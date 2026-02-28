REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS wypłaci od 1636 zł do 28 636 zł odszkodowania za te choroby w 2026 roku [LISTA]

ZUS wypłaci od 1636 zł do 28 636 zł odszkodowania za te choroby w 2026 roku [LISTA]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 lutego 2026, 14:43
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
ZUS daje od 1636 zł do nawet 28 636 zł za te choroby w 2026
ZUS daje od 1636 zł do nawet 28 636 zł za te choroby w 2026
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Choroba zawodowa to problem, który wciąż dotyka tysięcy pracowników w Polsce. Jeśli pogorszenie stanu zdrowia ma bezpośredni związek z warunkami wykonywania pracy, możliwe jest uzyskanie jednorazowego odszkodowania z ZUS. W 2026 roku kwoty świadczeń są ściśle powiązane z procentem uszczerbku na zdrowiu i w określonych przypadkach mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Sprawdzamy, czym dokładnie jest choroba zawodowa, komu przysługuje odszkodowanie, ile wynosi i jak wygląda procedura uzyskania odszkodowania.

rozwiń >

Co to jest choroba zawodowa?

Choroba zawodowa to schorzenie, które powstało w wyniku długotrwałego lub intensywnego narażenia na czynniki szkodliwe w miejscu pracy albo na skutek sposobu wykonywania obowiązków zawodowych. Kluczowe znaczenie ma fakt, że dana jednostka chorobowa musi znajdować się w oficjalnym wykazie chorób zawodowych, określonym w przepisach prawa.

REKLAMA

REKLAMA

Samo wystąpienie objawów nie wystarcza. Konieczne jest wykazanie związku przyczynowego między chorobą a warunkami pracy oraz potwierdzenie tego w odpowiedniej procedurze administracyjnej.

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Ile wynosi w 2026 roku?

Najczęściej wypłacanym świadczeniem z tytułu choroby zawodowej jest jednorazowe odszkodowanie. Przysługuje ono osobom, u których stwierdzono stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu.

Aktualne stawki obowiązujące od 1 kwietnia 2025 roku do 31 marca 2026 roku wynoszą:

REKLAMA

  • 1663 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • 1663 zł za każdy procent zwiększenia uszczerbku, jeżeli pogorszenie stanu zdrowia wyniosło co najmniej 10 punktów procentowych,
  • 28 636 zł, jeżeli orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji,
  • w przypadku śmierci ubezpieczonego lub rencisty wskutek choroby zawodowej od 73 635 zł do 147 271 zł dla członków rodziny, przy czym wyższa kwota dotyczy małżonka i dzieci.

W praktyce oznacza to, że przy 20-procentowym uszczerbku na zdrowiu jednorazowe odszkodowanie wynosi około 33 tys. zł brutto. Ostateczna kwota zawsze zależy od decyzji lekarza orzecznika.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Świadczenia z ZUS mogą się kumulować

Świadczenia z ZUS za chorobę zawodową mogą się kumulować. Oznacza to, że można otrzymać je jednocześnie:

  • Jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu to podstawowe świadczenie: 1636 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu np. 5% uszczerbku - 5 × 1636 zł = 8180 zł jednorazowo, 20% - 32 720 zł jednorazowo.
  • 28 636 zł można dostać dodatkowo, jeśli lekarz orzecznik ZUS stwierdzi jednocześnie: całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji np. osoba potrzebuje stałej opieki, nie może sama się ubrać, jeść, itp.

Kiedy przysługuje odszkodowanie za chorobę zawodową?

Odszkodowanie nie jest wypłacane automatycznie. Przysługuje wyłącznie wtedy, gdy spełnione są łącznie trzy warunki:

  • choroba znajduje się w wykazie chorób zawodowych,
  • istnieje potwierdzony związek między chorobą a warunkami pracy,
  • wydano prawomocną decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej.

Dopiero po zakończeniu leczenia i rehabilitacji możliwe jest ustalenie procentowego uszczerbku na zdrowiu.

Najczęstsze choroby zawodowe w Polsce

Statystyki pokazują, że w Polsce regularnie powtarza się kilka grup schorzeń zawodowych. Do najczęściej rozpoznawanych należą:

  • Choroby narządu głosu, typowe dla nauczycieli, wykładowców i lektorów, wynikające z długotrwałego przeciążenia aparatu mowy.
  • Pylice płuc, diagnozowane głównie u górników, pracowników hutnictwa i przemysłu ciężkiego, spowodowane wdychaniem pyłów przemysłowych.
  • Zespół wibracyjny, występujący u osób pracujących z narzędziami generującymi silne drgania, na przykład młotami pneumatycznymi.
  • Trwały ubytek słuchu, będący efektem wieloletniej pracy w hałasie, szczególnie w halach produkcyjnych.
  • Choroby zakaźne i pasożytnicze, w tym borelioza, często stwierdzane u leśników, rolników oraz pracowników służb terenowych.
  • Choroby wywołane czynnikami chemicznymi tj. zatrucia ołowiem i jego związkami, zatrucia rtęcią, arsenem czy cyjankami.
  • Choroby układu oddechowego np. przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, astma zawodowa.
  • Choroby spowodowane promieniowaniem i nowotwory zawodowe
  • Choroby zawodowe układu ruchu np. zespół cieśni nadgarstka, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa związane z przeciążeniem.

Pełny wykaz chorób zawodowych do pobrania

Wykaz chorób zawodowych

W jakich zawodach najczęściej występują choroby zawodowe?

Ryzyko zachorowania jest ściśle związane z charakterem pracy. Najczęściej choroby zawodowe dotyczą:

  • nauczycieli i pracowników oświaty,
  • górników i pracowników przemysłu ciężkiego,
  • operatorów maszyn i pracowników budowlanych,
  • rolników i leśników,
  • pracowników służby zdrowia oraz laboratoriów.

Nie oznacza to jednak, że inne grupy zawodowe są wykluczone z możliwości uzyskania świadczeń.

Jak uzyskać odszkodowanie za chorobę zawodową?

Procedura składa się z kilku etapów i zawsze rozpoczyna się od zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej do właściwego państwowego inspektora sanitarnego. Następnie pracownik kierowany jest na badania do jednostki orzeczniczej, najczęściej do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Po zebraniu dokumentacji Państwowa Inspekcja Sanitarna wydaje decyzję administracyjną o stwierdzeniu choroby zawodowej. Dopiero z tą decyzją można złożyć wniosek o świadczenie do odpowiedniej instytucji ubezpieczeniowej.

W przypadku większości pracowników sprawę prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych, natomiast rolnicy składają wniosek do KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego).

Jakie instytucje biorą udział w procedurze?

Proces stwierdzania choroby zawodowej i wypłaty świadczeń nadzorują konkretne instytucje państwowe:

  • Państwowa Inspekcja Sanitarna, w tym wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, które wydają decyzje administracyjne,
  • Główny Inspektorat Sanitarny, sprawujący nadzór nad Sanepidem,
  • Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, odpowiedzialne za regulacje dotyczące zdrowia i pracy.
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Jest nowy długi weekend w sierpniu 2026. Donald Tusk podjął decyzję
28 lut 2026

Sierpień 2026 przyniesie Polakom dodatkowy długi weekend. Jedno z ustawowych świąt wypada w sobotę, a to oznacza dodatkowy dzień wolny do odbioru. Premier Donald Tusk podjął już decyzję, a wskazany dzień stworzy nowy długi weekend w sierpniu 2026.
PIT za 2025 rok. Na co zwracać uwagę przy rozliczeniach w e-Urzędzie Skarbowym?
28 lut 2026

Można już rozliczać PIT za 2025 rok w e-Urzędzie Skarbowym. Wystarczy kilka kliknięć w usłudze Twój e-PIT, by zaakceptować gotowe zeznanie. Eksperci ostrzegają jednak, że automatycznie przygotowana deklaracja to tylko punkt wyjścia – brak weryfikacji ulg, wspólnego rozliczenia czy wpłat na IKZE może oznaczać utratę pieniędzy albo późniejszą korektę ze strony fiskusa.
Oferta nowych mieszkań na rynku coraz większa, ale takie znikają od razu gdy się tylko w niej pojawią. Jakie to mieszkania, dlaczego nie czekają na kupujących
28 lut 2026

Styczeń nie przyniósł oczekiwanej poprawy w dostępności kredytów mieszkaniowych. W większości metropolii skutkowało to spadkiem liczby mieszkań będących w zasięgu gospodarstw domowych o przeciętnych dochodach. oferty deweloperów szybko znikają mieszkania na przeciętną kieszeń. Gdzie jest ich najmniej?
Czego najbardziej boją się pracownicy działu kadr i płac? Ponoszą za to kary raz lub dwa razy w roku
28 lut 2026

Kadry i płace: jaki jest najbardziej wymagający, wywołujący najwięcej wątpliwości i obaw obszar zarządzania listą płac? Czego najbardziej boją się pracownicy kadrowi? Ponoszą za to kary raz lub dwa razy w roku.

REKLAMA

Rekrutacje 2026: kto w tym roku dostanie najciekawsze oferty pracy, na jakie kompetencje teraz warto stawiać
28 lut 2026

Pracodawcy – choć wciąż ostrożni w swoich politykach płacowych – są gotowi inwestować w takich profesjonalistów, którzy swoimi umiejętnościami realnie przyczynią się do realizacji celów biznesowych organizacji. Jakie są te pożądane kompetencje i umiejętności?
Atak USA i Izraela na Iran. Tusk: Polacy bezpieczni, rząd gotowy na różne scenariusze
28 lut 2026

Premier Donald Tusk poinformował o meldunkach z MON i MSZ po uderzeniach Izraela i USA na Iran. Zapewnił, że Polacy – w tym personel ambasady w Teheranie – są bezpieczni. W regionie rośnie napięcie, a Iran zapowiada odwet.
Od 1 marca 2026 r. 4 353 zł miesięcznie bez komisji, na której „po raz kolejny trzeba udowadniać swoją niepełnosprawność”, aby otrzymać świadczenie – koniec z niepotrzebnym narażaniem na stres oraz „punktowaniem i podważaniem niepełnosprawności”?
28 lut 2026

4 134 zł miesięcznie do 28 lutego 2026 r., a od 1 marca 2026 r. – 4 353 zł miesięcznie, czyli świadczenie wspierające w najwyższej dopuszczalnej ustawowo wysokości, bez konieczności uczestniczenia w procedurze ustalania poziomu potrzeby wsparcia przez osoby legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji, aby nie „narażać ich na stres związanych z dodatkowymi komisjami lekarskimi, na których kolejny raz muszą udowadniać swoją niepełnosprawność” – to postulat, który w sierpniu 2025 r. trafił na biurko Prezydenta. Teraz zajmie się nim MRPiPS.
Polski bank bije na alarm. W ten sposób można stracić z konta wszystkie pieniądze
28 lut 2026

Potrafią ukraść pieniądze bez bandyckiego napadu. Cyberprzestępcy, znowu zaatakowali. Podszyli się pod polski bank. Wysyłają fałszywe-maile. Do wiadomości załączony jest link. To pułapka, która może stać się drogą do katastrofy.

REKLAMA

Do pensji w marcu należy się blisko 1000 złotych dodatku. Pracodawca musi te pieniądze wypłacić
28 lut 2026

Ci, którzy wykonują obowiązki zawodowe w godzinach nocnych mogą liczyć na dodatkowe wynagrodzenie. Nie jest to jednak stała kwota dopisywana co miesiąc do pensji. Wysokość dodatku zmienia się w zależności od liczby godzin pracy przypadających w danym miesiącu oraz od aktualnej płacy minimalnej. W marcu nominalny czas pracy wynosi 176 godzin. To właśnie od tej wartości zależy maksymalna wysokość dodatku za pracę w porze nocnej.
3000 zł – taki będzie nowy limit sprzedaży rzeczy ruchomych zwolnionej z podatku od czynności cywilnoprawnych
28 lut 2026

Minister Finansów i Gospodarki chce podwyższyć z 1000 zł do 3000 zł limit zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) sprzedaży rzeczy ruchomych. Tak wynika z opublikowanego 24 lutego 2026 r. projektu nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Najprawdopodobniej nowe przepisy wejdą w życie jeszcze przed końcem bieżącego roku.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA