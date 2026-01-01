REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Masz 75 lat? O taką kwotę może wzrosnąć Twoja emerytura z ZUS. Nie musisz składać wniosku

Masz 75 lat? O taką kwotę może wzrosnąć Twoja emerytura z ZUS. Nie musisz składać wniosku

01 stycznia 2026, 07:00
[Data aktualizacji 15 stycznia 2026, 09:32]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
zus, pieniądze, dodatek pielęgnacyjny
Masz 75 lat? O taką kwotę może wzrosnąć Twoja emerytura z ZUS. Nie musisz składać wniosku
shutterstock

Seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia, mogą liczyć na wyższe przelewy z ZUS. Zakład automatycznie dolicza do emerytury specjalny dodatek w wysokości 348,22 zł. Co istotne, pieniądze te są przyznawane z urzędu, więc nie trzeba wypełniać żadnych dodatkowych dokumentów. Oto szczegóły.

Zasady przyznawania dodatku pielęgnacyjnego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Dodatek pielęgnacyjny stanowi specyficzną formę wsparcia finansowego, którą Zakład Ubezpieczeń Społecznych kieruje do osób o sprecyzowanych potrzebach wynikających z wieku lub kondycji organizmu. Fundamentem prawnym regulującym proces przyznawania tych środków jest ustawa z 17 grudnia 1998 roku, która precyzyjnie definiuje dwie ścieżki uprawniające do otrzymania pieniędzy. Najliczniejszą grupę odbiorców stanowią seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia, ponieważ w ich przypadku proces ten odbywa się w sposób całkowicie zautomatyzowany. Oznacza to, że po osiągnięciu wspomnianego progu wiekowego urzędnicy sami uruchamiają wypłatę bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań ze strony emeryta. Druga droga dotyczy osób, które nie osiągnęły jeszcze tego wieku, lecz ich stan zdrowia powoduje całkowitą niezdolność do pracy oraz uniemożliwia samodzielną egzystencję. W takim przypadku kluczowe jest posiadanie już ustalonego prawa do emerytury lub renty, gdyż dodatek ten nie funkcjonuje jako samodzielne świadczenie, lecz stanowi uzupełnienie podstawowej wypłaty z ubezpieczenia społecznego.

Formalności i dokumentacja niezbędna do uzyskania wsparcia przed 75 rokiem życia

Osoby, które starają się o dodatkowe fundusze ze względu na stan zdrowia przed ukończeniem 75. roku życia, muszą liczyć się z koniecznością przejścia przez procedurę wnioskową. Podstawowym wymogiem jest tutaj przedłożenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych odpowiedniego formularza wraz z załącznikiem oznaczonym symbolem OL-9. Jest to zaświadczenie lekarskie dokumentujące aktualny stan zdrowia wnioskodawcy, które pozwala orzecznikowi stwierdzić brak samodzielności i konieczność stałej pomocy innych osób. Warto podkreślić, że kryteria wieku oraz stanu zdrowia są od siebie niezależne, co oznacza, że wystarczy spełnienie tylko jednego z nich, aby uzyskać pozytywną decyzję. Po pomyślnym rozpatrzeniu dokumentacji pieniądze są przekazywane co miesiąc w tym samym terminie, w którym wypłacane jest główne świadczenie emerytalno-rentowe, co zapewnia ciągłość i wygodę w dysponowaniu domowym budżetem.

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego oraz limity wypłat

Kwota omawianego wsparcia nie jest stała i podlega corocznym zmianom w ramach mechanizmu waloryzacji, który przypada na początek marca. Zgodnie z aktualnymi wyliczeniami od 1 marca 2025 roku wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi 348,22 zł i taka suma będzie obowiązywać przez kolejne dwanaście miesięcy, aż do końca lutego 2026 roku. Istnieją jednak konkretne okoliczności, w których prawo do pobierania tych pieniędzy zostaje zawieszone, nawet jeśli dana osoba spełnia kryterium wieku lub zdrowia. Sytuacja taka ma miejsce, gdy beneficjent przebywa w placówkach o charakterze opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym przez czas przekraczający dwa tygodnie w danym miesiącu. Uznaje się wówczas, że pełna opieka jest już zapewniona przez instytucję, co wyklucza potrzebę wypłaty dodatku. Ukrycie faktu dłuższego pobytu w takim ośrodku może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych środków, natomiast zgłoszenie tego faktu na etapie rozpatrywania wniosku spowoduje jego automatyczne odrzucenie przez organ rentowy.

Źródło: INFOR
