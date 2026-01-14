REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Łączenie świadczenia wspierającego i pielęgnacyjnego: nie ma i nie będzie. Logiczny zakaz

Łączenie świadczenia wspierającego i pielęgnacyjnego: nie ma i nie będzie. Logiczny zakaz

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 stycznia 2026, 12:59
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
W 2026 r. opiekun + osoba niepełnosprawna nie będą mieli 7421 zł. Opiekun nie pójdzie też do pracy
W 2026 r. opiekun + osoba niepełnosprawna nie będą mieli 7421 zł. Opiekun nie pójdzie też do pracy
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rodzina osób niepełnosprawnych nie może jednocześnie otrzymać: świadczenia wspierającego (to dla np. niepełnosprawnego ojca do 4134 zł miesięcznie za 100 punktów - kwota obowiązująca do końca lutego 2026 r.) oraz "starego" świadczenia pielęgnacyjnego (to dla np. syna opiekującego się ojcem - w 2026 r. 3287 zł miesięcznie). Łącznie dałoby to 7421 zł, gdyby postulaty osób niepełnosprawnych o łączeniu tych świadczeń zostały spełnione. Tak się jednak nie stanie. W 2026 r. tak samo jak dziś opiekun otrzymujący "stare" świadczenie pielęgnacyjne nie pójdzie do pracy. Oto szczegóły.

rozwiń >

Jakich zmian oczekują osoby z niepełnosprawnościami?

Pierwsza oczekiwana przez osoby niepełnosprawne zmiana, to łączenie: 1) świadczenia wspierającego (otrzymuje osoba niepełnosprawna - przeszło 4000 zł w wariancie 100 punktów - dokładnie jest to 4134 zł) i 2) pielęgnacyjnego (otrzymuje opiekun - w 2026 r. przeszło 3000 zł - dokładnie 3287 zł). Dałoby to poważną kwotę do 7421 zł miesięcznie według wysokości świadczeń do końca lutego 2026 r. O ile świadczenie wspierające WZON i ZUS przyznałyby w maksymalnym wymiarze (za 100 punktów). Od marca 2026 r. (po podwyżkach świadczenia wspierającego) byłoby jeszcze więcej. No, ale nie będzie możliwości łączenia tych popularnych świadczeń. To już pewne, że tak nie będzie. Dlaczego? To oczywiste - nie ma środków w budżecie. Druga oczekiwana przez osoby niepełnosprawne zmiana to zgoda przepisów na możliwość pójścia do pracy przez opiekuna osoby niepełnosprawnej (mającego stare świadczenie pielęgnacyjne). Dziś opiekun musi wybrać - 1) praca albo 2) opieka nad np. schorowaną matką. W 2026 r. obie zmiany (łączenie świadczeń i łączenie pracy z opieką) są nierealne (na dziś) do wprowadzenia. Dużo się dyskutowało o tym w środowisku osób niepełnosprawnych, były nadzieje, ale rząd nie wprowadzi tych zmian.

REKLAMA

REKLAMA

Opiekun + osoba niepełnosprawna z dochodem 7421 zł - niemożliwe w 2026 r.

Tytułowa kwota 7421 zł wynika z połączenia dwóch świadczeń:

1) 3287 zł świadczenia pielęgnacyjnego w 2026 r. pobieranego przez np. córkę oraz 4134 zł świadczenia wspierającego przyznanego jej ojcu

2) świadczenia wspierającego 4134 zł (do końca lutego 2026 r. co do marca i następnych miesięcy szacunki w dalszej części artykułu).

REKLAMA

Nie można łączyć tych świadczeń - w rodzinie albo jest świadczenie wspierające (dla osoby niepełnosprawnej) albo "stare" pielęgnacyjne (dla np. córki albo syna opiekujących się chorą mamą albo tatą).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Niestety świadczenie pielęgnacyjne jest skazane na usunięcie - opiekunowie osób niepełnosprawnych powyżej 18. roku życia mają je tylko na zasadzie praw nabytych. Nowe świadczenia są tylko na dzieci

Obecny system wsparcia osób z niepełnosprawnościami zakłada stopniowe wygaszanie „starego” świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.

Tylko osoby pełnoletnie mogą otrzymać świadczenie wspierające, dlatego gdy dorosła osoba z niepełnosprawnością składa wniosek o to świadczenie, powoduje to odebranie jej opiekunowi (np. córce) dotychczasowego świadczenia pielęgnacyjnego.

Ważne

Problem ten nie dotyczy nowego świadczenia pielęgnacyjnego, ponieważ przysługuje ono wyłącznie opiekunom dzieci do 18. roku życia, a osoby małoletnie nie mogą ubiegać się o świadczenie wspierające. W ich przypadku nie dochodzi więc do kolizji obu form wsparcia.

Reforma z 2024 r.: Świadczenie wspierające wyklucza pielęgnacyjne. Nie można mieć ciastka i zjeść ciastka

Dlatego nie można łączyć starego świadczenia pielęgnacyjnego i świadczenia wspierającego? Nie ma pieniędzy. Politycy założyli, że osoby niepełnosprawne przejdą na świadczenie wspierające, a opiekunowie pójdą do pracy. Więc przyjęto prostą zasadę- jeżeli osoba niepełnosprawna będzie miała świadczenie wspierające, to opiekun traci świadczenie pielęgnacyjne (stare).

UWAGA! W procesie starania się o świadczenie wspierające można jedynie wybrać datę utraty prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - czy będzie to moment złożenia wniosku o punkty poziomu wsparcia do WZON czy do ZUS (wniosek już o świadczenie wspierające.

Ważne

W przypadku utraty prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na moment złożenia wniosku do WZON (bo procedura otrzymania świadczenia wspierającego jest dwuetapowa) świadczenie pielęgnacyjne jest dalej wypłacane (aż do czasu załatwienia sprawy w WZON) i trzeba je wstecznie oddać, jeżeli np. niepełnosprawny tata wybierze świadczenie wspierające.

Polecamy KSeF - podręcznik

KSeF – jak wdrożyć

Kalendarz 2026 [Kalendarz księgowego]

Świadczenie wspierające w 2025 r. a poniżej prognoza na 2026 r.

95-100 pkt – świadczenie wspierającego w wysokości 220% renty socjalnej = 4134 zł miesięcznie;

90-94 pkt – 180% renty socjalnej = 3383 zł miesięcznie;

85-89 pkt – 120% renty socjalnej = 2255 zł miesięcznie;

80-84 pkt – 80% renty socjalnej = 1504 zł miesięcznie;

75-79 pkt – 60% renty socjalnej = 1128 zł miesięcznie;

70-74 – 40% renty socjalnej = 752 zł miesięcznie.

PROGNOZA DLA ŚWIADCZENIA WSPIERAJĄCEGO NA 2026 r. (Od marca 2026 r.)

Punkty WZON

Procent renty socjalnej

Prognozowana kwota „na rękę” od marca 2026 r.

95–100 pkt

220%

4 336 zł ​

90–94 pkt

180%

3 548 zł ​

85–89 pkt

120%

2 365 zł ​

80–84 pkt

80%

1 577 zł ​

75–79 pkt

60%

1 183 zł ​

70–74 pkt

40%

788 zł ​

źródło prognozy: Strona www.swiadczenie-wspierajace.pl

Podwyżka pensji minimalnej w 2026 r. z automatu oznacza wyższe świadczenia pielęgnacyjne

Podwyżki świadczenia pielęgnacyjnego są skorelowane z podwyżkami pensji minimalnej. Na 2025 r. pensja ta wzrosła o 10%. Więc o taki sam procent wzrosło świadczenie pielęgnacyjne (do 3287 zł). W 2026 r. pensja minimalna wzrośnie o 3%. W 2026 r. także o 3% wzrośnie świadczenie pielęgnacyjne według poniższej formuły:

3287 zł (świadczenie pielęgnacyjne w 2025 r.) + 3% (99 zł) = 3386 zł (świadczenie pielęgnacyjne w 2026 r. po zaokrągleniach)

WAŻNE!

Są dwa świadczenia pielęgnacyjne - "stare" (nie ma kryterium wieku, opiekun nie może pracować, świadczenie jest przyznawane tylko na zasadzie praw nabytych) i "nowe" (jest kryterium wieku, opiekun może pracować). Oba świadczenia wymagają stopnia znacznego niepełnosprawności. W obu przypadkach świadczenie wspierające odbiera prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Niestety podobna podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego (choć tylko 3%) nie będzie dotyczyła zasiłku pielęgnacyjnego, który wynosi 215,84 zł (i tak będzie do końca 2027 r.). Dlaczego tak się dzieje wyjaśniamy na końcu artykułu.

Świadczenie pielęgnacyjne (nowe) a świadczenie wspierające (dane z gov.pl)

Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje za opiekę nad dziećmi i nastolatkami (niepełnosprawnymi).

Za opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18, roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

Od tej zasady jest wiele wyjątków. Np. nowe świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, gdy rodzic ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna. Tak samo jest, gdy dziecko przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową  opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym.

Zobacz również:

W 2026 r. opiekun + osoba niepełnosprawna nie będą mieli 7421 zł. Opiekun nie pójdzie też do pracy

Rząd nie przewiduje także (na dziś) umożliwienia łączenia opieki nad osobą niepełnosprawną i pracy zawodowej przez opiekuna. Jest to niemożliwe w starym świadczeniu pielęgnacyjnym

Stare świadczenie pielęgnacyjne - przykład wyroku sądu

W wyroku WSA w Lublinie ( II SA/Lu 367/25) link do wyroku

Podpowiedzi sądu o relacji starego świadczenia pielęgnacyjnego a świadczenia wspierającego

Podpowiedź nr 1. Jeżeli w sprawie miał zastosowanie art. 63 ust. 3 u.ś.w. (co wymaga jednoznacznego potwierdzenia w materiale dowodowym i w uzasadnieniu rozstrzygnięcia organów), to trzeba mieć na uwadze, że przepis ten chroni prawa nabyte. Wynika z niego w sposób jednoznaczny, że osoby, którym przyznano  świadczenie  pielęgnacyjne  na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2023 r., zachowują prawo do  świadczenia  na "starych" zasadach, przy spełnieniu warunków odnoszących się do terminów uzyskania nowego orzeczenia o niepełnosprawności i złożenia nowego wniosku o świadczenie.

I dalej:

Podpowiedź nr 2. Ochrona praw nabytych wymaga respektowania praw wynikających z poprzednio wydanej decyzji ostatecznej, jeżeli decyzja ta nie została wyeliminowana z obrotu prawnego w odpowiednim trybie. Jeżeli zatem skarżąca miała prawo do świadczenia  pielęgnacyjnego  z tytułu rezygnacji z aktywności zawodowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawną matką, co wynikało z decyzji wydanej w oparciu o przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2023 r., to zasada ochrony praw nabytych oraz treść art. 63 ust. 3 u.ś.w., nakazują organom respektowanie tego prawa w odniesieniu do kolejnego wniosku o  świadczenie  pielęgnacyjne, złożonego w warunkach określonych w tym przepisie.

Powiązane
Osoby niepełnosprawne oskarżają WZON i PZON: Dlaczego nam to robicie?
Osoby niepełnosprawne oskarżają WZON i PZON: Dlaczego nam to robicie?
W PZON i WZON kolejne uzdrowienie niepełnosprawnego dziecka po trzech pytaniach. Całość trwa kilka minut [świadczenie pielęgnacyjne]
W PZON i WZON kolejne uzdrowienie niepełnosprawnego dziecka po trzech pytaniach. Całość trwa kilka minut [świadczenie pielęgnacyjne]
Wytyczne dla WZON. Świadczenia dla osób niepełnosprawnych w wieku 75+. Tak jak mówiły przez rok osoby niepełnosprawne [Dokument]
Wytyczne dla WZON. Świadczenia dla osób niepełnosprawnych w wieku 75+. Tak jak mówiły przez rok osoby niepełnosprawne [Dokument]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Umiarkowany stopień niepełnosprawności 2026. Co przysługuje – lista
14 sty 2026

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają prawo do wielu przywilejów, które mają im ułatwić życie społeczne i zawodowe. Wśród nich warto wymienić krótszy czas pracy, dodatkowy urlop, zwolnienia na turnusy rehabilitacyjne, kartę parkingową czy zasiłki.
Pracodawcy niesłusznie pozbawiają pracowników prawa do tego wolnego. Warto znać przepisy i bronić swoich praw
14 sty 2026

Pewne zasady postępowania, nie tylko w życiu prywatnym, ale i w pracy, są oparte jedynie na zwyczaju. Warto od czasu do czasu pochylić się nad nimi i skonfrontować je z tym, co wynika z obowiązujących przepisów, by mieć pewność, że swoim działaniem nie łamiemy prawa.
Jak często można korzystać z tego zwolnienia? Pracodawca nie może go limitować i musi udzielać pracownikom wolnego
14 sty 2026

Jak prawidłowo korzystać z uprawnień pracowniczych? Odpowiedź na to pytanie nie zawsze jest łatwa. Jak więc pozostać w zgodzie z przepisami, gdy pracodawcy mają tendencję do zaostrzania obowiązujących zasad, a pracownicy do ich interpretowania na swoją korzyść?
Pracodawcy jednak nadal będą mogli nadużywać B2B, umów zlecenia i umów o dzieło – „Znajdziemy lepsze sposoby ochrony pracowników”. Premier Donald Tusk wstrzymuje kontrowersyjną reformę
14 sty 2026

W dniu 4 grudnia 2025 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw, który zakładał wyposażenie okręgowych inspektorów pracy w kompetencje do wydawania decyzji administracyjnych o przekształceniu nieprawidłowo zawartych umów cywilnoprawnych (czyli umów zlecenia i umów o dzieło) oraz B2B w umowy o pracę – został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. W związku z licznymi kontrowersjami na jego temat – ostatecznie, nie spotkał się on jednak z uznaniem Premiera Donalda Tuska.

REKLAMA

Ci, którzy mają mieszkania z balkonem będą za to słono płacić. I nie ma żadnej litości
14 sty 2026

Jedni powiększają sobie w ten sposób powierzchnię użytkową, dla innych to tarcza przed zimnem i hałasem. Mieszkańcy bloków coraz częściej decydują się na zabudowę balkonu. Montują okna albo szklane przegrody. I tu zaczyna się problem, bo prywatna decyzja zderza się z prawem, które elewację traktuje jak dobro wspólne. Ingerowanie w jej wygląd bez uzyskania zgody, z formalnego punktu widzenia oznacza samowolę budowlaną. A to może słono kosztować.
Będą zmiany w 800 plus. Koniec z corocznymi wnioskami i nowe osoby zyskają prawo do świadczenia wychowawczego
14 sty 2026

Rodzice w Polsce będą mogli zapomnieć o corocznym składaniu wniosków o popularne świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł na dziecko. Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci proponowana przez rząd wprowadzi automatyczne, coroczne przedłużanie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny roczny okres świadczeniowy bez konieczności osobistego składania przez rodzica wniosku. To jedna formalność mniej dla milionów rodziców. Ponadto nowa kategoria osób zyska prawo do świadczenia wychowawczego.
Roman Giertych: Będzie ograniczony dostęp do mediów społecznościowych. Wywołują poważne problemy natury psychicznej
14 sty 2026

Posłowie KO przygotują projekt ustawy ograniczającej możliwość korzystania z mediów społecznościowych. Zdaniem Romana Giertycha mają one negatywny wpływ na naukę i życie społeczne. Zakaz ma dotyczyć osób do ukończenia 15. roku życia.
Szokujące kary obowiązują od 2026 roku: nawet 30 000 zł grzywny za palenie tytoniu w niewłaściwych miejscach, czy wypalanie traw
13 sty 2026

2 stycznia 2026 r. weszły w życie znaczące zmiany w Kodeksie wykroczeń i Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, które radykalnie zaostrzają odpowiedzialność za zachowania mogące powodować pożary lub zagrażać bezpieczeństwu — w tym za palenie tytoniu w niedozwolonych miejscach czy wypalanie traw. To największa zmiana w prawie wykroczeń w tym obszarze od lat, która może dotknąć każdego z nas.

REKLAMA

Wyrok jest niejasny, niejednoznaczny, nieprecyzyjny? Możesz wystąpić do sądu o wyjaśnienie!
13 sty 2026

Zgodnie z art. 352 Kodeksu postępowania cywilnego sąd, który wydał wyrok, rozstrzyga postanowieniem wątpliwości co do jego treści. Wykładnia wyroku dokonywana przez sąd zwana jest wykładnią autentyczną. Jest jedną z postaci tzw. rektyfikacji wyroku (pozostałe to: sprostowanie i uzupełnienie wyroku).
Port Haller w pobliżu elektrowni atomowej. Nowa inicjatywa PiS
13 sty 2026

Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało propozycję budowy nowego portu morskiego nad Bałtykiem. Projekt został przedstawiony podczas konferencji prasowej przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i ma stać się jednym z elementów programu wyborczego partii przed wyborami parlamentarnymi.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA