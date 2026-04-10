Ulgi transportowe dla seniorów 2026. Jak podróżować taniej pociągiem, autobusem i tramwajem?

Po marcowej waloryzacji emerytur i dodatków warto sprawdzić również swoje uprawnienia do tańszych przejazdów. W 2026 roku seniorzy mogą korzystać z szerokiego wachlarza zniżek, które pozwalają zaoszczędzić od kilkunastu do nawet stu procent ceny biletu. Sprawdź, jakie dokumenty musisz mieć przy sobie, by uniknąć kary podczas kontroli.

Podróżowanie w wieku senioralnym w 2026 roku nie musi być drogie. Polskie prawo oraz regulacje lokalnych przewoźników przewidują specjalne przywileje dla emerytów, rencistów oraz osób powyżej 60. i 70. roku życia.

Zniżki ustawowe w pociągach (PKP Intercity i regionalne)

Wszystkim emerytom i rencistom przysługują w ciągu roku dwa przejazdy pociągiem z ulgą 37 proc. w 2. klasie. Dotyczy to pociągów osobowych, przyspieszonych, pospiesznych i ekspresowych.

Ważne: Aby skorzystać z tej zniżki, nie wystarczy sama legitymacja emeryta. Należy posiadać odpowiednie zaświadczenie wydawane przez związek emerytów i rencistów (odpowiednie koła terenowe).

Dobra wiadomość: Przejazd "tam" i "z powrotem" jest liczony jako dwa oddzielne przejazdy.

"Bilet Seniora" - oferta dla osób 60+

Jeśli wykorzystałeś już dwa przejazdy ustawowe, możesz korzystać z ofert komercyjnych. Większość przewoźników (np. PKP Intercity, Polregio, Koleje Mazowieckie) oferuje tzw. Bilet Seniora.

Zazwyczaj jest to zniżka w wysokości od 25 proc. do 35 proc. na każdy zakupiony bilet.

Dla kogo: Dla każdego, kto ukończył 60. rok życia. Tu nie musisz być emerytem - wystarczy dowód osobisty potwierdzający wiek.

Komunikacja miejska. Darmowe przejazdy po 70. roku życia

W większości miast w Polsce (m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu czy Gdańsku) seniorzy po ukończeniu 70. roku życia podróżują komunikacją miejską całkowicie za darmo.

Dokument: Podczas kontroli wystarczy okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i datą urodzenia.

Osoby 65+: W wielu miastach osoby w wieku 65-70 lat mogą wykupić bardzo tani Bilet Seniora (często jest to koszt rzędu 50-100 zł na cały rok bez limitu przejazdów).

Ulgi dla kombatantów i osób represjonowanych

Osoby uprawnione do opisanego wcześniej ryczałtu energetycznego mają zazwyczaj wyższe ulgi transportowe.

Inwalidzi wojenni i kombatanci mogą liczyć na zniżki sięgające 51 proc., 78 proc., a w niektórych przypadkach nawet 100 proc. na przejazdy krajowe pociągami i autobusami (PKS).

Podróże autobusami dalekobieżnymi (PKS i FlixBus)

W przypadku prywatnych przewoźników autobusowych (np. FlixBus) zniżki ustawowe 37 proc. obowiązują rzadziej (zależą od rodzaju linii), ale za to firmy te często oferują własne promocje dla osób 60+. Zniżki komercyjne wynoszą zazwyczaj od 10 proc. do 15 proc. Warto rezerwować bilety przez internet z dużym wyprzedzeniem - w systemach dynamicznych cen dla seniorów często dostępne są pule biletów w bardzo niskich cenach, niezależnie od przysługujących ulg.

Bezpłatna pomoc na dworcach i w pociągach

Seniorzy o ograniczonej mobilności (niezależnie od stopnia niepełnosprawności) mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy asystenta na największych dworcach w Polsce. Asystent pomoże z ciężkim bagażem, przeprowadzi przez dworzec i pomoże bezpiecznie wsiąść do pociągu. Taką potrzebę należy zgłosić przewoźnikowi (np. przez infolinię lub formularz online) zazwyczaj z 24-godzinnym wyprzedzeniem. Dodatkowo, w nowoczesnych pociągach (Pendolino, Dart, Flirt) seniorzy mogą liczyć na pomoc drużyny konduktorskiej w znalezieniu miejsca czy zabezpieczeniu bagażu, co znacznie podnosi komfort podróży solo.

