Minister energii wydał nowe obwieszczenie, w którym określił maksymalne ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego obowiązujące w środę 27 maja. Czy nadal utrzymuje się tendencja spadkowa cen paliw? Sprawdzamy!

Maksymalne ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego w środę 27 maja

Jutro, czyli 27 maja, ceny detaliczne na stacjach benzynowych w Polsce nie będą mogły być wyższe niż::

6,42 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,94 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,44 zł za 1 litr; 6,75 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,25 zł za 1 litr.

(CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,44 zł za 1 litr; 6,75 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,25 zł za 1 litr.

Ceny maksymalne za paliwo obowiązujące we wtorek 26 maja

Dla porównania przypomnijmy, jakie maksymalne ceny detaliczne za benzynę i olej napędowy obowiązują we wtorek:

6,42 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,94 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,44 zł za 1 litr; 6,75 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,25 zł za 1 litr.

(CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,44 zł za 1 litr; 6,75 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,25 zł za 1 litr.

Niestety, w środę maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach benzynowych nie spadną i pozostaną na takim samym poziomie jak we wtorek. Miejmy nadzieję, że to tylko chwilowa zadyszka przed dalszymi obniżkami.

Program CPN – czy zostanie przedłużony?

W ramach rządowego programu Ceny Paliw Niżej (CPN) minister energii ustala ceny maksymalne paliw ciekłych. Stawki są określane codziennie i obowiązują na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce.

Program CPN funkcjonuje od końca marca i – jak na razie – ma działać do końca maja. Zdaniem ministra energii program powinien zostać przedłużony co najmniej do połowy czerwca. Ostateczna decyzja należy do ministra finansów, który już wcześniej sygnalizował taką możliwość.

Podstawa prawna: