile dokładnie można dostać i co trzeba zrobić, żeby pieniądze faktycznie trafiły na konto.
Nawet 5000 zł grzywny za puszczanie fajerwerków w noc sylwestrową, a za strzelanie z balkonu lub tuż pod oknem sąsiada – sądowy nakaz sprzedaży mieszkania [sylwester 2025/2026]
28 gru 2025

Choć powszechnie przyjmuje się, że w noc sylwestrową (a konkretniej – 31 grudnia i 1 stycznia) używanie wyrobów pirotechnicznych (tj. puszczanie fajerwerków) nie podlega większym ograniczeniom i obostrzeniom – nic bardziej mylnego. Fajerwerki to materiały wybuchowe, które w przypadku ich nieodpowiedzialnego użytkowania – mogą doprowadzić do poważnego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. Nie bez konsekwencji pozostaną również osoby strzelające nimi z balkonu lub tuż pod oknem sąsiada.
Wyższe pensje dla milionów Polaków, bo... przepisy zadziałają wstecz. Od stycznia nowego roku wchodzą rewolucyjne zmiany w umowach o pracę
28 gru 2025

Bez urlopu, bez zwolnienia lekarskiego, bez prawa do stażu. Tak od lat wygląda codzienność milionów Polaków pracujących na umowach śmieciowych i samozatrudnieniu, uchodzących za patologię rynku pracy. Teraz ma się to zmienić. Od nowego roku w Kodeksie pracy szykuje się przełomowa zmiana. Do stażu będą wliczane nie tylko etaty, lecz także lata przepracowane na zleceniu, we własnej firmie czy za granicą. Dla tych, których system przez lata pomijał oznacza to konkretne korzyści takie jak dłuższy urlop, dodatki stażowe i jubileuszówki.

REKLAMA

Dobry lider potrafi pożegnać mijający rok z klasą: sztuka podziękowań dla pracowników
26 gru 2025

Lider i pracownik. Grudzień to czas raportów, podsumowań i napiętych terminów. To też szczególny, świąteczny okres, w którym słowo „dziękuję” może mieć moc większą niż roczne premie. Jak w praktyce przywództwa wykorzystać świąteczną atmosferę, by wzmocnić zaangażowanie, lojalność i poczucie wartości zespołu?

Najem mieszkań: jaki był kończący się rok na rynku - cieszą się wynajmujący, koszty liczą najemcy
26 gru 2025

W 2025 roku wynajem mieszkań w większości miast Polski drożał. Skoki cen nie były gwałtowne, a kilka miast zanotowało nawet obniżkę stawek. 80 zł za metr kwadratowy mieszkania za najem w Warszawie to był pik notowany tuż przed powrotem studentów na uczelnie. Na koniec roku stawki wróciły do poziomu 78 zł w stolicy, a także utrzymały się na poziomie 39 zł w najtańszej z zestawienia Częstochowie.

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA