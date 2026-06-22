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Nowe świadczenie dla seniorów po 65. roku życia 2026. Jest próg dochodowy. Nie każdy dostanie

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22 czerwca 2026, 17:48
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Nowe świadczenie 2026 dla seniorów po 65. roku życia jeśli dochód nie przekracza 3410 zł
Nowe świadczenie 2026 dla seniorów po 65. roku życia jeśli dochód nie przekracza 3410 zł
shutterstock

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Będzie nowe świadczenie dla seniorów po 65. roku życia. Bon senioralny, o którym mówi się od miesięcy, staje się faktem. Sejm uchwalił ustawę 11 czerwca 2026. Nie chodzi przy tym o pieniądze. Nowe świadczenie dla seniorów ma mieć zupełnie inną formę.

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Polska się starzeje, seniorów szybko przybywa. Dane GUS pokazują, dlaczego rząd działa

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego nie pozostawiają złudzeń. Polska wchodzi w okres szybkich zmian demograficznych. Spada liczba ludności, a jednocześnie rośnie udział osób starszych.

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Na koniec 2025 roku liczba mieszkańców Polski wyniosła około 37,3 mln i była niższa o 157 tys. niż rok wcześniej. Oznacza to dalsze pogłębianie się trendu spadkowego, który utrzymuje się już od ponad dekady. Główną przyczyną jest ujemny przyrost naturalny, który w Polsce notowany jest nieprzerwanie od 2013 roku.

W tym samym czasie wyraźnie rośnie liczba seniorów. Jeszcze w 2024 roku osoby po 65. roku życia stanowiły około 20,5% społeczeństwa, czyli blisko 7,9 mln osób. Według najnowszych szacunków na koniec 2025 roku to już niemal 21%, co oznacza około 8 mln seniorów.

Prognozy są jeszcze bardziej wymowne. Z danych GUS wynika, że do 2060 roku udział osób po 65. roku życia może wzrosnąć do około 30% społeczeństwa. Jednocześnie liczba ludności Polski ma spaść do niespełna 33 mln. Oznacza to, że w przyszłości niemal co trzeci mieszkaniec kraju będzie seniorem.

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Sejm uchwalił ustawę o koordynacji opieki długoterminowej

Odpowiedzią na następujące starzenie się społeczeństwa ma być tzw. bon senioralny. Nowe rozwiązanie ma pomóc rodzinom w organizacji opieki nad starszymi osobami i odciążyć bliskich, którzy dziś często sami zajmują się seniorami. Teraz prace nad przepisami wyraźnie przyspieszyły.

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Sejm uchwalił ustawę o koordynacji opieki długoterminowej dla osób starszych 11 czerwca. Za wprowadzeniem nowego świadczenia głosowało 415 posłów, jeden był przeciw, a 20 wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu.

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Jak ma działać "nowy" bon senioralny?

Z dotychczasowych założeń wynika, że bon senioralny nie będzie świadczeniem pieniężnym wypłacanym bezpośrednio seniorom. Zamiast tego ma przyjąć formę wsparcia w usługach realizowanych przez gminy. Program ma być wprowadzany stopniowo, na początek w gminach, w których nie są realizowane publiczne usługi opiekuńcze na rzecz seniorów.

W praktyce oznacza to pomoc dopasowaną do indywidualnych potrzeb, m.in. w:

  • przygotowywaniu posiłków,
  • utrzymaniu porządku w domu,
  • poruszaniu się,
  • korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych,
  • opiece higienicznej i pielęgnacyjnej.

Wsparcie ma być przyznawane na podstawie umowy między gminą a seniorem.

Kto skorzysta z nowego świadczenia?

Program ma być skierowany do osób po 65. roku życia, które są obywatelami Polski, Unii Europejskiej (lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej albo Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej). Jednym z kluczowych kryteriów będzie dochód. Według założeń, zarówno wcześniejszych, jak i aktualnych, średni miesięczny dochód z ostatnich trzech miesięcy nie powinien przekroczyć 3410 zł. Kryterium to ma być corocznie waloryzowane. Urzędnicy ocenią, ile godzin pomocy potrzebuje senior.

Nowe świadczenie ruszy w 2026 roku?

Rząd zakłada, że pierwszy etap programu obejmie lata 2026–2028. Na jego realizację ma zostać przeznaczone łącznie około miliarda złotych:

  • 100 mln zł w 2026 roku,
  • 400 mln zł w 2027 roku,
  • 500 mln zł w 2028 roku.

Start programu planowany jest na 2026 rok, najprawdopodobniej w ostatnim kwartale.

Nowe przepisy przewidują, że Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Senioralnej będzie koordynował działania dotyczące opieki długoterminowej oraz przygotowywał coroczne raporty o sytuacji osób starszych w Polsce.

Szersza reforma opieki długoterminowej

Zmiany dotyczą jednak nie tylko samego bonu senioralnego. Równolegle trwają prace nad szerszą reformą systemu opieki długoterminowej, która ma uporządkować zasady wsparcia osób starszych w całym kraju.

Nowe przepisy mają m.in.:

  • wprowadzić definicję opieki długoterminowej,
  • uporządkować katalog usług i świadczeń,
  • poprawić koordynację między systemem ochrony zdrowia a pomocą społeczną,
  • zwiększyć dostępność usług w gminach, które dziś mają z tym problem.

Wszystkie powyższe zmiany, łącznie z nowym bonem senioralnym, zostały zawarte w jednym akcie prawnym, który nazywa się „O koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych”.

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Źródło: INFOR
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