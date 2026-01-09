REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Harmonogram wypłat emerytur w 2026 roku. Są zmiany. ZUS apeluje do seniorów o rozwagę w budżetach

Harmonogram wypłat emerytur w 2026 roku. Są zmiany. ZUS apeluje do seniorów o rozwagę w budżetach

09 stycznia 2026, 12:25
[Data aktualizacji 10 stycznia 2026, 10:19]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
ZUS przelał już styczniowe świadczenia do ponad miliona osób, a następni świadczeniobiorcy otrzymają środki w najbliższym czasie. Warto jednak zwrócić uwagę na ten rok, 2026, który przyniesie sporo nietypowych zmian w dotychczasowym harmonogramie wypłat. Oto szczegóły.

Harmonogram wypłat świadczeń z ZUS w 2026 roku

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, rok 2026 przyniesie liczne modyfikacje w kalendarzu wypłat emerytur i rent. Większość tych korekt wynika bezpośrednio z układu kalendarza, w którym dni ustawowo wolne od pracy, święta oraz weekendy wymuszają na organie rentowym wcześniejszą realizację przelewów. ZUS opracował kompletny zestaw terminów, aby ułatwić beneficjentom zarządzanie domowymi finansami w obliczu nadchodzących przetasowań. Już początek roku przyniósł pierwsze nietypowe rozwiązania, w tym przyspieszone wypłaty świadczeń po corocznej waloryzacji oraz zmiany terminów wynikające z Nowego Roku. Osoby, które zazwyczaj otrzymują pieniądze pierwszego dnia miesiąca, dostały je już w Sylwestra, natomiast świadczeniobiorcy z terminem przypadającym na 6 stycznia również mogli liczyć na wcześniejsze zasilenie kont. Pozostałe przelewy styczniowe są realizowane zgodnie z nowym, dostosowanym planem.

Zobacz również:

Waloryzacja emerytur i marcowe terminy przelewów

Kolejny istotny moment w kalendarzu wypłat nastąpi pod koniec lutego 2026 roku. Ze względu na to, że 1 marca przypada w niedzielę, Zakład Ubezpieczeń Społecznych podjął decyzję o przyspieszeniu wysyłki pieniędzy. W efekcie osoby mające wyznaczony termin płatności na pierwszy dzień miesiąca otrzymają swoje zwaloryzowane świadczenia już w piątek, 27 lutego. Jest to o tyle ważne, że właśnie od marca emerytury i renty zostaną poddane corocznej waloryzacji, która według prognoz rządu zawartych w projekcie budżetu ma wynieść 4,88 procent. Oznacza to, że seniorzy z pierwszej grupy terminowej zobaczą wyższe kwoty na swoich kontach jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem marca.

Zobacz również:

Wypłata trzynastej emerytury a Święta Wielkanocne w 2026 roku

Kwiecień 2026 roku będzie tradycyjnie okresem wypłat dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, czyli tak zwanej trzynastej emerytury. W tym roku układ świąt wielkanocnych, które wypadają 5 i 6 kwietnia, sprawi, że nie wszyscy uprawnieni otrzymają dodatkowe środki przed uroczystościami. Na przelewy przedświąteczne mogą liczyć jedynie osoby, których stały termin wypłaty przypada na pierwszy oraz szósty dzień miesiąca. Warto zaznaczyć, że trzynastka jest przekazywana łącznie z podstawowym świadczeniem emerytalnym, a jej przewidywana wysokość brutto może wynieść 1970 zł i 60 gr. Pozostali emeryci i renciści otrzymają swój dodatek w późniejszych terminach, już po zakończeniu okresu świątecznego.

Zobacz również:

Zasady przyznawania i terminy czternastej emerytury

Sytuacja związana z czternastą emeryturą różni się od pozostałych świadczeń, ponieważ jej dokładna data nie jest sztywno określona w przepisach ustawowych. Opierając się jednak na praktyce z ubiegłych lat, można przypuszczać, że rząd zdecyduje się na jej wypłatę w okolicach września, co oznaczałoby start przelewów z dniem 1 września 2026 roku. Choć kwota bazowa czternastki może być tożsama z trzynastą emeryturą, w jej przypadku kluczową rolę odgrywa kryterium dochodowe. Beneficjenci, których miesięczne świadczenie podstawowe przekracza próg 2,9 tys. zł brutto, muszą liczyć się z otrzymaniem wsparcia w niższej wysokości, zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

Zobacz również:

Najważniejsze daty przelewów z ZUS w 2026 roku

Podsumowując nadchodzące zmiany, warto zapamiętać kilka kluczowych dat. Pierwszy tydzień stycznia to czas wcześniejszych wypłat dla osób z terminem przypadającym na Święto Trzech Króli. Następnie 27 lutego zostaną przelane pierwsze podwyższone emerytury marcowe. Oficjalna waloryzacja nastąpi 1 marca, choć faktyczne środki trafią do części seniorów wcześniej. W kwietniu, konkretnie 1 i 6 dnia miesiąca, wypłacone zostaną trzynastki dla pierwszych grup beneficjentów, podczas gdy reszta otrzyma je po Wielkanocy. Na koniec, z dniem 1 września, planowane jest rozpoczęcie wypłat czternastej emerytury, co zamknie najważniejszy cykl dodatkowych świadczeń w 2026 roku.

Zobacz również:

Dlaczego ZUS zmienia ustalone terminy wypłat emerytur i rent?

Główną przyczyną przesunięć w kalendarzu wypłat jest układ dni wolnych od pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli termin wypłaty świadczenia przypada w sobotę, niedzielę lub święto ustawowo wolne od pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek zrealizować przelew lub przekaz pocztowy odpowiednio wcześniej. W 2026 roku układ kalendarza jest na tyle specyficzny, że takie korekty będą konieczne niemal w każdym miesiącu, co wymaga od seniorów baczniejszego śledzenia harmonogramu.

Zobacz również:

Kiedy dokładnie można spodziewać się pierwszej waloryzacji w 2026 roku?

Ustawowy termin waloryzacji przypada niezmiennie na 1 marca. Jednak w 2026 roku dzień ten wypada w niedzielę, pierwsze zwaloryzowane wypłaty zostaną przyspieszone. Seniorzy, którzy otrzymują emeryturę pierwszego dnia miesiąca, mogą spodziewać się pieniędzy już 27 lutego. Pozostałe osoby otrzymają wyższe świadczenia w swoich standardowych terminach marcowych, o ile nie będą one kolidować z kolejnymi weekendami.

Zobacz również:

Czy każdy emeryt otrzyma trzynastą emeryturę przed Świętami Wielkanocnymi?

Niestety w 2026 roku nie wszyscy uprawnieni otrzymają trzynastkę przed Wielkanocą. Ze względu na to, że święta wypadają 5 i 6 kwietnia, tylko osoby z terminami wypłat ustalonymi na 1. i 6. dzień miesiąca mają gwarancję otrzymania środków przed świętami (przy czym osoby z szóstego otrzymają pieniądze w poniedziałek wielkanocny lub tuż przed nim, zależnie od sprawności banków i poczty). Większość seniorów otrzyma dodatkowe roczne świadczenie już po okresie świątecznym.

Zobacz również:

Jakie kryteria decydują o wysokości czternastej emerytury w 2026 roku?

Wypłata czternastej emerytury, planowana wstępnie na wrzesień, jest uzależniona od wysokości pobieranego świadczenia podstawowego. W pełnej kwocie otrzymają ją osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2,9 tys. zł brutto. Powyżej tego progu obowiązuje zasada pomniejszania czternastki o kwotę przekroczenia limitu. Warto również pamiętać, że w przeciwieństwie do trzynastki, czternasta emerytura nie ma sztywnej daty wypłaty zapisanej w ustawie i jest każdorazowo ogłaszana w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Źródło: INFOR
Infor.pl
Praca na mrozie. Prawnicy odpowiadają na coraz więcej skarg, że pracodawcy nie są przygotowani, by pracownicy działali przy drastycznie niskich temperaturach
10 sty 2026

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że latem dyskutuje się o warunkach pracy gdy wysoka temperatura uniemożliwia standardowe funkcjonowanie, a od pracodawców wymaga się np. napojów chłodzących czy zapewnienia klimatyzacji. A jak jest zimą? Okazuje się, że praca na mrozie też wiąże się z szeregiem obowiązków. Prawnicy odpowiadają na coraz więcej skarg, że pracodawcy nie są przygotowani, by pracownicy działali przy drastycznie niskich temperaturach
Nowe 500 plus (a w 2026 r. – 1000 plus) na ogrzewanie nie zostanie wypłacone, pomimo złożenia wniosku. Niespodziewana zmiana przepisów o nowym świadczeniu już z podpisem Prezydenta
10 sty 2026

W dniu 9 stycznia 2026 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 18 grudnia 2025 r. o zmianie ustaw w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła, wprowadzającą zmiany w przepisach o nowym świadczeniu, którego celem jest wsparcie w zakresie rachunków za ogrzewanie dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie mógł pozostawić wniosek o przyznanie świadczenia (bonu ciepłowniczego) bez rozpoznania (a tym samym – świadczenie nie zostanie wypłacone) w przypadku, gdy zaistnieją okoliczności określone w nowelizacji, a – dotyczy to zarówno wniosków o świadczenie za rok 2026 r., jak i za rok 2025, których termin składania upłynął 15 grudnia br.
Z nowym rokiem ruszyło wielkie polowanie na lewe zwolnienia lekarskie. I ZUS i firmy mają nowe, skuteczne sidła na cwaniaków na L4
10 sty 2026

Oddają się zakrapianej rekreacji, remontują mieszkania, jeżdżą na zagraniczne wakacje, pracują na całego… w taki sposób niektórzy „kurują się” na zwolnieniach lekarskich. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który tropi zdrowych chorych od nowego roku przykręca kontrolną śrubę. Inspektorzy zyskali nowe uprawnienia.
Grube zyski z PPK: 138% do 198%% przez 6 lat w zależności od FZD. Jak sprawdzić stan rachunku? Wypłacić zawsze można ale przed 60 urodzinami są potrącenia
09 sty 2026

Zysk statystycznego uczestnika PPK przez 6 lat funkcjonowania tej formy dodatkowego oszczędzania na emeryturę (tj. od grudnia 2019 roku do końca listopada 2025 r.) wyniósł od 138% do 198% proc. kwot, które uczestnik sam wpłacił . Różnica w procencie zysku zależy od rodzaju Funduszu Zdefiniowanej Daty, który wybrał uczestnik. Taka informacja została podana w opublikowanym 16 grudnia 2025 r. nr 12 (50) biuletynu miesięcznego Pracowniczych Planów Kapitałowych.

PPK 2026: podwyżka limitu wynagrodzenia (5767,20 zł). Jak obniżyć wpłatę podstawową? Nie każdy dostanie dopłatę roczną
09 sty 2026

Jak informuje PFR Portal PPK (mojeppk.pl), od 2026 roku uczestnik PPK może korzystać z obniżenia swojej wpłaty podstawowej do PPK tylko wtedy, gdy jego miesięczne wynagrodzenie nie przekroczy 5767,20 zł. Jeżeli uczestnik PPK otrzymuje wynagrodzenia od różnych podmiotów, musi sam sprawdzić, czy nie przekracza tego limitu. Warto też wiedzieć, że dopłata roczna z Funduszu Pracy za 2026 rok (nadal 240 zł) będzie przysługiwać uczestnikom PPK, którzy w całym 2026 roku zgromadzą na swoim rachunku lub rachunkach PPK wpłaty w wysokości co najmniej 1009,26 zł. Jeżeli w 2026 roku uczestnik PPK skorzysta z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, to do otrzymania dopłaty rocznej wystarczą wpłaty w wysokości co najmniej 252,32 zł.
Nareszcie jest jakaś korzystna zmiana w opodatkowaniu - Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał
09 sty 2026

Początek 2026 roku przyzwyczaił nas do analizowania nowych obciążeń fiskalnych. Tym razem jest jednak inaczej. W Nowy Rok wchodzimy z potężną tarczą ochronną dla podatników, którą Prezydent RP zatwierdził pod koniec ubiegłego roku. Przepisy ograniczające samowolę skarbówki przy kontrolach i odsetkach są już w pełni skuteczne. Sprawdź, jak ochronią Cię w 2026 roku. Weź też udział w naszej sondzie.
Płaca minimalna 2026. Najniższa krajowa brutto i netto po podwyżce
10 sty 2026

Płaca minimalna 2026 to kwota, jaką pracodawca musi zapewnić pracownikowi zatrudnionemu na umowie o pracę. Najniższa krajowa brutto podawana jest na każdy kolejny rok kalendarzowy, a czasami zmieniana jest w drugim półroczu. Ile płaca minimalna wynosi netto po podwyżce?
Przełom we wnioskowaniu o zasiłek opiekuńczy. Rząd przyjął projekt zmian. Będzie łatwiej
09 sty 2026

Jest przełom we wnioskowaniu o zasiłek opiekuńczy. Będzie łatwiej złożyć wniosek. Rząd przyjął Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Ponad 1000 zł miesięcznie zamiast 800 plus. Świadczenie do 25. roku życia
09 sty 2026

Zasiłek rodzinny na dziecko to niemiecki odpowiednik naszego 800 plus. Kindergeld to comiesięczne świadczenie przysługujące nie tylko Niemcom, ale również Polakom, którzy pracują lub mieszkają na terytorium Niemiec.
Ogólnopolska akcja policji „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie”
09 sty 2026

Stoki w całym kraju będą patrolowane. Ponad 200 patroli policyjnych na nartach będzie pełniło tej zimy służbę na stokach w całym kraju – poinformował szef biura prewencji Komendy Głównej Policji insp. Robert Kumor, który w piątek zainaugurował w Istebnej w Beskidach ogólnopolską akcję „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie”.
