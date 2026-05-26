Ile w 2026 r. można dorobić do emerytury lub renty bez jej obniżenia lub zawieszenia? Podwyżka od czerwca. ZUS: nie wszystkich dotyczą te limity

Ile w 2026 r. można dorobić do emerytury lub renty bez jej obniżenia lub zawieszenia? Podwyżka od czerwca. ZUS: nie wszystkich dotyczą te limity

26 maja 2026, 12:26
oprac. Paweł Huczko
Od 1 marca 2026 r. wzrosły limity przychodu dla pracujących wcześniejszych emerytów i rencistów. Dopuszczalne progi dorabiania w porównaniu z wcześniej obowiązującymi kwotami zwiększyły się o 298,30 zł oraz o 553,90 zł. Wiadomo już o ile zwiększą się te limity od czerwca 2026 r.

Można zarabiać na wcześniejszej emeryturze lub rencie ale trzeba uważać na limity zarobków

Dorabianie do emerytury lub renty to dla wielu klientów ZUS-u codzienność. Osoby na wcześniejszej emeryturze lub rencie muszą jednak uważać na limity przychodu, ponieważ ich przekroczenie może skutkować zmniejszeniem lub zawieszeniem wypłaty świadczenia- informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Wyższe limity od 1 marca 2026 r.

Od 1 marca 2026 r. bezpieczny limit dorabiania wynosi 6438,50 zł brutto miesięcznie (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia) i nie wpływa na wysokość świadczenia. Po przekroczeniu 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 11 957,20 zł brutto, ZUS może zawiesić wypłatę emerytury lub renty.

Zarobki przekraczające 70 proc., lecz nie wyższe niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (od 6438,50 zł do 11 957,20 zł brutto), skutkują odpowiednim zmniejszeniem wypłaty o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia. Od 1 marca 2026 r. wynosi ona:
• 989,41 zł – dla emerytur oraz rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
• 742,10 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
• 841,05 zł – dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Podwyżka limitów od czerwca 2026 r.

Od 1 czerwca 2026 r. przychód do wysokości 6694,10 zł brutto miesięcznie nie będzie miał wpływu na wysokość wypłacanej emerytury lub renty. Jeśli miesięczne zarobki przekroczą tę kwotę, ale nie będą wyższe niż 12 431,80 zł brutto, ZUS może zmniejszyć świadczenie. Potrącenie (zmniejszenie świadczenia) nie może jednak przekroczyć kwoty maksymalnego zmniejszenia, która wynosi:
989,41 zł – dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
742,10 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
841,05 zł – dla rent rodzinnych przysługujących jednej osobie.

Jeśli miesięczny przychód przekroczy 12 431,80 zł brutto, ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia.

Te limity będą obowiązywać do końca sierpnia.

Zgłoszenie zarobków do ZUS to obowiązek

Osoby, które obowiązują limity dorabiania, muszą poinformować ZUS o podjęciu pracy oraz o przewidywanej wysokości zarobków. Można to zrobić m.in. poprzez złożenie formularza ZUS EROP. Co roku, najpóźniej do końca lutego, należy dostarczyć zaświadczenie o wysokości przychodów osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym. Na tej podstawie ZUS ustali, czy świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości.

Osoby, które dorabiały i nie poinformowały Zakładu o tym fakcie, mogą zostać zobowiązane do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń nawet za trzy lata wstecz. Jeśli jednak przychód został zgłoszony, ewentualny zwrot obejmuje wyłącznie ostatni rok.

Kto może dorabiać bez żadnych limitów?

Bez limitów mogą dorabiać osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni. Jest jednak jeden wyjątek. Dotyczy on osób, które mają emeryturę podwyższoną do kwoty minimalnej - od marca 2026 roku jest to 1 978,49 zł brutto. Jeśli takie osoby zarobią więcej niż wynosi dopłata do minimum, ZUS wypłaci emeryturę w niższej wysokości, czyli bez podwyższenia do kwoty minimalnej.

Bez ograniczeń mogą dorabiać także renciści pobierający rentę wojskową lub wojenną, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, osoby otrzymujące rentę rodzinną po takich inwalidach, a także świadczeniobiorcy, których renta rodzinna jest korzystniejsza kwotowo od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Źródło: ZUS
