Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 60. urodziny i 40 lat składek. Na jaką emeryturę z ZUS można liczyć? Oto wyliczenia

60. urodziny i 40 lat składek. Na jaką emeryturę z ZUS można liczyć? Oto wyliczenia

24 stycznia 2026, 23:07
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
ZUS, pieniądze
60. urodziny i 40 lat składek. Na jaką emeryturę z ZUS można liczyć? Oto wyliczenia
Ile wyniesie świadczenie z ZUS dla osoby w wieku 60 lat z 40-letnim stażem zawodowym? Należy pamiętać, że sam wiek emerytalny to za mało, aby ubiegać się o minimalną emeryturę (aktualnie 1878,91 zł brutto). Kluczowym czynnikiem jest tutaj odpowiednia liczba lat składkowych. Oto szczegółowe wyliczenia.

Wysokość świadczenia emerytalnego przy 40-letnim stażu pracy

Osiągnięcie sześćdziesiątego roku życia i przepracowanie czterech dekad to istotny kamień milowy, który w teorii powinien zapewniać stabilną sytuację finansową na starość. Warto jednak pamiętać, że polski system emerytalny opiera się na konkretnych wymogach stażowych. Aby ubiegać się o gwarantowaną emeryturę minimalną, która obecnie wynosi 1871,92 zł brutto, kobiety muszą wykazać przynajmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych, natomiast mężczyźni są zobowiązani do udokumentowania minimum 25 lat takiej aktywności. W przypadku kobiety kończącej karierę po 40 latach pracy, prawo do minimalnego świadczenia jest w pełni zabezpieczone, jednak finalna kwota przelewu zależy od wielu dodatkowych czynników ekonomicznych i demograficznych.

Mechanizm podwójnej waloryzacji składek i świadczeń

Na ostateczny wymiar comiesięcznej wypłaty wpływają dwa rodzaje waloryzacji przeprowadzanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pierwsza z nich odbywa się w marcu i dotyczy osób, które już pobierają świadczenia. Jej zadaniem jest dostosowanie kwot do poziomu inflacji oraz realnego wzrostu płac, co chroni siłę nabywczą emerytów. Drugi proces to waloryzacja czerwcowa, która ma charakter kapitałowy. Obejmuje ona środki zgromadzone na kontach i subkontach osób wciąż aktywnych zawodowo. Dzięki temu zabiegowi kapitał odłożony przez ubezpieczonych zostaje urealniony tuż przed ich przejściem na odpoczynek, co bezpośrednio rzutuje na wysokość pierwszej wyliczonej emerytury.

Kluczowe elementy wpływające na wielkość emerytury z ZUS

Proces wyliczania przyszłego świadczenia jest złożony i opiera się na kilku filarach. Najważniejszym z nich jest suma zwaloryzowanych składek emerytalnych, które ubezpieczony zgromadził na swoim indywidualnym koncie. Dodatkowo pod uwagę bierze się zwaloryzowany kapitał początkowy, wyliczany dla osób pracujących przed reformą z 1999 roku, a także zasoby zgromadzone na subkoncie. Ostatnim, niezwykle istotnym elementem, jest wskaźnik średniego dalszego trwania życia, publikowany corocznie przez Główny Urząd Statystyczny. Wysokość emerytury stanowi wynik podzielenia zebranego kapitału przez przewidywaną liczbę miesięcy życia na emeryturze. Oznacza to, że im dłuższa statystyczna prognoza życia dla danego wieku, tym niższa będzie miesięczna rata świadczenia.

Porównanie emerytury przy minimalnych i średnich zarobkach

Długi staż pracy, wynoszący 40 lat, nie jest jedynym wyznacznikiem wysokiego świadczenia, gdyż ogromne znaczenie ma podstawa wymiaru składek. Osoba, która przez całe życie zawodowe otrzymywała najniższą krajową, może spodziewać się emerytury jedynie nieznacznie wyższej od minimum socjalnego, przeważnie w granicach od 1900 zł do 2000 zł brutto. Sytuacja zmienia się diametralnie w przypadku pracowników zarabiających na poziomie średniej krajowej lub powyżej tej kwoty. Ich składki były proporcjonalnie wyższe, co przy 40 latach pracy pozwala na zgromadzenie pokaźnego kapitału. W takim scenariuszu miesięczna wypłata z ZUS może osiągnąć pułap nawet 6600 zł brutto, co udowadnia, że poziom dochodów w trakcie aktywności zawodowej jest równie ważny jak liczba przepracowanych lat.

Źródło: INFOR
Infor.pl
