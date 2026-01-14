REKLAMA

Umiarkowany stopień niepełnosprawności 2026. Co przysługuje – lista

Umiarkowany stopień niepełnosprawności 2026. Co przysługuje – lista

14 stycznia 2026, 12:51
[Data aktualizacji 14 stycznia 2026, 13:03]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
2026 umiarkowany stopień niepełnosprawności niepełnosprawni uprawnienia przywileje czas pracy dodatkowy urlop turnus rehabilitacyjny pies asystujący karta parkingowa zasiłki
Umiarkowany stopień niepełnosprawności 2026. Co przysługuje – lista
Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają prawo do wielu przywilejów, które mają im ułatwić życie społeczne i zawodowe. Wśród nich warto wymienić krótszy czas pracy, dodatkowy urlop, zwolnienia na turnusy rehabilitacyjne, kartę parkingową czy zasiłki.

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Posiadanie umiarkowanego stopnia niepełnosprawności pozwala korzystać z wielu ulg i uprawnień. Najważniejsze z nich opisujemy poniżej.

Krótszy czas pracy

Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Stosowanie skróconych norm czasu pracy nie powoduje obniżenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia.

Zakaz pracy w godzinach nadliczbowych i w nocy

Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie powinna być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Zakaz ten nie jest stosowany do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Dodatkowa przerwa w pracy

Osoba zaliczona do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy

Osoba zaliczona do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Urlop ten przysługuje w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Turnus rehabilitacyjny

Osoba o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku. Za czas zwolnienia zachowuje prawa do wynagrodzenia.

Zwolnienie na wykonanie badań specjalistycznych

Osobie zaliczonej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających. Zwolnienie przysługuje także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Prawo wstępu z psem asystującym

Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, parków narodowych i rezerwatów przyrody, na plaże i kąpieliska. Uprawnienie to przysługuje również w środkach transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego oraz w innych środkach komunikacji publicznej.

Karta parkingowa

Kartę parkingową może uzyskać osoba zaliczona do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u której stwierdzono znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, z przyczyną niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Zasiłek stały

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności o najniższych dochodach mogą ubiegać się o zasiłek stały z pomocy społecznej. W 2026 roku maksymalna kwota zasiłku wynosi 1229 zł miesięcznie i nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy z pomocy społecznej jest przyznawany osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej z powodu m. in. niepełnosprawności. Otrzymać go mogą osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego oraz rodziny, jeśli ich dochód jest niższy niż kryterium dochodowe dla gospodarstwa domowego. Zasiłek ma na celu czasowe wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej, zapewniając im podstawowe środki do życia. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, których niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia, mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny. Jest on przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. W 2026 roku kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie.

