Obecnie obowiązujące progi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) są „nieadekwatne do kosztów życia obywateli” – stwierdził przewodniczący sejmowej Komisji do Spraw Petycji, poseł Rafał Bochenek. W dniu 27 maja 2026 r. ww. sejmowa komisja podjęła decyzję co do dalszych prac nad postulatem podwyższenia pierwszego progu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) ze 120 000 zł, do kwoty stanowiącej równowartość dwukrotności rocznej mediany wynagrodzeń, tj. do 171 000 zł.

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Pierwszy próg podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – ile obecnie wynosi i jakiej wysokości (miesięczne) wynagrodzenie (brutto) do niego kwalifikuje?

Od 1 stycznia 2022 r. – zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota graniczna pomiędzy pierwszym i drugim przedziałem skali podatkowej wynosi 120 000 zł.

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W przypadku dochodu: do 120 000 zł – podatek opiewa na 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł,

– podatek opiewa na minus kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł, ponad 120 000 zł – podatek opiewa na 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł.

Pierwszy próg podatkowy został ustalony na poziomie 120 000 zł ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (art. 1 pkt 47 lit. a ww. ustawy).

W przypadku przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej – podstawą obliczenia podatku według skali podatkowej z ww. art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest – wynagrodzenie pomniejszone o koszty uzyskania przychodów oraz potrącone przez płatnika ze środków pracownika (podatnika) składki na ubezpieczenia społeczne – emerytalne, rentowe i chorobowe (por. art. 22 ust. 2 i 11 oraz art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Przykład Zgodnie z wyliczeniami sejmowego Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji – przyjmując, że pracownik zatrudniony jest na jednym etacie i odlicza koszty w kwocie podstawowej (250 zł. m-nie, tj. 3 000 zł rocznie) jego wynagrodzenie brutto opodatkowane według stawki z pierwszego przedziału skali podatkowej (tj. 12% przy podstawie opodatkowanie nieprzekraczającej 120 000 zł) nie może przekroczyć rocznie 142 542,59 zł1, tj. 11 878,55 zł miesięcznie. Powyżej ww. kwoty – pracownik będzie „kwalifikował” się do drugiego progu podatkowego.

Podwyżka pierwszego progu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) do 171 000 zł, tj. poziomu odpowiadającego medianie wynagrodzeń w Polsce – do Sejmu została wniesiona petycja obywatelska

W dniu 12 grudnia 2025 r. do Sejmu została złożona petycja obywatelska (nr BKSP-153-X-788/25), której autor wystąpił z postulatem podjęcia prac legislacyjnych nad podniesieniem pierwszego progu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) do poziomu 171 000 zł rocznie.

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Petytor argumentuje, że pierwszy próg podatkowy na poziomie 120 000 zł, został wprowadzony w Polsce w 2022 r., a od tego czasu – „sytuacja gospodarcza oraz poziom wynagrodzeń uległy znacznym zmianom”. W związku z powyższym – „aby próg podatkowy był sprawiedliwy i odzwierciedlał realia rynku pracy”, zaproponował on jego dostosowanie do mediany wynagrodzeń i przyjęcie zasady, że pierwszy próg podatkowy obejmuje dochody do dwukrotności mediany rocznej, co – biorąc pod uwagę dane GUS z czerwca 2025 r. (zgodnie z którymi – mediana wynagrodzeń opiewała na 7 138 zł miesięcznie2, co odpowiada 85 656 zł rocznie) – oznaczałoby 171 312 zł (tj. 85 656 zł x 2). Po zaokrągleniu powyższej kwoty – petytor zaproponował podniesienie pierwszego progu podatkowego z obecnych 120 000 zł do 171 000 zł i ponadto:

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utrzymanie stawki 12% dla dochodów do tego poziomu oraz

aby stawka 32% obowiązywała dopiero powyżej 171 000 zł.

Wśród korzyści społeczno-ekonomicznych podwyższenia pierwszego progu podatkowego, autor petycji wymienia:

sprawiedliwość podatkową , przez co rozumie, że „osoby zarabiające nieco powyżej mediany, nie będą przedwcześnie obciążane wyższą stawką” podatkową i podkreśla, że sytuacja ta jest „dotkliwa zwłaszcza dla singli, którzy nie mają żadnych możliwości kompensacji podatku (brak ulg czy partnera do wspólnego rozliczenia)” ,

, przez co rozumie, że podatkową i podkreśla, że sytuacja ta jest , wzrost siły nabywczej , z tego powodu, że – „część społeczeństwa zachowa dochody w pierwszym progu, co przełoży się na konsumpcję i oszczędności” oraz

, z tego powodu, że – oraz stabilność systemu, ponieważ – „próg będzie dostosowany do realnych warunków gospodarczych i inflacji”.

Z pełną treścią petycji w sprawie podniesienia pierwszego progu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, można zapoznać się poniżej:

Petycja w sprawie podniesienia pierwszego progu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych

Podwyżka pierwszego progu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) do 171 000 zł, tj. poziomu odpowiadającego medianie wynagrodzeń w Polsce – sejmowe Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji (BEOS) nieprzychylne postulatowi, wynikającemu z petycji obywatelskiej

W opinii z dnia 8 maja 2026 r., na temat petycji w sprawie podniesienia pierwszego progu podatkowego do poziomu odpowiadającego medianie wynagrodzeń w Polsce – sejmowe Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji zarekomendowało Komisji do Spraw Petycji nieuwzględnianie żądania będącego przedmiotem petycji.

W ocenie ekspertów BEOS – skutkiem przyjęcia regulacji proponowanej w petycji, byłyby „niższe dochody publiczne z podatku dochodowego od osób fizycznych (o ok. 19,7 mld zł), a tym samym mniejsze możliwości finansowania przez państwo i – przede wszystkim – jednostki samorządu terytorialnego wydatków publicznych”, co stanowiłoby „znaczny ubytek dochodów sektora finansów publicznych”. Podatki natomiast – jak podkreślili eksperci BEOS – odgrywają nie tylko funkcję fiskalną, ale również m.in. funkcję redystrybucyjną – poprzez system podatkowy państwo ingeruje bowiem w redystrybucję dochodu narodowego, co dokonuje się pomiędzy podatnikiem płacącym podatek a budżetem państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Ingerencja poprzez system podatkowy w podział dochodu narodowego stanowi element polityki państwa, za którą ustawodawca (parlament) ponosi odpowiedzialność przed elektoratem.

Pomimo rekomendacji uznania postulatu petycji za nieuzasadniony – sejmowe BEOS, jednocześnie zwróciło uwagę, że – aktualnie, w Sejmie trwają prace nad dwoma innymi projektami, które przewidują podwyższenie pierwszego progu podatkowego, tj.:

przedstawionym przez Prezydenta RP projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1898), który w dniu 4 listopada 2025 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu i który zakłada podwyższenie pierwszego progu skali podatkowej do 140 000 zł; poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (nr w wykazie projektów, którym nie został jeszcze nadany nr druku sejmowego: RPW/12830/2026), autorstwa grupy posłów, których przedstawicielami są posłanka Ewa Schädler i poseł Piotr Paweł Strach, który także zakłada podwyższenie górnej granicy pierwszego progu podatkowego do 140 000 zł i który – w dniu 15 kwietnia 2026 r. – został skierowany do konsultacji społecznych (konsultacje te zakończyły się w dniu 15 maja br.).

Z pełną treścią opinii sejmowego BEOS dotyczącej petycji w sprawie podniesienia pierwszego progu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, można zapoznać się poniżej:

Opinia BEOS dotycząca petycji w sprawie podniesienia pierwszego progu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych

Podwyżka pierwszego progu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) do 171 000 zł, tj. poziomu odpowiadającego medianie wynagrodzeń w Polsce – zapadła decyzja sejmowej Komisji do Spraw Petycji w kwestii postulatu, będącego przedmiotem petycji obywatelskiej

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji do Spraw Petycji, które odbyło się w dniu 27 maja 2026 r. – posłowie będący członkami ww. komisji, podjęli decyzję w kwestii postulatu będącego przedmiotem petycji obywatelskiej (nr BKSP-153-X-788/25) w sprawie podniesienia pierwszego progu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Poseł Robert Warwas, referujący przedmiotową petycję podczas ww. posiedzenia, zarekomendował przekazanie jej w całości do sejmowej Komisji Finansów Publicznych, w której – jak podkreślił – aktualnie trwają już prace nad dwoma projektami, zakładającymi podwyższenie pierwszego progu podatkowego, tj. wspomnianym w opinii BEOS:

projektem prezydenckim (druk sejmowy nr 1898) oraz

projektem poselskim (nr w wykazie projektów, którym nie został jeszcze nadany nr druku sejmowego: RPW/12830/2026).

Z rekomendacją tą zgodzili się pozostali posłowie-członkowie komisji, w tym również przewodniczący komisji, poseł Rafał Bochenek, który podsumowując dyskusję na temat petycji podkreślił, że – „rzeczywiście pojawiają się głosy społeczne, aby podnosić ten próg [red.: tj. pierwszy próg podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych], bo jest on już zupełnie nieadekwatny do poziomu zarobków i kosztów życia polskich obywateli”. Poseł Bochenek zaznaczył również, że – „centrum analiz ekonomicznych zasugerowało nawet w jednym z opublikowanych dzisiaj artykułów, iż ten pierwszy próg powinien być ustanowiony już nie na poziomie 120 000 zł, ale 175 745 zł, z uwagi na to, że – Polacy tak bardzo tracą dzisiaj na tym, iż muszą płacić wyższy podatek dochodowy (na poziomie 32%) i coraz więcej osób „wpada” w ten drugi próg, ponosząc tego – niestety – finansowe, negatywne konsekwencje.”

Ostatecznie, przewodniczący komisji podkreślił, że – „Rzeczywiście należy nad tym pracować – tj. postarać się zrobić „coś” z tymi progami, które dzisiaj są już nieadekwatne do poziomu i kosztów życia obywateli”, w związku z czym – „przedmiotowa petycja zostaje przekazana do Komisji Finansów Publicznych i do dalszych prac”.

Do podwyżki pierwszego progu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – sceptycznie podchodzi jednak Ministerstwo Finansów

Pomimo nadania pracom nad postulatem wynikającym z petycji w sprawie podwyższenia pierwszego progu podatkowego dalszego biegu, przez sejmową Komisję do Spraw Petycji (o czym była mowa powyżej) – nie sposób jednak nie wspomnieć o stanowisku Ministerstwa Finansów w tej kwestii, które zostało zaprezentowane podczas posiedzenia w dniu 27 maja br. Przedstawicielka Ministerstwa Finansów z Departamentu Podatków Dochodowych od Osób Fizycznych, Beata Śliwińska, poinformowała, że – Ministerstwo Finansów nie rekomenduje podjęcia prac nad petycją, i dodała – „W ubiegłym roku udzielaliśmy odpowiedzi na dezyderat w tożsamej sprawie i ten dezyderat został przez komisję przyjęty. Biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania geopolityczne, makroekonomiczne, w tym wysoki poziom deficytu sektora finansów publicznych, zwiększone wydatki państwa (m.in. na obronność) oraz objęcie Polski unijną procedurą nadmiernego deficytu, jak również utrzymujący się konflikt na Bliskim Wschodzie – chcielibyśmy wskazać, że priorytetem pozostaje zapewnienie stabilności finansów publicznych oraz utrzymanie zdolności państwa do finansowania najważniejszych zadań i reagowania na bieżące wyzwania gospodarcze i społeczne i wobec powyższego – nie przewidujemy wprowadzenia rozwiązań skutkujących zmniejszeniem progu dochodów, na obecnym etapie.”

Wobec powyższego stanowiska resortu finansów i przeciwnej jemu – ostatecznej decyzji sejmowej Komisji do Spraw Petycji o nieodrzucaniu postulatu podwyższenia pierwszego progu podatkowego – pozostaje zatem obserwować dalszy przebieg prac nad przedmiotowym postulatem, które podejmie teraz sejmowa Komisja Finansów Publicznych.

Inicjatywa ustawodawcza Prezydenta Karola Nawrockiego w zakresie podwyższenia pierwszego progu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – co zakłada projekt prezydencki?

Jak wspomniało BEOS w opinii na temat petycji w sprawie podwyższenia pierwszego progu podatkowego oraz poseł Robert Warwas, referujący ww. petycję podczas posiedzenia sejmowej Komisji do Spraw Petycji, które odbyło się w dniu 27 maja br. – w dniu 11 sierpnia 2025 r., do Sejmu, został wniesiony projekt ustawy, będący inicjatywą ustawodawczą Prezydenta Karola Nawrockiego, który zakłada podwyższenie pierwszego progu skali podatkowej (druk sejmowy nr 1898). Zgodnie z art. 1 pkt 1 ww. projektu:

Kwota graniczna pomiędzy pierwszym i drugim przedziałem skali podatkowej, miałaby wynosić 140 000 zł. W przypadku dochodu: do 140 000 zł – podatek opiewałby na 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł,

– podatek opiewałby na minus kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł, ponad 140 000 zł – podatek opiewałby na 13 200 zł + 32% nadwyżki ponad 140 000 zł.

W uzasadnieniu projektu Prezydent argumentuje – „Obowiązujący próg podatkowy 120 000 zł został wprowadzony w 2022 r. i od tego czasu nie był waloryzowany, mimo że Polska doświadczyła w tym okresie znacznego wzrostu wynagrodzeń oraz inflacji, która pomimo spadku nadal oddziałuje na sytuację finansową polskich rodzin. Oznacza to, że efektywne obciążenie dochodów Polaków podatkiem dochodowym rozliczanym według skali podatkowej wzrosło, mimo że formalnie stawki podatku pozostały na niezmienionym poziomie (12% i 32%). Realna wartość 120 000 zł z 2022 r. to obecnie tylko około 90 000 zł (wg kalkulatora inflacyjnego na stronie Ministerstwa Finansów). Faktyczne opodatkowanie osób rozliczających podatek PIT według skali wzrosło przez te lata nieproporcjonalnie wyżej od opodatkowania osób rozliczających się podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym, których obciążenie PIT, co do zasady rośnie proporcjonalnie do wzrostu dochodu. Projektowana ustawa ma także zniwelować tę oczywistą niekonsekwencję, przyczyniając się do zwiększenia sprawiedliwości podatkowej pomiędzy podatnikami „w skali” i „na podatku liniowym”.”

Przedstawionym przez Prezydenta projekt, w dniu 4 listopada 2025 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, które – na dzień dzisiejszy – jeszcze się nie odbyło. Jak wynika z informacji przekazanej przez posła Roberta Warwasa – prace nad ww. projektem toczą się aktualnie przed sejmową Komisją Finansów Publicznych, do której skierowana została również petycja obywatelska w sprawie podniesienia pierwszego progu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Więcej na temat inicjatywy ustawodawczej Prezydenta, w zakresie podwyższenia pierwszego progu skali podatkowej, można przeczytać w poniższym artykule:

1 (120 000 + 3 000) : 0,8629 = 142 542,59 zł (współczynnik 0,8629 stanowi odpowiednik wynagrodzenia pracownika po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne potrącane przez pracodawcę ze środków pracownika). Pracownik opłaca składki na ubezpieczenia: emerytalne – 9,76%, rentowe – 1,5% oraz chorobowe – 2,45% (łącznie 13,71% wynagrodzenia brutto). Por. art. 16 ust. 1 i 1b i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

2 Zgodnie z danymi GUS w zakresie rozkładu wynagrodzeń w gospodarce narodowej za czerwiec 2025 r. (https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/rozklad-wynagrodzen-w-gospodarce-narodowej-w-czerwcu-2025-r-,32,18.html)

Podstawa prawna :