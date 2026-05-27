Urzędnicy dostaną nowe narzędzia. Bez problemu sprawdzą, ile osób mieszka pod jednym adresem. To się przełoży na pieniądze

Już niedługo urzędnicy dostaną nowe, istotne narzędzia. Chodzi o osoby weryfikujące wnioski o udzielenie dofinansowania. Ta zmiana sprawi, że będą one w stanie łatwo skonfrontować informacje podane we wniosku z danymi znajdującymi się w oficjalnych bazach.

Zmiany w ważnym programie

Niedawno pisaliśmy o tym, że w programie Czyste Powietrze wprowadzane są zmiany, a pierwsze korekty mają zostać przeprowadzone do lipca 2026 roku. Co do zasady kryteria udziału w programie mają zostać złagodzone, a pierwsza zmiana ma dotyczyć rezygnacji z wymogu posiadania nieruchomości przez trzy lata jako warunku umożliwiającego udział w programie. W dalszej kolejności planowane jest odejście od wymogu przeprowadzenia pełnej czy pogłębionej termomodernizacji wynikającej z audytu energetycznego budynku, a także waloryzacja kwot dotacji dla poszczególnych kosztów kwalifikowanych, która miałaby być przeprowadzana raz w roku, a w przypadku wysokiej inflacji nawet częściej.

Urzędnicy dostaną nowe narzędzia

Jednak z założeń do nowelizacji ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska wynika jeszcze jedna ważna zmiana – chodzi o wprowadzenie narzędzia, które umożliwi zweryfikowanie liczby osób w gospodarstwie domowym. W jaki sposób? Dzięki dostępowi do rejestru PESEL i danych z deklaracji dotyczących gospodarowania odpadami. Dlaczego ma to kluczowe znaczenie? Bo wpływa na poziom dofinansowania, które można uzyskać w ramach programu. Urzędnicy rozpatrujący wniosek biorą bowiem pod uwagę przeciętny miesięczny dochód przypadający na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Dotychczas mogli w tym zakresie polegać wyłącznie na deklaracji wnioskującego, ale po wprowadzeniu zmian, to się zmieni.

Liczba osób przekłada się na pieniądze

Jak wynika z przedstawionych założeń, osoba oceniająca wniosek będzie mogła korzystać z szeregu rejestrów publicznych, w tym baz ZUS, KRUS czy PESEL. Oznacza to, że ocena sytuacji wnioskującego nie będzie już sprowadzała się wyłącznie do tego, co sam zechce on zaprezentować. Urzędnik nie tylko będzie mógł m.in. sprawdzić liczbę mieszkańców pod danym adresem w rejestrze mieszkańców prowadzonym przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, ale uzyska również wgląd do danych z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a tym samym dowie się, za ile osób jest wnoszona ta opłata. Co więcej, w przypadku rozbieżności wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie mógł wykorzystać wywiad środowiskowy do sprawdzenia liczby osób w gospodarstwie.