REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Świadczenie wspierające 2026 – jak zdobyć pieniądze i przekroczyć próg 70 pkt?

Świadczenie wspierające 2026 – jak zdobyć pieniądze i przekroczyć próg 70 pkt?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 stycznia 2026, 11:45
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Świadczenie wspierające 2026 – jak zdobyć pieniądze i przekroczyć próg 70 pkt?
Jak zdobyć świadczenie wspierające w 2026. Próg 70 punktów może Cię wykluczyć
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 stycznia 2026 roku wszedł w życie kolejny, trzeci etap reformy świadczenia wspierającego. Próg punktowy uprawniający do wypłat obniża się do 70 punktów w skali WZON. Choć na papierze oznacza to rozszerzenie grupy beneficjentów, w rzeczywistości wielu wnioskodawców odbije się od ściany. Wyjaśniamy, jak przygotować się do badania Profilu Potrzeb Wsparcia (PPW), by nie stracić szansy na pieniądze,

rozwiń >

Reforma systemu orzecznictwa to największa zmiana w polityce społecznej ostatnich lat. Zamiast oceniać zdolność do pracy, państwo zaczęło oceniać poziom potrzeby wsparcia. To rewolucja, która przenosi ciężar z diagnozy medycznej na realne funkcjonowanie. W 2026 roku kwoty świadczenia mogą sięgać nawet 4300 zł miesięcznie, ale droga do nich prowadzi przez skomplikowany formularz i wywiad z orzecznikiem.

REKLAMA

REKLAMA

Pułapka medycznego podejścia

Największym błędem osób ubiegających się o świadczenie jest skupienie się na dokumentacji medycznej. W nowym systemie zaświadczenie o ciężkiej chorobie to dopiero bilet wstępu. Rozgrywka toczy się o punkty w ramach Profilu Potrzeb Wsparcia (PPW).

Skala WZON analizuje 25 czynności dnia codziennego. System nie pyta: czy jesteś chory?, ale: ile razy w ciągu dnia potrzebujesz pomocy przy jedzeniu, myciu się czy podejmowaniu decyzji? Dla osób z rzadkimi schorzeniami, których nie widać gołym okiem (np. choroby rzadkie, spektrum autyzmu, początki otępień), bariera 70 punktów może okazać się trudniejsza do przejścia niż dla osób z widoczną niepełnosprawnością ruchową.

Właśnie na tym etapie wielu wnioskodawców po raz pierwszy dowiaduje się, że system nie pyta o nazwę choroby ani wyniki badań, lecz rozkłada na czynniki pierwsze ich codzienne funkcjonowanie, często w sposób zupełnie inny, niż się spodziewali.

REKLAMA

Analiza PPW: Gdzie kryją się punkty?

Aby przekroczyć próg 70 punktów, należy precyzyjnie opisać ograniczenia w najważniejszych obszarach. Są to między innymi:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Zdolność do zmiany pozycji i poruszania się: To nie tylko chodzenie, ale przejście z łóżka na wózek czy pokonywanie stopni. 
  • Podejmowanie decyzji i kontrola zachowania: Szczególnie ważne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub chorobami psychicznymi. Brak możliwości samodzielnego zarządzenia budżetem czy planowania dnia jest wysoko punktowany.
  • Prowadzenie rozmowy: Nie chodzi o fizyczną zdolność mówienia, ale o umiejętność wymiany informacji. Jeśli pacjent potrzebuje tłumacza języka migowego lub pomocy w zrozumieniu instrukcji lekarza, musi to zostać odnotowane.
  • Radzenie sobie z czynnościami samoobsługowymi (np. ubieranie, higiena osobista): To jeden z najbardziej „punktujących” obszarów w PPW. Ocenie podlega nie tylko to, czy dana osoba potrafi się ubrać, ale jak często potrzebuje pomocy przy doborze ubrań, zapinaniu guzików, wiązaniu butów czy utrzymaniu higieny osobistej. Problemy z koordynacją, czuciem, koncentracją lub sekwencją czynności, nawet jeśli nie są widoczne na pierwszy rzut oka, powinny zostać dokładnie opisane, bo mają realny wpływ na końcową liczbę punktów.

Jak przygotować się do badania PPW? 3 rzeczy, które mają znaczenie

Gdy staniesz przed komisją, musisz pokazać, dlaczego w codziennym funkcjonowaniu potrzebujesz realnego wsparcia, a nie tylko to, że masz postawioną diagnozę. Badanie PPW nie polega na ocenie choroby, lecz na sprawdzeniu, jak radzisz sobie w konkretnych sytuacjach dnia codziennego. Dlatego przygotowanie do komisji wymaga innego podejścia niż tradycyjna wizyta lekarska, tutaj liczą się przykłady z życia, a nie same dokumenty medyczne.

Po pierwsze: opisz codzienność, nie chorobę.

Podczas badania PPW największe znaczenie ma to, jak funkcjonujesz na co dzień, a nie sama nazwa schorzenia czy historia leczenia. Orzecznik ocenia konkretne sytuacje: samodzielność przy jedzeniu, higienie, poruszaniu się, podejmowaniu decyzji czy komunikacji. Ogólne stwierdzenia typu mam poważną chorobę nie przekładają się automatycznie na punkty.

Po drugie: przygotuj konkretne przykłady.

Największą wartość mają opisy realnych problemów z życia codziennego. Tego, jak często potrzebna jest pomoc, w jakich czynnościach i jakie są tego konsekwencje. W PPW liczy się częstotliwość i skala trudności, a nie jednorazowe sytuacje. Im bardziej precyzyjny opis, tym mniejsze ryzyko zaniżenia punktacji.

Po trzecie: nie zakładaj, że to widać.

Wiele ograniczeń, zwłaszcza przy zaburzeniach psychicznych, neurologicznych czy chorobach rzadkich nie jest widocznych na pierwszy rzut oka. Jeśli dana trudność nie zostanie jasno nazwana i opisana, system jej nie uwzględni. Brak informacji w PPW działa zawsze na niekorzyść wnioskodawcy.

Dlaczego każdy punkt ma znaczenie?

Różnica między progiem 69 a 70 punktów w ocenie WZON to w 2026 roku różnica między wsparciem w wysokości około 800 zł, a jego całkowitym brakiem. Wynika to z faktu, że świadczenie wspierające jest obliczane jako procent renty socjalnej, która w marcu 2026 r. ma wynosić ok. 1 971 zł.

Świadczenie wspierające – poziomy wsparcia

świadczenie wspierające

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Liczba punktów WZON a wysokość świadczenia

Liczba punktów

Wysokość świadczenia (% renty socjalnej)

Szacunkowa kwota w 2026 r.

95–100 pkt

220%

ok. 4 336 zł

90–94 pkt

180%

ok. 3 548 zł

85–89 pkt

120%

ok. 2 365 zł

80–84 pkt

80%

ok. 1 577 zł

75–79 pkt

60%

ok. 1 183 zł

70–74 pkt

40%

ok. 788 zł

Uwaga: Kwoty mogą ulec zmianie po marcowej waloryzacji renty socjalnej w 2026 r.

Dla wielu osób jeden brakujący punkt oznacza nie tylko odmowę świadczenia, ale realną utratę środków potrzebnych na codzienne funkcjonowanie.

Dlaczego próg 70 punktów nie wystarczy sam w sobie

Próg 70 punktów to dla systemu test wydolności, a dla obywatela, test przygotowania. Bez rzetelnie wypełnionego PPW i świadomości, że oceniana jest codzienność, a nie wyniki badań, wiele osób pozostanie poza systemem wsparcia, mimo realnie trudnej sytuacji życiowej.

W nowym systemie świadczenie wspierające nie jest nagrodą za chorobę, ale testem umiejętności opisania własnej codzienności. I nie każdy ten test zda.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429)

Powiązane
Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności na stałe – lista schorzeń, rokowania, procedura
Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności na stałe – lista schorzeń, rokowania, procedura
Nowe świadczenie: 1200 zł dodatku za opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Rząd przedstawia założenia programu
Nowe świadczenie: 1200 zł dodatku za opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Rząd przedstawia założenia programu
Co naprawdę daje umiarkowany stopień niepełnosprawności w 2026 roku
Co naprawdę daje umiarkowany stopień niepełnosprawności w 2026 roku
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Faktury z załącznikiem w obowiązkowym KSeF. Najpierw trzeba wysłać zgłoszenie w e-US. Jakie dane powinien zawierać załącznik do faktury?
05 sty 2026

W dniu 1 stycznia 2026 r. Ministerstwo Finansów udostępniło w e-Urzędzie Skarbowym możliwość zgłoszenia zamiaru wystawiania i przesyłania do KSeF 2.0 (chodzi o obowiązkowy model KSeF, który rusza 1 lutego 2026 r.) faktur z załącznikiem. Wystawianie i przesyłanie do KSeF 2.0 faktur z załącznikiem będzie możliwe po złożeniu przez podatnika odpowiedniego zgłoszenia. MF zapewnia, że zgłoszenia będą realizowane maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych.
Przelewy BLIK pod lupą skarbówki – czego powinniśmy się obawiać?
05 sty 2026

Coraz częściej w mediach społecznościowych pojawiają się ostrzeżenia, że skarbówka „przygląda się przelewom BLIK”. Czy to oznacza, że każdy drobny transfer do znajomych lub rodziny może skończyć się kontrolą i podatkiem? Sprawdzamy, kiedy urząd skarbowy naprawdę może zainteresować się płatnościami mobilnymi i jakie sytuacje budzą jego największą uwagę.
Orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2026 roku – nowe zasady, ważne zmiany od stycznia
05 sty 2026

Dla wielu osób ubiegających się o orzeczenie o niepełnosprawności sama myśl o komisji oznacza stres, długie oczekiwanie i konieczność osobistego stawiennictwa, często w złym stanie zdrowia. Tymczasem w 2026 roku coraz więcej spraw może zostać rozpatrzonych bez badania przed komisją, wyłącznie na podstawie dokumentacji medycznej. To rozwiązanie realnie skraca procedurę i ogranicza formalności, ale nie przysługuje każdemu automatycznie. Wyjaśniamy, kiedy urząd może wydać orzeczenie bez komisji, jak wygląda procedura w 2026 roku i co decyduje o tym, czy wnioskodawca zostanie wezwany na badanie.
Siła wyższa w pracy: ZUS wyjaśnia zasady. Wielu Polaków nie wie o tych dodatkowych 2 dniach wolnego w 2026 r.
05 sty 2026

Nagły wypadek w rodzinie? Choroba bliskiej osoby? Polskie prawo pracy daje Ci wyjście – zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej. Masz prawo do 2 dni lub 16 godzin rocznie z zachowaniem połowy wynagrodzenia. Problem w tym, że obliczenie pensji bywa skomplikowane. Komunikat ZUS właśnie rozwiał wątpliwości i pokazał, jak prawidłowo rozliczać takie dni.

REKLAMA

Kiedy może nastąpić warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary?
05 sty 2026

Kara pozbawienia wolności jest surową sankcją za popełniony czyn zabroniony. Skutkuje ona wieloma ograniczeniami oraz utratą kontaktu z bliskimi osobami. Prawo karne przewiduje więc różne rozwiązania, które umożliwiają ograniczenie lub zawieszenie jej stosowania. Są to między innymi: warunkowe zawieszenie wykonania kary oraz warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary.

Sejm zajął się legalizacją marihuany. Co z postulatem 3 gramów na własny użytek?
05 sty 2026

Czy w 2026 roku Polacy będą mogli legalnie posiadać niewielkie ilości marihuany? Sejmowa Komisja ds. Petycji uchwaliła dezyderat wzywający rząd do analizy depenalizacji posiadania do 3 gramów marihuany na własny użytek. Dokument trafił na biurko Premiera. Minęły już tygodnie, a odpowiedzi wciąż brak. Sprawdzamy, o co chodzi w tej sprawie i jakie są szanse na zmianę prawa.
Świadczenie wspierające 2026 – jak zdobyć pieniądze i przekroczyć próg 70 pkt?
05 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 roku wszedł w życie kolejny, trzeci etap reformy świadczenia wspierającego. Próg punktowy uprawniający do wypłat obniża się do 70 punktów w skali WZON. Choć na papierze oznacza to rozszerzenie grupy beneficjentów, w rzeczywistości wielu wnioskodawców odbije się od ściany. Wyjaśniamy, jak przygotować się do badania Profilu Potrzeb Wsparcia (PPW), by nie stracić szansy na pieniądze,
Kiedy szczekanie psa kończy się w sądzie?
05 sty 2026

Pies najlepszym przyjacielem człowieka - jednak nie zawsze dla sąsiadów. Hałaśliwość czworonogów spowodowała spory sądowe i interwencję RPO.

REKLAMA

Jak liczyć „Mały ZUS plus” na nowych zasadach od 2026 r.? [PORADA ZUS z 5 stycznia 2026]
05 sty 2026

ZUS ogłosił w swoim najnowszym komunikacie, z dnia 5 stycznia 2026 r., nadesłanym do redakcji Infor.pl: „Mały ZUS plus” – nowe zasady od 2026 r. Od 1 stycznia 2026 r. osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą mogą skorzystać z ulgi – „mały ZUS plus” według nowych zasad, które określają w jaki sposób należy liczyć okresy ulgi. ZUS udziela porady i podstawowych informacji jak stosować nowe zasady.
Co naprawdę daje umiarkowany stopień niepełnosprawności w 2026 roku
05 sty 2026

Umiarkowany stopień niepełnosprawności to jedno z najczęściej wydawanych orzeczeń w Polsce. Dla wielu osób potwierdza realne ograniczenia zdrowotne, ale jednocześnie może otwierać drogę do konkretnych świadczeń, ulg i uprawnień. W 2026 roku katalog form wsparcia jest szeroki, choć w praktyce nie zawsze oczywisty. Sprawdzamy, co faktycznie wynika z umiarkowanego stopnia, jakie pieniądze i prawa są dostępne oraz od czego zależy, czy dana osoba rzeczywiście z nich skorzysta.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA