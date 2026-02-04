Więcej w portfelu emeryta. Nowe przeliczenia ZUS podnoszą czerwcowe emerytury średnio o 203,80 zł

W wyniku ustawy o tzw. emeryturach czerwcowych osoby zyskały średnio ponad 200 zł miesięcznie – poinformował w środę Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 stycznia 2026 r. ZUS z urzędu przelicza emerytury przyznane lub przeliczone w czerwcu w latach 2009–2019 oraz renty rodzinne po osobach, których dotyczyły te same zasady. Klienci nie muszą podejmować żadnych działań. Po przeliczeniu ZUS wyda nową decyzję. Jeśli nowa kwota byłaby niższa, świadczenie pozostaje bez zmian.

REKLAMA

REKLAMA

Statystyki przeliczeń styczniowych 2026

ZUS poinformował, że „przeliczył 23,3 tys. świadczeń wypłacanych w styczniu 2026 r.: w 19,5 tys. przypadków (84 proc.) wypłata będzie wyższa, w 3,8 tys. przypadków (16 proc.) przeliczenie nie wpłynęło na wysokość świadczenia”.

Przekazano, że 98 proc. przeliczeń dotyczy emerytur. Z kolei renty rodzinne stanowią 2 proc. „Przeliczenia częściej obejmują świadczenia kobiet (66 proc.) niż mężczyzn (34 proc.)” – poinformował ZUS.

Ile średnio zyska emeryt?

„Dzięki nowym zasadom świadczeniobiorcy zyskali średnio 203,80 zł miesięcznie” – przekazał.

REKLAMA

Przeliczenia są możliwe, ponieważ w latach 2009-2019 stosowano mniej korzystne zasady waloryzacji składek. Teraz ZUS przyjmuje rozwiązania takie, jak przy ustalaniu emerytury w maju, jeśli jest to korzystniejsze, a następnie waloryzuje świadczenie do dziś.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zakład podkreślił, że wszystkie sprawy zostaną załatwione najpóźniej do 31 marca 2026 r.