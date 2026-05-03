Nawet 8000 zł na deszczówkę dla właścicieli domów. Nabory mają ruszyć w wojewódzkich funduszach

Nawet 8000 zł na deszczówkę dla właścicieli domów. Nabory mają ruszyć w wojewódzkich funduszach

03 maja 2026, 09:19
Dominik Kulig
Dziennikarz i redaktor specjalizujący się w tematyce społecznej, gospodarczej oraz nowych technologii.
Właściciele domów jednorodzinnych będą mogli otrzymać do 8000 zł dofinansowania na przydomowe instalacje do gromadzenia i wykorzystywania deszczówki. Program „Mikroretencja” ma być realizowany przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Nabory dla osób fizycznych zapowiedziano na II kwartał 2026 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że finalizuje prace nad typem projektów „Mikroretencja”. To program skierowany do gospodarstw domowych, którego celem jest zatrzymanie wody opadowej na terenie nieruchomości i jej ponowne wykorzystanie, m.in. do podlewania ogrodu czy innych potrzeb gospodarstwa domowego. Nabory dla mieszkańców mają ogłaszać wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Według NFOŚiGW nastąpi to w II kwartale 2026 r.

Do 8000 zł dotacji, ale nie więcej niż 90 proc. kosztów

Z zapowiedzi NFOŚiGW wynika, że dotacja dla osób fizycznych wyniesie 90 proc. kosztów kwalifikowanych instalacji. Maksymalna kwota wsparcia dla jednego grantobiorcy to 8000 zł. Budżet programu wynosi 173 mln zł i pochodzi z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027.

W praktyce oznacza to, że właściciel domu nie otrzyma automatycznie 8000 zł. Kwota dofinansowania będzie zależeć od kosztu inwestycji oraz limitów określonych w regulaminie naboru właściwego wojewódzkiego funduszu. Jeżeli koszt kwalifikowany instalacji będzie niższy, dotacja również będzie odpowiednio niższa.

Na co będzie można dostać pieniądze?

Wsparcie obejmie instalacje służące do zbierania, magazynowania, retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych lub roztopowych. NFOŚiGW wskazuje m.in. systemy zbierające wodę z dachów, chodników i podjazdów, szczelne zbiorniki o łącznej pojemności co najmniej 2 m³, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte, pompy, zraszacze oraz centrale dystrybucji wody.

Warunek jest istotny: instalacja ma służyć zatrzymaniu wody na terenie nieruchomości lub jej wykorzystaniu na potrzeby gospodarstwa domowego i retencji przyrodniczej. Zasadą ma być ograniczenie odprowadzania wody poza teren posesji, w tym do kanalizacji deszczowej, poza sytuacjami awaryjnymi.

Kto skorzysta z programu „Mikroretencja”?

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami albo użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek przeznaczony na cele mieszkalne. NFOŚiGW wskazuje, że chodzi o budynki wykorzystywane stale lub czasowo na cele mieszkaniowe.

Program nie jest natomiast przeznaczony do finansowania instalacji wykorzystywanych w działalności gospodarczej lub rolniczej. W komunikacie NFOŚiGW zaznaczono, że magazynowana woda może być wykorzystywana na potrzeby gospodarstwa domowego i retencji przyrodniczej, w tym nawadniania przydomowych ogrodów, z wyłączeniem działalności gospodarczej i rolniczej.

Ważna data: koszty od 1 lipca 2024 r.

Program ma obejmować inwestycje zakończone. Jak podaje NFOŚiGW, umowa z grantobiorcą będzie jednocześnie rozliczeniem inwestycji, a dotacją będzie można objąć koszty kwalifikowane poniesione od 1 lipca 2024 r.

To ważna informacja dla osób, które już zainwestowały w zbiornik na deszczówkę lub elementy systemu mikroretencji. Nie oznacza jednak, że każdy wydatek poniesiony od tej daty będzie automatycznie refundowany. Ostateczne zasady, dokumenty i sposób rozliczenia określą regulaminy naborów ogłaszanych przez wojewódzkie fundusze.

Nie będzie podwójnego finansowania

NFOŚiGW zastrzega, że dofinansowania nie będzie można uzyskać na przedsięwzięcie lub jego elementy, które były już finansowane ze środków WFOŚiGW albo NFOŚiGW, np. z programu „Moja Woda”.

Oznacza to, że przed złożeniem wniosku trzeba będzie sprawdzić, czy dana instalacja lub jej część nie była już objęta wcześniejszą dotacją. Podwójne finansowanie tych samych kosztów może wykluczyć możliwość otrzymania pieniędzy z nowego programu.

Gdzie złożyć wniosek?

Właściciele domów nie będą składać wniosków bezpośrednio do NFOŚiGW. Fundusz zakończył nabór dla wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które po podpisaniu umów z NFOŚiGW mają przygotować nabory dla mieszkańców poszczególnych województw.

Dlatego zainteresowani powinni śledzić komunikaty właściwego WFOŚiGW. To tam zostaną opublikowane terminy, formularze, wymagane dokumenty oraz szczegółowe warunki udzielania wsparcia.

Dlaczego państwo dopłaca do deszczówki?

Zgodnie z komunikatem NFOŚiGW program ma zwiększyć retencję przy budynkach jednorodzinnych, chronić lokalne zasoby wodne, łagodzić skutki suszy i przeciwdziałać podtopieniom. Finansowanie wpisuje się w działanie FENX.02.04 „Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom” programu FEnIKS 2021–2027.

Dla właścicieli domów program może mieć również praktyczny wymiar: zebrana deszczówka może ograniczyć zużycie wody wodociągowej, zwłaszcza w sezonie ogrodowym. Trzeba jednak pamiętać, że szczegółowe zasady wypłaty pieniędzy będą zależeć od regulaminu naboru w danym województwie.

Źródła

  1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, „Mikroretencja w domach i ogrodach - wkrótce nabory dla grantobiorców”, komunikat z 13 marca 2026 r.
  2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, „Fundusze Europejskie na mikroretencję”, komunikat z 22 grudnia 2025 r.
  3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, „FENX.02.04-IW.01-010/25”, ogłoszenie o naborze w ramach działania FENX.02.04 „Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom”.
  4. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, „Wynik naboru FENX.02.04-IW.01-010/25”, informacja o zatwierdzonej liście projektów ocenionych w typie projektu „Mikroretencja”, 13 marca 2026 r.
