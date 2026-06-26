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Wyższe ceny benzyny i oleju napędowego od 27 do 29 czerwca. Minister energii określił ceny paliw na weekend

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26 czerwca 2026, 14:03
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
paliwo senior stacja benzynowa benzyna 95 benzyna 98 olej napędowy
Wyższe ceny benzyny i oleju napędowego od 27 do 29 czerwca. Minister energii określił ceny paliw na weekend
Shutterstock

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Minister energii opublikował kolejne obwieszczenie w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych. W obwieszczeniu określił wysokość maksymalnych cen detalicznych za litr benzyny 95, benzyny 98 i oleju napędowego w dniach od 27 do 29 czerwca. Ile w weekend będzie kosztowało paliwo na stacjach benzynowych?

Jakie maksymalne ceny benzyn i oleju napędowego w weekend?

Minister energii ogłosił ceny maksymalne benzyny i oleju napędowego na weekend. Od jutra aż do 29 czerwca ceny detaliczne paliw na stacjach benzynowych nie będą mogły przekroczyć:

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  • 6,02 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,57 zł za 1 litr;
  • 6,70 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,20 zł za 1 litr;
  • 6,17 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,71 zł za 1 litr.

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Maksymalne ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego w piątek

Sprawdźmy teraz ceny obowiązujące dzisiaj na stacjach benzynowych. W piątek, 26 czerwca, ceny detaliczne nie mogą być wyższe niż:

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  • 5,95 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,51 zł za 1 litr;
  • 6,65 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,16 zł za 1 litr;
  • 6,12 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,67 zł za 1 litr.

Jaka zmiana cen maksymalnych na stacjach benzynowych?

Od jutra zdrożeją paliwa na stacjach benzynowych. W porównaniu do cen obowiązujących w piątek, 26 czerwca, w dniach od 27 do 29 czerwca maksymalne ceny detaliczne benzyny 95 i benzyny 98 wzrosną odpowiednio o 7 groszy i 5 groszy za litr.

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Cena diesla także wzrośnie. Od soboty litr oleju napędowego będzie droższy o 5 groszy.

Podstawa prawna

  • obwieszczenie Ministra Energii z 26 czerwca 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw (M.P. poz. 641)

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Źródło: INFOR
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