Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nowe stawki "trzynastek" i "czternastek" w 2026 roku. Oto oficjalne kwoty

Nowe stawki "trzynastek" i "czternastek" w 2026 roku. Oto oficjalne kwoty

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 stycznia 2026, 10:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
senior, pieniądze, emerytura
Nowe stawki "trzynastek" i "czternastek" w 2026 roku. Oto oficjalne kwoty
Shutterstock

Wzrost świadczeń emerytalnych w 2026 roku stanie się faktem dzięki prognozowanej waloryzacji na poziomie 4,88 proc. Według symulacji ZUS-u, dodatkowe wypłaty (13. i 14. emerytura) wzrosną w porównaniu do roku ubiegłego, osiągając pułap ok. 1970 zł brutto. Należy jednak pamiętać, że kwota netto będzie odpowiednio niższa po odliczeniu składek i podatku. Oto szczegóły.

Zasady przyznawania dodatkowych świadczeń emerytalnych

Trzynasta emerytura jest świadczeniem o charakterze powszechnym, co oznacza, że przysługuje każdemu emerytowi oraz renciście bez względu na to, jak wysokie pobiera on comiesięczne uposażenie. Nieco inne reguły obowiązują w przypadku czternastej emerytury, gdzie kluczowe znaczenie ma kryterium dochodowe. Pełna wysokość tego dodatku trafia do osób, których podstawowe świadczenie nie przekracza kwoty 2900 zł brutto. W sytuacji, gdy emerytura lub renta jest wyższa od tego progu, zastosowanie znajduje mechanizm złotówka za złotówkę, co skutkuje stopniowym obniżaniem czternastki wraz ze wzrostem dochodów seniora.

Prognozy ZUS dotyczące wysokości wypłat w 2026 roku

Zgodnie z wyliczeniami przygotowanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla dziennika Fakt, wysokość dodatkowych świadczeń jest ściśle powiązana z poziomem emerytury minimalnej. Przy założeniu, że wskaźnik waloryzacji ukształtuje się na poziomie 4,88 proc., seniorzy mogą spodziewać się wyraźnego wzrostu wypłat. O ile w 2025 roku trzynasta i czternasta emerytura wynosiły 1878,91 zł brutto, o tyle w 2026 roku kwota ta ma szansę wzrosnąć do poziomu 1970,60 zł brutto. Warto jednak zaznaczyć, że realne kwoty, które wpłyną na konta świadczeniobiorców, będą niższe od wartości nominalnych ze względu na konieczność odprowadzenia składki zdrowotnej oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Harmonogram wypłat trzynastek i czternastek

Proces dystrybucji dodatkowych środków jest rozłożony w czasie i przypada na różne okresy roku kalendarzowego. Pierwsze dodatkowe wsparcie finansowe, czyli trzynasta emerytura, zostanie wypłacone wszystkim uprawnionym już w kwietniu. Na drugie ze świadczeń, czyli czternastkę, seniorzy będą musieli poczekać znacznie dłużej, gdyż jej przekazywanie zaplanowano dopiero na drugą połowę roku. Terminy te są istotne dla planowania domowych budżetów przez osoby starsze, które czekają na te zastrzyki gotówki w celu sfinansowania bieżących potrzeb lub większych wydatków.

Opodatkowanie dodatkowych emerytur. Rozliczenie podatkowe a zwrot pieniędzy dla seniorów

Kwestia opodatkowania dodatkowych emerytur wiąże się z możliwością uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku. Już w połowie lutego Ministerstwo Finansów udostępni na portalu podatki.gov.pl wstępnie wypełnione deklaracje PIT za rok ubiegły. Z analiz wynika, że seniorzy, którzy nie korzystają z innych odliczeń, mogą odzyskać z tytułu pobranych zaliczek od trzynastek i czternastek blisko 400 zł. Kluczowym czynnikiem wpływającym na czas oczekiwania na te środki jest moment weryfikacji i zatwierdzenia zeznania w systemie elektronicznym. Im sprawniej podatnik zaakceptuje przygotowany formularz, tym szybciej uruchomiona zostanie procedura zwrotu, na którą administracja skarbowa ma ustawowo 45 dni od daty złożenia dokumentu drogą cyfrową.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

