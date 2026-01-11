REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Zasiłek opiekuńczy na nowych zasadach – skorzysta 16,2 mln ubezpieczonych w ZUS. Ustawa przyjęta przez Radę Ministrów

Zasiłek opiekuńczy na nowych zasadach – skorzysta 16,2 mln ubezpieczonych w ZUS. Ustawa przyjęta przez Radę Ministrów

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 stycznia 2026, 08:10
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
zasiłek opiekuńczy, ZUS, rada ministrów, świadczenie, pracodawca, pracownik, rząd
Zasiłek opiekuńczy na nowych zasadach – skorzysta 16,2 mln ubezpieczonych w ZUS. Ustawa przyjęta przez Radę Ministrów
gov.pl

REKLAMA

REKLAMA

W dniu 30 grudnia 2025 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, który istotnie upraszcza zasady ubiegania się o zasiłek opiekuńczy. Na zmianie skorzystać ma ok. 16,2 mln ubezpieczonych w ZUS i ponad 2,3 mln płatników składek (czyli pracodawców).

Zasady ubiegania się o zasiłek opiekuńczy w aktualnym stanie prawnym i problem tzw. „podwójnej ścieżki” wnioskowania o świadczenie w ZUS

W obowiązującym stanie prawnym, zgodnie z art. 61b ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (zwanej dalej „ustawą zasiłkową”) – postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku wszczyna się na wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS lub na adres do doręczeń elektronicznych. Zgodnie z art. 61b ust. 4 ww. ustawy – do wniosku tego dołącza się dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku.

REKLAMA

REKLAMA

W przypadku zasiłku opiekuńczego – dokumentem niezbędnym do jego przyznania i wypłaty jest wniosek o zasiłek, złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez ZUS, na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS lub na adres do doręczeń elektronicznych, zawierający dane określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków.

Jednocześnie dokumenty stanowiące podstawę do przyznania zasiłku opiekuńczego mogą być przekazane do ZUS w oryginale (w „formie pisemnej”), a część w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem (a zatem również elektronicznie) przez płatnika składek, np. orzeczenie o niepełnosprawności (§ 29a i § 29b ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia), zaświadczenie lekarskie (§ 29 ust. 1 pkt 3 i § 29b ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia).

Biorąc powyższe pod uwagę – gdy płatnikiem zasiłku jest ZUS – wniosek o zasiłek opiekuńczy może być złożony w następujący sposób:

  1. za pośrednictwem płatnika składek – wówczas płatnik składek zobowiązany jest złożyć oryginał wniosku o zasiłek opiekuńczy podpisany przez ubezpieczonego w formie papierowej (podstawą do ustalenia prawa do zasiłku opiekuńczego nie może być zeskanowany przez płatnika składek/biuro rachunkowe dokument złożony do płatnika składek w oryginale przez ubezpieczonego i przekazany na PUE/eZUS),
  2. bezpośrednio przez ubezpieczonego:
    1. w formie papierowej lub
    2. z jego profilu poprzez PUE/eZUS lub
    3. w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.

Aktualny sposób przekazywania wniosków o zasiłek opiekuńczy jest odbierany przez płatników składek jako uciążliwy, ponieważ dokumenty, które zwykle są przekazywane przez płatników jako komplet stanowiący podstawę do ustalenia prawa do zasiłku opiekuńczego muszą być przekazywane oddzielnie (problem „podwójnej ścieżki”, w której część dokumentów do ZUS można przekazać elektronicznie, a część wyłącznie papierowo, co powoduje zbędne formalności i opóźnienia). Zaświadczenie płatnika składek (Z-3) może być przekazane w formie elektronicznej przez PUE ZUS, natomiast wniosek o zasiłek opiekuńczy (Z-15A albo Z-15B) pracownika złożony za pośrednictwem pracodawcy musi być złożony do ZUS w oryginale (w formie papierowej), czyli bezpośrednio w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo wysłany w formie przesyłki listownej.

REKLAMA

Zasiłek opiekuńczy na nowych zasadach – rząd przyjął ustawę wprowadzającą ważne ułatwienia w zakresie ubiegania się o świadczenie dla pracowników i pracodawców

W dniu 30 grudnia 2025 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UDER74), który – w ramach działań deregulacyjnych rządu – upraszcza zasady ubiegania się o zasiłek opiekuńczy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W projekcie ustawy zaproponowano rozróżnienie sposobu składania wniosków w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku w zależności od tego czy płatnikiem zasiłku jest płatnik składek, czy ZUS:

  • W przypadku gdy płatnikiem zasiłku jest płatnik składek – postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku będzie wszczynane na wniosek złożony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej. Dzięki tej zmianie, ubezpieczony będzie mógł złożyć wniosek o przyznanie zasiłku w postaci papierowej (tak jak obecnie), ale także np. za pośrednictwem wewnętrznych systemów funkcjonujących u płatnika składek, takich jak poczta elektroniczna, czy system kadrowo–płacowy, oraz jako skan dokumentu.
  • Natomiast w przypadku gdy płatnikiem zasiłku jest ZUS – postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku będzie wszczynane na wniosek złożony w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez ZUS, na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS lub na adres do doręczeń elektronicznych. Zmiana w tym zakresie polega jedynie na aktualizacji stosowanej obecnie nomenklatury, tj. zamianie określenia „forma pisemna” na „postać papierowa”. Oznacza to, że w tym przypadku wniosek o przyznanie zasiłku – tak jak obecnie – można złożyć do ZUS papierowo lub w formie dokumentu elektronicznego.

W projekcie ustawy przewidziano również doprecyzowanie, iż wnioski oraz dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku – przekazywane przez płatnika składek do ZUS w formie dokumentu elektronicznego (czyli np. za pomocą PUE ZUS) uznaje się za tak samo ważne i skutecznie prawnie, jakby były złożone papierowo i podpisane własnoręcznie przez ubezpieczonego. Przepis ten, będzie miał zastosowanie do przypadków, gdy ubezpieczony składa wniosek o zasiłek do płatnika składek, który nie jest płatnikiem zasiłku, w związku z czym przekazuje go w formie dokumentu elektronicznego do ZUS. Płatnik składek nie będzie już zmuszony do dodatkowego dostarczania do ZUS papierowego oryginału z odręcznym podpisem ubezpieczonego.

Jak w uzasadnieniu ww. projektu podkreśla MRPiPS, będące autorem regulacji – planowane rozwiązania, są korzystne dla zarówno płatników składek, biur rachunkowych składających do ZUS dokumenty, jak i samych ubezpieczonych.

Ważne

Podsumowując, dzięki zmianom:

  • Zlikwidowany zostanie problem tzw. „podwójnej ścieżki”, w której część dokumentów do ZUS można przekazać elektronicznie (np. Z-3), a część wyłącznie papierowo (np. Z-15A), co powoduje zbędne formalności i opóźnienia.
  • Dokumenty stanowiące podstawę do wypłaty zasiłku opiekuńczego będzie można przekazać szybciej i w jednym, spójnym procesie.
  • Płatnicy składek, którzy są płatnikami zasiłków, będą mogli je wypłacać na podstawie dokumentu złożonego w postaci elektronicznej – wystarczy np. skan wniosku Z-15A.

Zasiłek opiekuńczy na nowych zasadach – kiedy nowe przepisy, wprowadzające ważne ułatwienia w zakresie ubiegania się o świadczenie dla pracowników i pracodawców, miałyby wejść w życie?

Zgodnie z art. 3 projektu – nowe przepisy, upraszczające zasady ubiegania się o zasiłek opiekuńczy, mają wejść w życie po 3 miesiącach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Na dzień dzisiejszy, dokładny termin wejścia w życie ww. regulacji nie jest zatem jeszcze znany, ponieważ w dniu 30 grudnia 2025 r. ww. ustawa została dopiero przyjęta przez Radę Ministrów, a 31 grudnia 2025 r. – w następstwie powyższego – złożona przez premiera do laski marszałkowskiej. Teraz czeka ją zatem dalszy etap procesu legislacyjnego – w Sejmie, a następnie w Senacie, zanim finalnie trafi ona do podpisu na biurko Prezydenta.

Podstawa prawna:

  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (nr w wykazie wniesionych projektów ustaw, którym nie został jeszcze nadany nr druku sejmowego: RPW/15/2026)
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 501 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 616 z późn. zm.)
Powiązane
Nowe świadczenie 1000 plus miesięcznie na drugie (również dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Powszechny sprzeciw samorządów, bo nie przyniesie wzrostu dzietności, a pogłębi kryzys finansowy
Nowe świadczenie 1000 plus miesięcznie na drugie (również dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Powszechny sprzeciw samorządów, bo nie przyniesie wzrostu dzietności, a pogłębi kryzys finansowy
Komornik nie ściągnie już długów z emerytury czy renty – „obecne przepisy są formą dyskryminacji osób starszych, schorowanych, czyli jednej z najsłabszych grup społecznych”? Sprawą zajmuje się MRPiPS
Komornik nie ściągnie już długów z emerytury czy renty – „obecne przepisy są formą dyskryminacji osób starszych, schorowanych, czyli jednej z najsłabszych grup społecznych”? Sprawą zajmuje się MRPiPS
Od 1 stycznia 2026 r. gwarantowane 3386 zł miesięcznie na dziecko z tymi stanami chorobowymi [LISTA] – świadczenie również dla pracujących rodziców i niezależnie od osiąganych dochodów
Od 1 stycznia 2026 r. gwarantowane 3386 zł miesięcznie na dziecko z tymi stanami chorobowymi [LISTA] – świadczenie również dla pracujących rodziców i niezależnie od osiąganych dochodów
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
62 dni dodatkowego wolnego od pracy na zdrowe dziecko – bez utraty wynagrodzenia, którego udzielenia pracodawca nie może odmówić. Te przepisy już obowiązują i rodzice mogą z nich korzystać
11 sty 2026

Choć, być może, nie wszyscy mają tego świadomość – rodzice mają prawo do uzyskania zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia lub za czas którego przysługiwać im będzie prawo do zasiłku opiekuńczego, w celu sprawowania opieki nie tylko nad chorym, ale również nad zdrowym dzieckiem. I co więcej – pracodawca nie może im odmówić udzielenia tych dni wolnych od pracy. Ile dni zwolnienia od pracy, w jakich okolicznościach, w jaki sposób i na jakich warunkach, mogą uzyskać rodzice, w celu osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem?
Skarbówka bierze się za pieniądze pożyczane od najbliższej rodziny. Fiskus wlepia za to dotkliwe, finansowe kary
11 sty 2026

Rodzice pomagają w zakupie mieszkania, rodzeństwo przychodzi z odsieczą w finansowych tarapatach, dziadkowie dokładają się do remontu. Pożyczanie pieniędzy od rodziny to powszechna praktyka. Problem w tym, że z punktu widzenia urzędu skarbowego taki przelew nie jest wyłącznie „sprawą rodzinną”. W określonych sytuacjach pożyczka od bliskich musi zostać zgłoszona, a brak formalności może skończyć się dotkliwą karą. I to nawet wtedy, gdy nie było w tym żadnej złej woli.
800+ od lutego 2026. Nowe zasady, kontrole ZUS i możliwa starta świadczenia dla dużej grupy uprawnionych
10 sty 2026

800 zł miesięcznie na dziecko od lat trafia do milionów rodzin i dla wielu z nich jest stałym elementem domowego budżetu. Od lutego 2026 roku program 800+ wchodzi jednak w nową fazę. Świadczenie nie znika, ale zmieniają się zasady jego przyznawania i kontroli. ZUS zyska nowe narzędzia weryfikacji, a część rodzin, także tych, które dotąd nie miały problemów, może stracić wypłaty lub zaliczyć przerwę w ich otrzymywaniu. Sprawdzamy, kogo dotyczą zmiany i na co trzeba uważać.
PFRON 2026 dofinansowanie do samochodu dla niepełnosprawnych. Możesz dostać nawet 185 tys. zł
10 sty 2026

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową samochód bardzo często nie jest niezbędnym udogodnieniem. Bez własnego auta trudno mówić o regularnym leczeniu, rehabilitacji, pracy czy załatwianiu podstawowych spraw urzędowych. W 2026 roku nadal funkcjonuje program realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który umożliwia uzyskanie bardzo wysokiego dofinansowania zakupu samochodu osobowego. W najkorzystniejszym wariancie wsparcie może sięgnąć nawet około 185 tys. zł. Problem w tym, że z programu może skorzystać tylko wąska grupa osób, a jeden szczegół często decyduje o odmowie.

REKLAMA

Praca na mrozie. Prawnicy odpowiadają na coraz więcej skarg, że pracodawcy nie są przygotowani, by pracownicy działali przy drastycznie niskich temperaturach
10 sty 2026

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że latem dyskutuje się o warunkach pracy gdy wysoka temperatura uniemożliwia standardowe funkcjonowanie, a od pracodawców wymaga się np. napojów chłodzących czy zapewnienia klimatyzacji. A jak jest zimą? Okazuje się, że praca na mrozie też wiąże się z szeregiem obowiązków. Prawnicy odpowiadają na coraz więcej skarg, że pracodawcy nie są przygotowani, by pracownicy działali przy drastycznie niskich temperaturach
Nowe 500 plus (a w 2026 r. – 1000 plus) na ogrzewanie nie zostanie wypłacone, pomimo złożenia wniosku. Niespodziewana zmiana przepisów o nowym świadczeniu już z podpisem Prezydenta
11 sty 2026

W dniu 9 stycznia 2026 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 18 grudnia 2025 r. o zmianie ustaw w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła, wprowadzającą zmiany w przepisach o nowym świadczeniu, którego celem jest wsparcie w zakresie rachunków za ogrzewanie dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie mógł pozostawić wniosek o przyznanie świadczenia (bonu ciepłowniczego) bez rozpoznania (a tym samym – świadczenie nie zostanie wypłacone) w przypadku, gdy zaistnieją okoliczności określone w nowelizacji, a – dotyczy to zarówno wniosków o świadczenie za rok 2026 r., jak i za rok 2025, których termin składania upłynął 15 grudnia br.
I ZUS i firmy mają nowe, skuteczne sidła na cwaniaków na L4. Z nowym rokiem ruszyło wielkie polowanie na lewe zwolnienia lekarskie
11 sty 2026

Oddają się zakrapianej rekreacji, remontują mieszkania, jeżdżą na zagraniczne wakacje, pracują na całego… w taki sposób niektórzy „kurują się” na zwolnieniach lekarskich. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który tropi zdrowych chorych od nowego roku przykręca kontrolną śrubę. Inspektorzy zyskali nowe uprawnienia.
Zyski z PPK: 138% do 198%% przez 6 lat w zależności od FZD. Jak sprawdzić stan rachunku? Wypłacić zawsze można ale przed 60 urodzinami są potrącenia
10 sty 2026

Zysk statystycznego uczestnika PPK przez 6 lat funkcjonowania tej formy dodatkowego oszczędzania na emeryturę (tj. od grudnia 2019 roku do końca listopada 2025 r.) wyniósł od 138% do 198% proc. kwot, które uczestnik sam wpłacił . Różnica w procencie zysku zależy od rodzaju Funduszu Zdefiniowanej Daty, który wybrał uczestnik. Taka informacja została podana w opublikowanym 16 grudnia 2025 r. nr 12 (50) biuletynu miesięcznego Pracowniczych Planów Kapitałowych.

REKLAMA

PPK 2026: wyższy limit wynagrodzenia (5767,20 zł). Jak obniżyć wpłatę podstawową? Nie każdy dostanie dopłatę roczną
10 sty 2026

Jak informuje PFR Portal PPK (mojeppk.pl), od 2026 roku uczestnik PPK może korzystać z obniżenia swojej wpłaty podstawowej do PPK tylko wtedy, gdy jego miesięczne wynagrodzenie nie przekroczy 5767,20 zł. Jeżeli uczestnik PPK otrzymuje wynagrodzenia od różnych podmiotów, musi sam sprawdzić, czy nie przekracza tego limitu. Warto też wiedzieć, że dopłata roczna z Funduszu Pracy za 2026 rok (nadal 240 zł) będzie przysługiwać uczestnikom PPK, którzy w całym 2026 roku zgromadzą na swoim rachunku lub rachunkach PPK wpłaty w wysokości co najmniej 1009,26 zł. Jeżeli w 2026 roku uczestnik PPK skorzysta z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, to do otrzymania dopłaty rocznej wystarczą wpłaty w wysokości co najmniej 252,32 zł.
Nareszcie jest jakaś korzystna zmiana w opodatkowaniu - Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał
09 sty 2026

Początek 2026 roku przyzwyczaił nas do analizowania nowych obciążeń fiskalnych. Tym razem jest jednak inaczej. W Nowy Rok wchodzimy z potężną tarczą ochronną dla podatników, którą Prezydent RP zatwierdził pod koniec ubiegłego roku. Przepisy ograniczające samowolę skarbówki przy kontrolach i odsetkach są już w pełni skuteczne. Sprawdź, jak ochronią Cię w 2026 roku. Weź też udział w naszej sondzie.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA