Łączenie świadczenia wspierającego i pielęgnacyjnego: nie ma i nie będzie. Logiczny zakaz

Rodzina osób niepełnosprawnych nie może jednocześnie otrzymać: świadczenia wspierającego (to dla np. niepełnosprawnego ojca do 4134 zł miesięcznie za 100 punktów - kwota obowiązująca do końca lutego 2026 r.) oraz "starego" świadczenia pielęgnacyjnego (to dla np. syna opiekującego się ojcem - w 2026 r. 3287 zł miesięcznie). Łącznie dałoby to 7421 zł, gdyby postulaty osób niepełnosprawnych o łączeniu tych świadczeń zostały spełnione. Tak się jednak nie stanie. W 2026 r. tak samo jak dziś opiekun otrzymujący "stare" świadczenie pielęgnacyjne nie pójdzie do pracy. Oto szczegóły.

Jakich zmian oczekują osoby z niepełnosprawnościami?

Pierwsza oczekiwana przez osoby niepełnosprawne zmiana, to łączenie: 1) świadczenia wspierającego (otrzymuje osoba niepełnosprawna - przeszło 4000 zł w wariancie 100 punktów - dokładnie jest to 4134 zł) i 2) pielęgnacyjnego (otrzymuje opiekun - w 2026 r. przeszło 3000 zł - dokładnie 3287 zł). Dałoby to poważną kwotę do 7421 zł miesięcznie według wysokości świadczeń do końca lutego 2026 r. O ile świadczenie wspierające WZON i ZUS przyznałyby w maksymalnym wymiarze (za 100 punktów). Od marca 2026 r. (po podwyżkach świadczenia wspierającego) byłoby jeszcze więcej. No, ale nie będzie możliwości łączenia tych popularnych świadczeń. To już pewne, że tak nie będzie. Dlaczego? To oczywiste - nie ma środków w budżecie. Druga oczekiwana przez osoby niepełnosprawne zmiana to zgoda przepisów na możliwość pójścia do pracy przez opiekuna osoby niepełnosprawnej (mającego stare świadczenie pielęgnacyjne). Dziś opiekun musi wybrać - 1) praca albo 2) opieka nad np. schorowaną matką. W 2026 r. obie zmiany (łączenie świadczeń i łączenie pracy z opieką) są nierealne (na dziś) do wprowadzenia. Dużo się dyskutowało o tym w środowisku osób niepełnosprawnych, były nadzieje, ale rząd nie wprowadzi tych zmian.

Opiekun + osoba niepełnosprawna z dochodem 7421 zł - niemożliwe w 2026 r.

Tytułowa kwota 7421 zł wynika z połączenia dwóch świadczeń:

1) 3287 zł świadczenia pielęgnacyjnego w 2026 r. pobieranego przez np. córkę oraz 4134 zł świadczenia wspierającego przyznanego jej ojcu

2) świadczenia wspierającego 4134 zł (do końca lutego 2026 r. co do marca i następnych miesięcy szacunki w dalszej części artykułu).

Nie można łączyć tych świadczeń - w rodzinie albo jest świadczenie wspierające (dla osoby niepełnosprawnej) albo "stare" pielęgnacyjne (dla np. córki albo syna opiekujących się chorą mamą albo tatą).

Niestety świadczenie pielęgnacyjne jest skazane na usunięcie - opiekunowie osób niepełnosprawnych powyżej 18. roku życia mają je tylko na zasadzie praw nabytych. Nowe świadczenia są tylko na dzieci

Obecny system wsparcia osób z niepełnosprawnościami zakłada stopniowe wygaszanie „starego” świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.

Tylko osoby pełnoletnie mogą otrzymać świadczenie wspierające, dlatego gdy dorosła osoba z niepełnosprawnością składa wniosek o to świadczenie, powoduje to odebranie jej opiekunowi (np. córce) dotychczasowego świadczenia pielęgnacyjnego.

Ważne Problem ten nie dotyczy nowego świadczenia pielęgnacyjnego, ponieważ przysługuje ono wyłącznie opiekunom dzieci do 18. roku życia, a osoby małoletnie nie mogą ubiegać się o świadczenie wspierające. W ich przypadku nie dochodzi więc do kolizji obu form wsparcia.

Reforma z 2024 r.: Świadczenie wspierające wyklucza pielęgnacyjne. Nie można mieć ciastka i zjeść ciastka

Dlatego nie można łączyć starego świadczenia pielęgnacyjnego i świadczenia wspierającego? Nie ma pieniędzy. Politycy założyli, że osoby niepełnosprawne przejdą na świadczenie wspierające, a opiekunowie pójdą do pracy. Więc przyjęto prostą zasadę- jeżeli osoba niepełnosprawna będzie miała świadczenie wspierające, to opiekun traci świadczenie pielęgnacyjne (stare).

UWAGA! W procesie starania się o świadczenie wspierające można jedynie wybrać datę utraty prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - czy będzie to moment złożenia wniosku o punkty poziomu wsparcia do WZON czy do ZUS (wniosek już o świadczenie wspierające.

Ważne W przypadku utraty prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na moment złożenia wniosku do WZON (bo procedura otrzymania świadczenia wspierającego jest dwuetapowa) świadczenie pielęgnacyjne jest dalej wypłacane (aż do czasu załatwienia sprawy w WZON) i trzeba je wstecznie oddać, jeżeli np. niepełnosprawny tata wybierze świadczenie wspierające.

Świadczenie wspierające w 2025 r. a poniżej prognoza na 2026 r.

95-100 pkt – świadczenie wspierającego w wysokości 220% renty socjalnej = 4134 zł miesięcznie; 90-94 pkt – 180% renty socjalnej = 3383 zł miesięcznie; 85-89 pkt – 120% renty socjalnej = 2255 zł miesięcznie; 80-84 pkt – 80% renty socjalnej = 1504 zł miesięcznie; 75-79 pkt – 60% renty socjalnej = 1128 zł miesięcznie; 70-74 – 40% renty socjalnej = 752 zł miesięcznie.

PROGNOZA DLA ŚWIADCZENIA WSPIERAJĄCEGO NA 2026 r. (Od marca 2026 r.)

Punkty WZON Procent renty socjalnej Prognozowana kwota „na rękę” od marca 2026 r. 95–100 pkt 220% 4 336 zł ​ 90–94 pkt 180% 3 548 zł ​ 85–89 pkt 120% 2 365 zł ​ 80–84 pkt 80% 1 577 zł ​ 75–79 pkt 60% 1 183 zł ​ 70–74 pkt 40% 788 zł ​

źródło prognozy: Strona www.swiadczenie-wspierajace.pl

Podwyżka pensji minimalnej w 2026 r. z automatu oznacza wyższe świadczenia pielęgnacyjne

Podwyżki świadczenia pielęgnacyjnego są skorelowane z podwyżkami pensji minimalnej. Na 2025 r. pensja ta wzrosła o 10%. Więc o taki sam procent wzrosło świadczenie pielęgnacyjne (do 3287 zł). W 2026 r. pensja minimalna wzrośnie o 3%. W 2026 r. także o 3% wzrośnie świadczenie pielęgnacyjne według poniższej formuły:

3287 zł (świadczenie pielęgnacyjne w 2025 r.) + 3% (99 zł) = 3386 zł (świadczenie pielęgnacyjne w 2026 r. po zaokrągleniach)

WAŻNE! Są dwa świadczenia pielęgnacyjne - "stare" (nie ma kryterium wieku, opiekun nie może pracować, świadczenie jest przyznawane tylko na zasadzie praw nabytych) i "nowe" (jest kryterium wieku, opiekun może pracować). Oba świadczenia wymagają stopnia znacznego niepełnosprawności. W obu przypadkach świadczenie wspierające odbiera prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Niestety podobna podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego (choć tylko 3%) nie będzie dotyczyła zasiłku pielęgnacyjnego, który wynosi 215,84 zł (i tak będzie do końca 2027 r.). Dlaczego tak się dzieje wyjaśniamy na końcu artykułu.

Świadczenie pielęgnacyjne (nowe) a świadczenie wspierające (dane z gov.pl)

Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje za opiekę nad dziećmi i nastolatkami (niepełnosprawnymi).

Za opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18, roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

Od tej zasady jest wiele wyjątków. Np. nowe świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, gdy rodzic ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna. Tak samo jest, gdy dziecko przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym.

W 2026 r. opiekun + osoba niepełnosprawna nie będą mieli 7421 zł. Opiekun nie pójdzie też do pracy

Rząd nie przewiduje także (na dziś) umożliwienia łączenia opieki nad osobą niepełnosprawną i pracy zawodowej przez opiekuna. Jest to niemożliwe w starym świadczeniu pielęgnacyjnym

Stare świadczenie pielęgnacyjne - przykład wyroku sądu

W wyroku WSA w Lublinie ( II SA/Lu 367/25) link do wyroku

Podpowiedzi sądu o relacji starego świadczenia pielęgnacyjnego a świadczenia wspierającego

Podpowiedź nr 1. Jeżeli w sprawie miał zastosowanie art. 63 ust. 3 u.ś.w. (co wymaga jednoznacznego potwierdzenia w materiale dowodowym i w uzasadnieniu rozstrzygnięcia organów), to trzeba mieć na uwadze, że przepis ten chroni prawa nabyte. Wynika z niego w sposób jednoznaczny, że osoby, którym przyznano świadczenie pielęgnacyjne na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2023 r., zachowują prawo do świadczenia na "starych" zasadach, przy spełnieniu warunków odnoszących się do terminów uzyskania nowego orzeczenia o niepełnosprawności i złożenia nowego wniosku o świadczenie.

I dalej: