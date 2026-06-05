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Po 50. roku życia wnioskuj o to świadczenie z ZUS. Minimum 1978 zł, a przeciętnie 4200 zł miesięcznie

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05 czerwca 2026, 18:48
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Po 50. roku życia masz prawo do tego świadczenia z ZUS. Najmniej 1978 zł, do nawet 4200 zł brutto miesięcznie
Po 50. roku życia masz prawo do tego świadczenia z ZUS. Najmniej 1978 zł, do nawet 4200 zł brutto miesięcznie
Shutterstock

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Nie każdy wie, że po ukończeniu 56. roku życia można otrzymywać regularne przelewy z ZUS, które w wielu przypadkach sięgają kilku tysięcy złotych miesięcznie. To rozwiązanie pozwala zakończyć aktywność zawodową wcześniej, bez czekania na emeryturę. Jest jednak jeden haczyk. Świadczenie nie przysługuje wszystkim i trzeba spełnić konkretne warunki.

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Kto może skorzystać ze świadczenia i dostać przelew z ZUS?

Chodzi o tzw. świadczenie kompensacyjne, które przysługuje osobom wykonującym pracę pedagogiczną. To formą świadczenia przedemerytalnego dla pracowników szkół, przedszkoli i ośrodków, która przyznawana jest w sytuacji, gdy nauczyciel, wychowawca lub pedagog w wieku przedemerytalnym po zakończeniu pracy w placówce oświatowej nie podjął się innej pracy zawodowej.

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Dotyczy to zarówno publicznych, jak i niepublicznych jednostek, pod warunkiem że mają one odpowiednie uprawnienia. W praktyce chodzi o osoby zatrudnione jako nauczyciele, wychowawcy lub inni pedagodzy w różnych typach placówek edukacyjnych i opiekuńczych.

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Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać świadczenie?

Samo wykonywanie tego zawodu nie wystarczy. ZUS sprawdza kilka kluczowych warunków.

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Najważniejszy to wiek. W latach 2025–2026 kobiety muszą mieć co najmniej 56 lat, a mężczyźni 61 lat. W kolejnych latach próg ten stopniowo rośnie.

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  • 57 lat w przypadku kobiet i 62 lata w przypadku mężczyzn w latach 2027-2028;
  • 58 lat w przypadku kobiet i 63 lata w przypadku mężczyzn - w latach 2029-2030;
  • 59 lat w przypadku kobiet i 64 lata w przypadku mężczyzn - w latach 2031-2032.

Do tego dochodzi staż pracy. Trzeba mieć minimum 30 lat stażu pracy, w tym co najmniej 20 lat pracy pedagogicznej wykonywanej w wymiarze co najmniej połowy etatu.

Istotny jest też sposób zakończenia pracy. Aby uzyskać świadczenie, trzeba rozwiązać stosunek pracy, najczęściej na własny wniosek lub w określonych sytuacjach, np. przy likwidacji szkoły czy zmianach organizacyjnych.

Jak liczone jest świadczenie i ile można dostać?

Świadczenie dla nauczycieli ZUS obliczane jest dla każdego wnioskodawcy indywidualnie. Na wysokość świadczenia kompensacyjnego składa się suma zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, zwaloryzowany kapitał początkowy zapisany na indywidualnym koncie ZUS oraz średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat. To oznacza, że dla każdej osoby kwota może być inna.

Na początku 2026 roku średnia wysokość takiego świadczenia wynosi około 4270 zł miesięcznie. Co ważne, nie może ono być niższe niż minimalna emerytura. W 2026 roku wynosi ona 1978,49 zł brutto.

Dodatkowo pobieranie tego świadczenia nie pomniejsza kapitału na przyszłą emeryturę, co dla wielu osób jest kluczową informacją przy podejmowaniu decyzji.

Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby uzyskać świadczenie?

W celu uzyskania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, do ZUS należy przesłać:

  • wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ZUS ENSK,
  • informację o okresach składkowych i nieskładkowych,
  • dokumenty potwierdzające pracą nauczycielską,
  • dokumenty potwierdzające okresy prowadzenia działalności pozarolniczej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego, nauki w szkole wyższej,
  • dokumenty potwierdzające wynagrodzenie przed 1 stycznia 1999 roku.

Jak i kiedy złożyć wniosek?

Aby otrzymać świadczenie, trzeba złożyć odpowiedni wniosek do ZUS wraz z dokumentami potwierdzającymi staż pracy i zatrudnienie.

Najlepiej zrobić to maksymalnie 30 dni przed spełnieniem wszystkich warunków lub planowanym zakończeniem pracy. Zbyt wczesne złożenie wniosku może skończyć się decyzją odmowną, a zbyt późne, opóźnieniem wypłaty.

Jak długo można pobierać to świadczenie?

Świadczenie kompensacyjne ma charakter czasowy. Jest wypłacane do momentu uzyskania prawa do emerytury lub osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego. Aktualnie kobiety mogą pobierać je do 60. roku życia, a mężczyźni do 65. roku życia.

Źródło: INFOR
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