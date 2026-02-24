Z Kartą Dużej Rodziny ponad 17 000 zł zasiłku (w tym dla seniorów) w 2026 na skutek zmiany przepisów. Chociaż ustawa weszła w życie w 2025 r. pełna jej realizacja w zakresie pewnych uprawnień posiadaczy KDR będzie możliwa dopiero w 2026 r. - czyli już teraz! Na wstępie trzeba zaznaczyć, że podana kwota jest orientacyjna i w każdym przypadku może być inna, ale generalnie będzie ona oscylowała w granicach powyżej 10 000 zł, czasami 15 000 zł a nawet właśnie 17 000 zł. O jakie wsparcie chodzi? Wyjaśniamy poniżej.

Ponad 17 000 zł zasiłku dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny [WARUNKI 2026]. Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka. Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

w wieku do 18. roku życia,

w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,

bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki. Co ciekawe karta jest przyznawana rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony. Oznacza to, że mogą korzystać ze zniżek i uprawnień dożywotnio - TAKŻE SENIORZY.

Z Kartą Dużej Rodziny ponad 17 000 zł zasiłku w 2026 na skutek zmiany przepisów

Ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia a Karta Dużej Rodziny

Nowa ustawa określa zadania państwa w zakresie aktywności zawodowej, wspierania zatrudnienia oraz rynku pracy. Zadania państwa w zakresie aktywności zawodowej, wspierania zatrudnienia oraz rynku pracy są realizowane w celu: pełnego i produktywnego zatrudnienia; rozwoju zasobów ludzkich; wzmacniania integracji i solidarności społecznej; zwiększania mobilności na rynku pracy. To dzięki tej ustawie dojdzie do kompleksowej modernizacji instytucji rynku pracy poprzez udoskonalenie funkcjonowania Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) i form aktywizacji zawodowej oraz podnoszenie umiejętności kadr gospodarki. Reforma została zapisana w Krajowym Planie Odbudowy.

Karta Dużej Rodziny co za profity na 2026!

Trzeba wiedzieć, że na mocy ww. ustawy pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w formach pomocy (różnych) przysługuje, m.in. bezrobotnym posiadającym Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Ponad 17 000 zł zasiłku dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny [WARUNKI 2026]. Aż 365 dni zasiłku a nie 180 dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Ustawa reguluje oczywiście okres pobierania zasiłku . Generalnie okres zasiłkowy wynosi 180 dni. Możliwe jest jednak pobieranie zasiłku przez 365 dni, co przysługuje konkretnej grupie bezrobotnych. I tak, osobom będącym członkami rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny , o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny przysługuje zasiłek dla bezrobotnych przez 365 dni, a nie 180. Jak wskazuje się w uzasadnieniu do wprowadzanych zmian: "Przysługujące ww. grupom bezrobotnych pierwszeństwo wynika z potrzeby objęcia szczególnym wsparciem osób, które mają problemy ze znalezieniem zatrudnienia i podjęciem pracy z powodu skomplikowanej sytuacji życiowej oraz rodzinnej w jakiej się znajdują np. opieka nad kilkorgiem dzieci, opieka nad niepełnosprawnym bądź schorowanym członkiem rodziny, niewielkie doświadczenie zawodowe. Dzięki takiemu priorytetowemu podejściu, osoby te będą miały realną szansę na szybszą aktywizację zawodową i powrót na rynek pracy. Urząd pracy będzie mógł zastosować dowolną formę pomocy, którą uzna za celową. Nastąpi uelastycznienie procesu udzielania pomocy klientom i większa swoboda powiatowego urzędu pracy w indywidualizacji tej pomocy.".

Ważne Zasiłek dla bezrobotnych, tak jak i obecnie, również w 2026 r. jest świadczeniem przysługującym bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym PUP, jeżeli w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych 2026?

Jak podaje resort pracy: Prawo do zasiłku będzie Ci przysługiwać za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, jeżeli w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania łącznie przez okres co najmniej 365 dni:

byłeś zatrudniony i osiągałeś wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni;

wykonywałeś pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągałeś z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę;

świadczyłeś usługi na podstawie umów cywilnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu albo współpracowałeś przy wykonywaniu tych umów, za które powinny być opłacone składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, przy czym podstawę wymiaru tych składek stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca;

opłacałeś składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, przy czym podstawę wymiaru tych składek stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę;

wykonywałeś pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę;

wykonywałeś pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę;

opłacałeś składkę na Fundusz Pracy w związku z pracą za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie: nie należącym do Unii Europejskiej albo do Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej; niebędącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; nie należącym do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

– w wysokości 9,75% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia;

Skąd wynika kwota np.17 000 zł zasiłku dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny?

Po waloryzacji obowiązującej od 1 czerwca 2025 roku do końca maja 2026 r. miesięczne kwoty zasiłku brutto w pierwszych trzech miesiącach wynoszą:

1 377,60 zł brutto (1 253,62 zł netto) – dla osób ze stażem krótszym niż 5 lat,

1 721,90 zł brutto (1 566,93 zł netto) – dla osób ze stażem od 5 do 20 lat,

2 066,30 zł zł brutto (1 880,33 zł netto)– dla osób z ponad 20-letnim stażem pracy.

Po upływie 90 dni świadczenie ulega obniżeniu i wynosi odpowiednio:

1 081,80 zł brutto (984,44 zł netto) dla osób z krótszym stażem,

1 352,20 zł brutto (1 230,50 zł netto) dla grupy 5–20 lat,

1 622,70 zł brutto (1 476,66 zł netto) dla osób z najdłuższym stażem pracy.

Powyższe wyliczenia zasiłku z urzędu pracy dla posiadaczy KDR będą wynosiły różne wartości w zależności od stażu pracy! Może to być 17 000 zł więcej czy też mniej. Bezrobotny, w tym posiadaczy Karty Dużej Rodziny będzie mógł uzyskać pomoc także w innym urzędzie pracy niż miejsce rejestracji. Mają zniknąć więc takie bariery techniczno-organizacyjne.