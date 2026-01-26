REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS wysyła pilne pisma do milionów Polaków. W środku jest bardzo ważna informacja. Czy przesyłka już do was dotarła?

ZUS wysyła pilne pisma do milionów Polaków. W środku jest bardzo ważna informacja. Czy przesyłka już do was dotarła?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 stycznia 2026, 06:16
Maja Retman
Maja Retman
ZUS wysyła pisma do milionów Polaków. W środku jest superważna informacja. Czu już to dostaliście?
ZUS wysyła pisma do milionów Polaków. W środku jest superważna informacja. Czy już to dostaliście?
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Te listy trafią do milionów Polaków. Zakład ubezpieczeń Społecznych ruszył z wysyłką bardzo ważnych informacji dla przedsiębiorców. O co chodzi? Trzeba sprawdzić, czy rozliczenia za miniony rok są prawidłowe i kompletne.

Informacja o stanie konta w eZUS

W pierwszej połowie stycznia przedsiębiorcy otrzymają informację o stanie swoich kont w ZUS. Wysyłkę dokumentów ZUS rozpoczął stycznia 2026 r. Informacja trafi do ponad 3,4 mln płatników składek i będzie dostępna na ich kontach w eZUS.

REKLAMA

REKLAMA

Dokument trafi do każdego kto w 2025 roku rozliczał i opłacał składki. Z informacji wynikać będzie, czy na koncie przedsiębiorcy występuje nadpłata, niedopłata czy saldo zerowe. ZUS wskaże również łączną kwotę wpłat dokonanych w ubiegłym roku oraz należności, na które zostały one rozliczone. W przypadku spłacających zadłużenie w ratach informacja obejmie także wysokość kwoty pozostałej do spłaty.

Zobacz również:

Zakres przekazywanej informacji

W przekazywanej informacji ZUS uwzględnia wyłącznie deklaracje rozliczeniowe oraz opłacone składki, które zostały zapisane na koncie przedsiębiorcy do 31 grudnia 2025 roku. Jeżeli po tej dacie składane były korekty dokumentów rozliczeniowych lub dokonywane wpłaty, nie zostaną one ujęte w zestawieniu. Aktualny stan konta można w każdej chwili sprawdzić po zalogowaniu się do eZUS.

Niedopłata na koncie płatnika

Jeżeli z informacji wynika niedopłata, zaległość powinna zostać uregulowana jak najszybciej. W przypadku niewielkich kwot możliwa jest spłata poprzez zwiększenie bieżącej wpłaty o brakującą kwotę wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. Odsetki można obliczyć przy użyciu kalkulatora odsetkowego.

REKLAMA

Gdy jednorazowa spłata zadłużenia nie jest możliwa, przedsiębiorca może złożyć wniosek o rozłożenie należności na raty. Szczegółowych informacji udziela doradca do spraw ulg i umorzeń, który pomaga w doborze najkorzystniejszych warunków spłaty, wypełnieniu wniosku oraz skompletowaniu niezbędnych dokumentów. Kontakt z doradcą możliwy jest telefonicznie lub w formie e-wizyty.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Nadpłata na koncie płatnika

W przypadku wystąpienia nadpłaty płatnik może przeznaczyć ją na rozliczenie bieżących składek albo wystąpić z wnioskiem o jej zwrot. Rozliczenie nadpłaty na poczet bieżących należności polega na pomniejszeniu najbliższej wpłaty składek o kwotę nadpłaty.

Aby otrzymać zwrot nadpłaty z ZUS, należy złożyć wniosek na formularzu RZS-P. Zwrot realizowany jest wyłącznie na numer rachunku bankowego zapisany na koncie płatnika w ZUS.

Powiązane
Blisko 3500 złotych co miesiąc dla każdego. Nikt nie pyta o zarobki. Trzeba mieć tylko ten jeden dokument
Blisko 3500 złotych co miesiąc dla każdego. Nikt nie pyta o zarobki. Trzeba mieć tylko ten jeden dokument
Wprowadzili zmiany we wdowiej rencie. Decyzja już zapadła. Rząd zrobił to po cichu. Są nowe zasady i nowy próg dochodowy
Wprowadzili zmiany we wdowiej rencie. Decyzja już zapadła. Rząd zrobił to po cichu. Są nowe zasady i nowy próg dochodowy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
WIBOR przed kluczowym wyrokiem TSUE. O czym zdecyduje Trybunał? Dlaczego „koniec spekulacji” może okazać się tylko medialnym hasłem
26 sty 2026

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące kredytów opartych na WIBOR zostanie ogłoszone 12 lutego 2026 r. Nie będzie to rutynowe rozstrzygnięcie, które da się streścić w kilku zdaniach komunikatu prasowego. To wyrok, który może zasadniczo zmienić architekturę sporów wokół kredytów złotowych - podobnie jak przed laty zmienił ją wyrok TSUE w sprawie państwa Dziubaków dotyczący kredytów frankowych.
Wydatki na pompę insulinową, akcesoria i urządzenia do monitorowania stanu glukozy we krwi można odliczyć w PIT. Dyrektor KIS potwierdza. Warunek: orzeczona niepełnosprawność
26 sty 2026

W tegorocznej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził prawo niepełnosprawnej podatniczki chorującej na cukrzycę typu 1 do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na pompę insulinową, glukometr, wstrzykiwacze insuliny (peny), sensory do ciągłego monitorowania glikemii, plastry zabezpieczające sensory CGM przed odklejeniem się od skóry, igły do penów, paski testowe do pomiaru glukozy we krwi, nakłuwacze, lancety, baterie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń, a także smartfon, smartwatch, laptop oraz powerbank.
Wspierając WOŚP, można obniżyć podatek lub otrzymać wyższy zwrot [odliczając od podstawy opodatkowania nawet 6% rocznego dochodu]. Podpowiadamy, jak to zrobić
25 sty 2026

Już dzisiaj, tj. 25 stycznia 2026 r. – odbywa się 34. Finał WOŚP (Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy). Wspierając Fundację WOŚP – można nie tylko wesprzeć diagnostykę i walkę z chorobami przewodu pokarmowego u dzieci, ale również skorzystać z ulgi podatkowej w postaci odliczenia przekazanej darowizny od podstawy opodatkowania. Wszystko zależy jednak od formy, w jakiej doszło do przekazania pieniędzy.
Nowelizacja: Pracownicy się ucieszą. Podwyżka diet o 33% [Projekt rozporządzenia]
25 sty 2026

Podwyżka diet krajowych z 45 zł za dzień podróży służbowej do 60 zł (wzrost o 33%). Rząd uwzględnił postulaty pracowników i związków zawodowych. Zmienią się powiązane z wysokością diety: ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej (12 zł), ryczałt za nocleg (150% diety – 90 zł,) wycena zwrotu za jedną dobę hotelową (dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 1200 zł).

REKLAMA

Choroby przewlekłe w Polsce 2026. Lista schorzeń kwalifikujących do orzeczenia o niepełnosprawności
25 sty 2026

Masz chorobę przewlekłą i nie wiesz, czy komisja uzna ją za podstawę do orzeczenia? W 2026 roku wiele osób dowiaduje się, że sama diagnoza nie wystarcza, a inni, z podobnym schorzeniem, dostają decyzję pozytywną. Sprawdzamy, na jakie choroby przewlekłe można uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności i co tak naprawdę decyduje o werdykcie komisji.
Panele przez śnieg nie produkują energii. Czy można odśnieżać panele fotowoltaiczne?
25 sty 2026

Zdarza się, że w styczniu 2026 r. panele fotowoltaiczne przez śnieg nie produkują w ogóle energii. Czy w związku z tym można odśnieżać panele? Na nasze pytanie odpowiadają eksperci.
915 zł opłaty za nowy telewizor w 2026 r., jeżeli nie wykonasz tego obowiązku w ciągu 14 dni od zakupu. Urzędnicy nie mają litości, ale jest na nich sposób
25 sty 2026

Zakup nowego telewizora – co do zasady – wiąże się z obowiązkiem jego rejestracji w terminie 14 dni i uiszczania opłat abonamentowych RTV. Niedopełnienie obowiązku rejestracji (nawet, jeżeli gospodarstwo domowe, w którym znajduje się telewizor, uiszcza opłatę abonamentową RTV) – może słono kosztować. Istnieje jednak pewien „kruczek” prawny, dzięki któremu można „wybronić się” na wypadek kontroli.
Jak szybko wypłacić pieniądze z konta zmarłego bez postępowania spadkowego. To może być prawie 200 tys. złotych. Jest na to sposób
25 sty 2026

Jak uchronić bliskich przed finansowymi problemami na wypadek własnej śmierci, szczególnie tej nagłej? Niektórzy już za życia są zapobiegliwi. Jedni myślą o nagrobku, inni o formalnościach urzędowych. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę, że odpowiednia dyspozycja w banku może sprawić, że rodzina niemal natychmiast zyska dostęp do znacznych pieniędzy, bez czekania na zakończenie postępowania spadkowego. Jak działa to rozwiązanie i kto może z niego skorzystać?

REKLAMA

Istnieją realne podstawy do kwestionowania WIBOR-u w umowach kredytowych – i nie są to tylko naruszenia obowiązków informacyjnych
24 sty 2026

Niniejszy artykuł stanowi polemikę z wypowiedzią udzieloną dla Strefy Biznesu przez Katarzynę Urbańską, Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego Związku Banków Polskich, opublikowaną w kontekście toczącej się debaty wokół kredytów opartych o WIBOR oraz pytania prejudycjalnego skierowanego do Trybunału Sprawiedliwości UE. Celem artykułu nie jest publicystyczna krytyka sektora bankowego, lecz rzeczowa analiza przedstawionych tez – z uwzględnieniem faktycznej chronologii regulacyjnej, praktyki kontraktowej banków oraz realiów tzw. starego portfela kredytowego. Spór o WIBOR nie sprowadza się bowiem wyłącznie do tego, „czy wskaźnik był legalny”, ale do pytania, jak był ustalany i czy konsument miał realną możliwość zrozumienia ryzyka, które na siebie brał.
Małżonkowie przekroczyli limit 112 000 zł. Czy skarbówka zabierze ulgę na dzieci?
25 sty 2026

Dwoje dzieci, studia, szkoła średnia i wspólne rozliczenie PIT – a mimo to ulga prorodzinna przepada w całości. Najnowsza interpretacja KIS pokazuje, że wystarczy przekroczenie jednego limitu dochodowego, by skarbówka potraktowała rodzinę tak, jakby wychowywała tylko jedno dziecko.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA