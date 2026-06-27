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ZUS dopłaca do emerytury prawie 1100 zł miesięcznie seniorom po 60 roku życia w 2026. Nie każdy spełnia kryteria

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27 czerwca 2026, 07:55
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
ZUS dopłaca do emerytury ponad 1000 zł miesięcznie w 2026. Wystarczy spełnić jeden warunek
ZUS dopłaca do emerytury prawie 1100 zł miesięcznie w 2026. Wystarczy spełnić jeden warunek
Shutterstock

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Wielu seniorów nawet nie zdaje sobie sprawy, że ich emerytura może być wyższa. Chodzi o konkretne rozwiązanie, dzięki któremu ZUS może co miesiąc dopłacać prawie 1100 zł. Nie chodzi o dodatkowe świadczenie dla wszystkich. Kluczowe jest spełnienie jednego warunku.

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ZUS dopłaca 1100 zł do emerytury miesięcznie

W 2026 roku minimalna emerytura w Polsce wynosi 1978,49 zł brutto. To właśnie do tego poziomu może zostać podniesione świadczenie osób, które spełniają określone kryteria. Oznacza to, że jeśli ktoś pobiera bardzo niską emeryturę albo nie ma do niej prawa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wypłacać wyrównanie. W wielu przypadkach taka dopłata to prawie 1100 zł miesięcznie, ale nie jest to regułą. Zawsze chodzi o konkretny przypadek.

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Trzeba też zaznaczyć, że nie jest to dodatkowa premia, tylko uzupełnienie świadczenia do ustawowego minimum.

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Chodzi o tzw. emeryturę matczyną Mama 4+

Mechanizm ten działa w ramach programu „Mama 4+”, czyli rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

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To wsparcie skierowane jest przede wszystkim do osób, które przez wiele lat zajmowały się wychowaniem dzieci i z tego powodu nie wypracowały prawa do minimalnej emerytury.

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Świadczenie to nie jest klasyczną emeryturą i nie przysługuje automatycznie. Jest to forma zabezpieczenia dla osób, które poświęciły aktywność zawodową na rzecz rodziny.

Ile wynosi świadczenie w 2026 roku?

Od marca 2026 roku maksymalna wysokość świadczenia odpowiada minimalnej emeryturze, czyli 1978,49 zł brutto.

Zasada jest prosta. Jeśli ktoś nie ma żadnej emerytury może otrzymać pełną kwotę emerytury minimalnej, czyli 1978,49 zł brutto. Jeśli osoba pobiera już niższe świadczenie, wtedy ZUS dopłaca różnicę do minimum. Z najnowszych danych ZUS wynika, że przeciętna dopłata z programu Mama 4+ w kwietniu 2026 wyniosła 1083,23 zł.

Kto może otrzymać świadczenie?

Świadczenie nie przysługuje wszystkim. Aby je otrzymać, trzeba spełnić konkretne warunki.

Najważniejsze z nich to:

  • wychowanie co najmniej 4 dzieci (wliczają się także dzieci przysposobione),
  • osiągnięcie wieku emerytalnego - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
  • brak dochodów pozwalających na samodzielne utrzymanie,
  • brak prawa do minimalnej emerytury lub bardzo niskie świadczenie,
  • wychowanie dzieci bez pozbawienia praw rodzicielskich.

Ważne: Choć świadczenie najczęściej kojarzone jest z kobietami, w praktyce może zostać przyznane również mężczyznom. Warunek jest jeden, muszą faktycznie wychować co najmniej czworo dzieci, np. po śmierci matki lub w sytuacji, gdy to oni przejęli opiekę nad rodziną. Muszą też osiągnąć wiek emerytalny 65 lat.

Dodatkowo, aby otrzymać świadczenie, trzeba mieszkać w Polsce i mieć tutaj ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16 roku życia), a także mieć polskie obywatelstwo lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, lub zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jesteś cudzoziemcem).

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Trzeba złożyć wniosek - ZUS nie przyzna świadczenia automatycznie

To bardzo ważna kwestia. Świadczenie to nie jest przyznawane z urzędu. Aby je otrzymać, należy złożyć wniosek do ZUS (formularz ERSU) wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację rodzinną i dochodową.

Do wniosku trzeba dołączyć m.in.:

  • akty urodzenia dzieci lub inne dokumenty potwierdzające wychowanie,
  • oświadczenie o sytuacji materialnej, rodzinnej i majątkowej (oświadczenie ERU)
  • dane o innych świadczeniach,
  • inne dokumenty, np. decyzję sądu w sprawie pieczy zastępczej, orzeczenia lekarskie lub zaświadczenia z urzędu skarbowego.

ZUS może również poprosić o dodatkowe wyjaśnienia. Decyzja w sprawie świadczenia zazwyczaj zapada w ciągu kilku miesięcy.

Świadczenie wypłacane jest od momentu decyzji

Wypłata rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca, w którym ZUS wyda decyzję, nie wcześniej jednak niż od momentu osiągnięcia wieku emerytalnego. Oznacza to, że im szybciej zostanie złożony wniosek, tym szybciej można otrzymać wsparcie.

Program cieszy się coraz większym zainteresowaniem

Z danych wynika, że świadczenie cieszy się rosnącą popularnością. Pod koniec 2025 roku korzystało z niego już blisko 60 tys. osób, a łączna kwota wypłat sięgnęła dziesiątek milionów złotych.

To pokazuje, że dla wielu osób jest to realne wsparcie finansowe, które pozwala podnieść miesięczne dochody nawet o ponad 1000 zł.

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Źródło: INFOR
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