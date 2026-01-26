ZUS wysyła pilne pisma do milionów Polaków. W środku jest bardzo ważna informacja. Czy przesyłka już do was dotarła?

Te listy trafią do milionów Polaków. Zakład ubezpieczeń Społecznych ruszył z wysyłką bardzo ważnych informacji dla przedsiębiorców. O co chodzi? Trzeba sprawdzić, czy rozliczenia za miniony rok są prawidłowe i kompletne.

Informacja o stanie konta w eZUS

W pierwszej połowie stycznia przedsiębiorcy otrzymają informację o stanie swoich kont w ZUS. Wysyłkę dokumentów ZUS rozpoczął stycznia 2026 r. Informacja trafi do ponad 3,4 mln płatników składek i będzie dostępna na ich kontach w eZUS.

Dokument trafi do każdego kto w 2025 roku rozliczał i opłacał składki. Z informacji wynikać będzie, czy na koncie przedsiębiorcy występuje nadpłata, niedopłata czy saldo zerowe. ZUS wskaże również łączną kwotę wpłat dokonanych w ubiegłym roku oraz należności, na które zostały one rozliczone. W przypadku spłacających zadłużenie w ratach informacja obejmie także wysokość kwoty pozostałej do spłaty.

Zakres przekazywanej informacji

W przekazywanej informacji ZUS uwzględnia wyłącznie deklaracje rozliczeniowe oraz opłacone składki, które zostały zapisane na koncie przedsiębiorcy do 31 grudnia 2025 roku. Jeżeli po tej dacie składane były korekty dokumentów rozliczeniowych lub dokonywane wpłaty, nie zostaną one ujęte w zestawieniu. Aktualny stan konta można w każdej chwili sprawdzić po zalogowaniu się do eZUS.

Niedopłata na koncie płatnika

Jeżeli z informacji wynika niedopłata, zaległość powinna zostać uregulowana jak najszybciej. W przypadku niewielkich kwot możliwa jest spłata poprzez zwiększenie bieżącej wpłaty o brakującą kwotę wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. Odsetki można obliczyć przy użyciu kalkulatora odsetkowego.

Gdy jednorazowa spłata zadłużenia nie jest możliwa, przedsiębiorca może złożyć wniosek o rozłożenie należności na raty. Szczegółowych informacji udziela doradca do spraw ulg i umorzeń, który pomaga w doborze najkorzystniejszych warunków spłaty, wypełnieniu wniosku oraz skompletowaniu niezbędnych dokumentów. Kontakt z doradcą możliwy jest telefonicznie lub w formie e-wizyty.

Nadpłata na koncie płatnika

W przypadku wystąpienia nadpłaty płatnik może przeznaczyć ją na rozliczenie bieżących składek albo wystąpić z wnioskiem o jej zwrot. Rozliczenie nadpłaty na poczet bieżących należności polega na pomniejszeniu najbliższej wpłaty składek o kwotę nadpłaty.

Aby otrzymać zwrot nadpłaty z ZUS, należy złożyć wniosek na formularzu RZS-P. Zwrot realizowany jest wyłącznie na numer rachunku bankowego zapisany na koncie płatnika w ZUS.