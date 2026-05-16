Strona główna » Prawo » Wiadomości » Sprzedawcy obciążają klientów opłatą za płatność kartą. Aby było to dozwolone, muszą być spełnione te warunki

Sprzedawcy obciążają klientów opłatą za płatność kartą. Aby było to dozwolone, muszą być spełnione te warunki

16 maja 2026, 00:00
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Sprzedawcy obciążają klientów opłatą za płatność kartą. Aby było to dozwolone, muszą być spełnione te warunki
Sprzedawcy obciążają klientów opłatą za płatność kartą. Aby było to dozwolone, muszą być spełnione te warunki
Przywykliśmy to płatności bezgotówkowych i mało kto nosi na co dzień w portfelu banknoty. I choć początkowo takie rozwiązanie wydawało się bardzo atrakcyjne zarówno dla sprzedawców, jak i nabywców, to jednak obecnie coraz częściej mówi się o dodatkowych kosztach tej wygody. Kto powinien je ponosić?

Usługa finansowa jako osobna pozycja na paragonie

Wielkimi krokami zbliżają się wakacje i letnie wyjazdy urlopowe. Będziemy się częściej przemieszczać, zwiedzać i jadać w barach, jadłodajniach i restauracjach. To zaś sprawi, że w sposób naturalny rozpocznie się dyskusjach na temat cen w polskich regionach wypoczynkowych, a w mediach społecznościowych pojawią się zdjęcia „paragonów grozy”. Co uważniejsi zwrócą na nich uwagę nie tylko na same ceny, ale również na niejasne dla nich pozycje składające się na ogólną wartość do zapłaty. O co chodzi? O tzw. usługę finansową, czyli opłatę za płatność kartą wynoszącą pomiędzy 0,5 a 2 proc. wartości rachunku.

Koszty płatności bezgotówkowych rosną

Już od wielu miesięcy przedsiębiorcy głośno mówią o tym, że koszty związane z korzystaniem z terminali płatniczych rosną. Wielu z nich rezygnuje z tego powodu z przyjmowania płatności przy użyciu terminali i wprost mówią o tym, że znacznie korzystniejsze jest dla nich korzystanie z gotówki lub blika. Co oczywiste, taką decyzję trudniej jest podjąć tym podmiotom, które świadczą usługi na rzecz szerokiego i zmiennego grona odbiorców, czyli m.in. w przypadku świadczenia usług gastronomicznych. I to właśnie w takich przypadkach pojawia się pomysł przerzucenia na konsumentów całości lub części kosztów pod postacią usługi finansowej, czyli opłaty za płatność kartą. Co zrozumiałe, reakcja klientów nie jest w takiej sytuacji pozytywna. Ceny rosną, a koszty urlopu spędzanego w Polsce w wielu przypadkach przekraczają koszty wypoczynku w tzw. ciepłych krajach. Pojawia się więc uzasadnione pytanie, czy przedsiębiorcy mają prawo przerzucać na konsumentów tego rodzaju obciążenia finansowe?

Nabywcę trzeba wcześniej poinformować o dodatkowych kosztach

Odpowiedź na to pytanie odnajdziemy w przepisach ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Wynika z nich, że w przypadku transakcji płatniczych realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w obrocie z państwami członkowskimi innymi niż Rzeczpospolita Polska płatnik i odbiorca ponoszą opłaty określone w umowie zawartej przez każdego z nich ze swoim dostawcą, jeżeli zarówno dostawca płatnika, jak i dostawca odbiorcy lub jedyny dostawca danej transakcji płatniczej wykonują działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego. Przepisy nie uniemożliwiają odbiorcy żądania od płatnika opłaty, oferowania mu zniżki lub kierunkowania jego wyboru w inny sposób, tak aby skorzystał z określonego instrumentu płatniczego. Jednak co istotne, ewentualne opłaty, które zostaną w takiej sytuacji pobrane nie mogą przekraczać kosztów bezpośrednich ponoszonych przez odbiorcę z tytułu korzystania z określonego instrumentu płatniczego. Innymi słowy, nie można pobrać od konsumenta (płatnika) opłaty wyższej niż ta, którą jest zobowiązany zapłacić sam sprzedawca. Dodatkowo, aby cały proceder pozostawał w zgodzie z obowiązującymi przepisami, nabywca musi zostać poinformowany o tym, że opłata zostanie pobrana jeszcze przed zainicjowaniem transakcji. Jeżeli takiej informacji nie otrzyma, nie ma obowiązku jej uiszczenia.

Czym jest „usługa finansowa” na paragonie w barze, jadłodajni lub restauracji?

„Usługa finansowa” to opłata za płatność kartą, wynosząca pomiędzy 0,5 a 2 proc. wartości rachunku.

Kiedy nabywca musi zostać poinformowany o opłacie za płatność kartą?

Aby pobranie opłaty pozostawało w zgodzie z obowiązującymi przepisami, nabywca musi zostać poinformowany o opłacie jeszcze przed zainicjowaniem transakcji.

Czy nabywca musi zapłacić opłatę za płatność kartą bez wcześniejszej informacji?

Jeżeli nabywca nie otrzyma informacji o opłacie za płatność kartą przed zainicjowaniem transakcji, nie ma obowiązku jej uiszczenia.

Podstawa prawna

art. 20, art. 37a ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 611)

Źródło: INFOR
Koniec ze zmianą czasu – nie trzeba będzie przestawiać zegarków z drugiej na trzecią w nocy. Polska wyłamie się z europejskiego systemu zmiany czasu?
15 maja 2026

Czy to koniec z przestawianiem zegarków o drugiej lub trzeciej nad ranem? Okazuje się, że rytuał, który od lat zaburza nasz sen i samopoczucie, może wkrótce przejść do historii. Zarówno Polska, jak i Unia Europejska szykują decyzję, która może na zawsze zakończyć zmianę czasu.
Sprzedawcy obciążają klientów opłatą za płatność kartą. Aby było to dozwolone, muszą być spełnione te warunki
16 maja 2026

Przywykliśmy to płatności bezgotówkowych i mało kto nosi na co dzień w portfelu banknoty. I choć początkowo takie rozwiązanie wydawało się bardzo atrakcyjne zarówno dla sprzedawców, jak i nabywców, to jednak obecnie coraz częściej mówi się o dodatkowych kosztach tej wygody. Kto powinien je ponosić?
Trzy typy orzeczeń dla osób z deficytami zdrowia. Coraz większa dysproporcja świadczeń jakie dają
15 maja 2026

Tak oceniają preferowanie przez przepisy osób niepełnosprawnych, które dysponują orzeczeniem ZUS o "niezdolności do samodzielnej egzystencji". To inny rodzaj orzeczenia niż "orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności" albo "całkowita niezdolność do pracy".

Kto dziedziczy po osobie bezdzietnej? Na liście cudze dzieci, gmina i Skarb Państwa
15 maja 2026

Śmierć bliskiej osoby to ogromny cios, ale też początek skomplikowanych formalności – zwłaszcza gdy zmarły nie doczekał się potomstwa i nie zostawił testamentu. Kto w takiej sytuacji przejmuje majątek? Polskie prawo jasno określa sztywną hierarchię. Zobacz, komu przypadną pieniądze i nieruchomości po osobie bezdzietnej. Niektóre scenariusze mogą Cię mocno zdziwić.

Ile kierowcy zapłacą za benzynę i olej napędowy w weekend? Najnowsze obwieszczenie ministra energii
15 maja 2026

W najnowszym obwieszczeniu minister energii określił ceny benzyny i oleju napędowego na weekend. Sprawdzamy, jaką maksymalną cenę kierowcy będą musieli zapłacić za tankowanie w dniach od 16 maja do 18 maja.
Sądy rejonowe przejmą więcej spraw? Plan Ministerstwa Sprawiedliwości
15 maja 2026

By usprawnić wydawanie orzeczeń, sądy rejonowe będą rozpoznawać sprawy o wartości do 150 tys. zł. To kolejny etap udrożnienia coraz bardziej niewydolnych sądów okręgowych, nad którym pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości - czytamy wydaniu „Rz".
Pracodawca nie może odmówić wypłaty tych pieniędzy, nawet jeśli pracownik dostał już to świadczenie w innym zakładzie pracy
15 maja 2026

Pracodawca nie może obniżyć tego świadczenia, bo pracownik pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy. Nie powinno go też interesować to, czy dostał je już w innym zakładzie pracy. Tylko jedna rzecz jest ważna dla prawa do tych pieniędzy.
KAS kontroluje stacje benzynowe. Prawie 500 przypadków nieprawidłowości w stosowaniu cen maksymalnych paliw
15 maja 2026

Podczas kontroli stacji benzynowych przez KAS w zakresie cen maksymalnych paliw wykazano nieprawidłowości. W niespełna 500 stacjach spośród blisko 8000 skontrolowanych dochodziło do różnicy pomiędzy ceną na pylonie a ceną zakupu benzyny lub oleju napędowego.

Nowy obowiązek dla wynajmujących nieruchomości i 50 tys. zł kary za brak tej informacji w ogłoszeniu od 20 maja 2026 r.? Rząd zaostrza przepisy, aby „ograniczyć szarą strefę"
15 maja 2026

W rządzie trwają zaawansowane prace nad projektem ustawy, który wprowadza szereg nowych obowiązków dla wynajmujących mieszkania i domy na okres krótszy niż 30 dni, jednorazowo, w stosunku do jednego klienta (czyli świadczący usługi najmu krótkoterminowego). Wśród nich, znalazł się m.in. obowiązek zgłoszenia nieruchomości (która udostępniana jest przez właściciela osobom trzecim, w ramach wspomnianego najmu krótkoterminowego) do centralnego wykazu, na podstawie którego wynajmujący uzyska indywidualny numer identyfikacyjny obiektu. Za niedopełnienie powyższego obowiązku, jak również za niezamieszczenie ww. numeru w ogłoszeniu o wynajmie – Ministerstwo Sportu i Turystyki przewidziało wysokie kary administracyjne, które będą mogły być nakładane w drodze jednostronnej decyzji marszałka województwa.
Nowelizacja: Rusza likwidacja szkół w całej Polsce. 25 kwietnia weszły w życie nowe przepisy
15 maja 2026

Od 25 kwietnia 2026 r. obowiązują specprzepisy o likwidacji szkół. W tym znaczeniu „spec”, że ułatwiają i precyzują zamykanie szkół z uwagi na coraz mniejszą liczbę dzieci. Przepisy wymagają ożywionych konsultacji z rodzicami uczniów, uczniami (o ile są pełnoletni) oraz mieszkańcami. Ale osobą decyzyjną w procesie likwidacji szkoły (poza władzami gminy) jest kurator oświaty. Np. ma obowiązek dokonać wizytacji nie tylko likwidowanej szkoły, ale i szkół okolicznych, które przejmą uczniów. Musi też sprawdzić trasy dojazdy uczniów do nowej dla nich szkoły.
