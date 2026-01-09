Kirgistan: zmiana zasad pobytu bezwizowego od stycznia 2026 r. także dla Polaków

Z początkiem stycznia 2026 r. zmieniły się zasady bezwizowego pobytu w Kirgistanie, także dla obywateli Polski. To coraz bardziej popularna destynacja wśród polskich turystów. Jakie są aktualne zasady?

Kirgistan - nowe zasady pobytu bez wizy 2026

Zmiany dotyczą obywateli 55 państw. Po przekroczeniu 30 dni pobytu w okresie 60-dniowym, zgodnie z prawem Kirgistanu, wymagane jest albo opuszczenie kraju, albo uzyskanie odpowiedniego zezwolenia (np. wizy lub pozwolenia na pobyt). Do końca 2025 r. Kirgistan umożliwiał obywatelom Polski oraz wielu innych państw bezwizowy pobyt do 60 dni od daty wjazdu bez konieczności dodatkowych formalności.

REKLAMA

REKLAMA

Kirgistan coraz bardziej popularny wśród turystów

Położony w sercu Azji Środkowej Kirgistan zyskuje w ostatnich latach na popularności jako cel podróży dla miłośników przyrody i aktywnego, przede wszystkim nieorganizowanego przez wielkich operatorów turystycznych wypoczynku. Jedną z największych atrakcji kraju jest jezioro Issyk-Kul, jedno z największych słonych jezior świata, otoczone potężnymi górami Tien-Szan. Innym wyjątkowym miejscem jest położone na wysokości około 3000 m n.p.m. jezioro Song-Kul, otoczone pastwiskami i górami, gdzie miejscowi pasterze wypasają latem stada owiec, krów i koni, wykorzystując do tego zdobycze współczesnej techniki - konie wyposażone są w nadajniki GPS, a stada zwierząt śledzone za pomocą dronów. Turyści mogą przenocować tam w tradycyjnych jurtach, ale ze współczesnymi udogodnieniami - łazienkami z ciepłą wodą czy internetem ze Starlinka.

Nieodkryte jeszcze przez masową turystykę góry Kirgistanu (zajmujące 93 proc. powierzchni kraju) oferują rozległe trasy do wędrówek, wspinaczki, jazdy konnej i narciarstwa. Atrakcje te przyciągają coraz więcej turystów nie tylko z sąsiednich państw, ale także z Europy, w tym z Polski.