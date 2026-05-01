Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 13. emerytura w 2027 r. może wynieść ok. 2040 zł brutto. Wszystko zależy od marcowej waloryzacji

13. emerytura w 2027 r. może wynieść ok. 2040 zł brutto. Wszystko zależy od marcowej waloryzacji

01 maja 2026, 10:54
[Data aktualizacji 01 maja 2026, 12:49]
Dominik Kulig
Dominik Kulig
Dziennikarz i redaktor specjalizujący się w tematyce społecznej, gospodarczej oraz nowych technologii.
Trzynasta emerytura w 2027 roku
Trzynasta emerytura w 2027 roku
Shutterstock

Trzynasta emerytura nie jest ustalana uznaniowo. Jej wysokość wynika z przepisów: odpowiada kwocie najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. Jeżeli aktualne rządowe założenia makroekonomiczne przełożą się na wskaźnik waloryzacji w 2027 r., „trzynastka” może wzrosnąć tylko nieznacznie, do ok. 2040 zł brutto.

13. emerytura 2027: skąd bierze się prognozowana kwota?

Wysokość 13. emerytury zależy bezpośrednio od najniższej emerytury po marcowej waloryzacji. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje, że tzw. 13. emerytura przysługuje w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. W 2026 r. jest to 1978,49 zł brutto.

Jeżeli w 2027 r. zastosowany zostałby mechanizm wynikający z obecnych założeń makroekonomicznych, wzrost świadczenia byłby umiarkowany. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podała w projekcie wieloletnich założeń makroekonomicznych na lata 2026-2030, że inflacja w 2027 r. ma wynieść średnio 2,5 proc., a przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ma wzrosnąć realnie o 3,0 proc.

Ile może wynieść 13. emerytura w 2027 r.?

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych z poprzedniego roku, powiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Tak opisuje mechanizm projekt rozporządzenia dotyczący waloryzacji na 2026 r.; ten sam ustawowy mechanizm jest punktem odniesienia także przy kolejnych waloryzacjach.

Przy założeniu inflacji 2,5 proc. i realnego wzrostu płac 3,0 proc. minimalny wskaźnik waloryzacji wyniósłby ok. 3,1 proc. To oznaczałoby wzrost najniższej emerytury z 1978,49 zł brutto do ok. 2039,82 zł brutto. Taka sama kwota byłaby podstawą 13. emerytury w 2027 r., ponieważ „trzynastka” jest równa najniższej emeryturze obowiązującej od 1 marca danego roku.

Wzrost może być symboliczny: ok. 61 zł brutto więcej niż w 2026 r.

W takim wariancie 13. emerytura wzrosłaby o ok. 61,33 zł brutto względem kwoty obowiązującej w 2026 r. Nie oznacza to jednak, że dokładnie o tyle wzrośnie wypłata „na rękę”. Od świadczenia pobierana jest składka zdrowotna oraz, w zależności od sytuacji podatkowej świadczeniobiorcy, zaliczka na PIT. ZUS wskazuje jednocześnie, że „trzynastka” jest wypłacana automatycznie, bez konieczności składania wniosku.

Dla emerytów oznacza to, że przyszłoroczna podwyżka może być odczuwalna głównie nominalnie. Przy niskiej inflacji waloryzacja jest niższa, a mechanizm ustawowy nie gwarantuje dużej podwyżki samej 13. emerytury.

Kto otrzyma 13. emeryturę?

Prawo do dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego przysługuje osobom, które 31 marca danego roku mają prawo do jednego ze świadczeń wskazanych w ustawie, m.in. emerytury lub renty. Ministerstwo Rodziny przypomina, że świadczenie wypłacane jest z urzędu wraz ze świadczeniem podstawowym, co oznacza, że uprawnieni nie muszą składać odrębnego wniosku.

ZUS podaje, że trzynasta emerytura przysługuje osobom, które na 31 marca mają prawo do wypłaty jednego ze świadczeń długoterminowych. W praktyce decydujące jest więc posiadanie prawa do świadczenia w tej dacie, a nie samo osiągnięcie wieku emerytalnego.

Czy kwota 13. emerytury w 2027 r. jest już pewna?

Nie. Kwota ok. 2040 zł brutto jest wyliczeniem opartym na aktualnych rządowych prognozach makroekonomicznych i ustawowym minimum udziału realnego wzrostu płac w waloryzacji. Ostateczny wskaźnik waloryzacji będzie zależał od danych za 2026 r. oraz decyzji dotyczących części płacowej wskaźnika.

Rząd w poprzednim procesie dotyczącym waloryzacji proponował pozostawienie zwiększenia wskaźnika na poziomie ustawowego minimum, czyli 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Wówczas wskazywano, że emerytury i renty w 2026 r. miały wzrosnąć co najmniej o 4,9 proc.

Dodatkowa waloryzacja? Tylko przy wysokiej inflacji

Rządowe dokumenty przewidywały również mechanizm dodatkowej waloryzacji w sytuacji, gdy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu przekroczyłby 5 proc. Z dokumentów KPRM wynika, że zasadą pozostaje coroczna waloryzacja od 1 marca, a dodatkowa waloryzacja miałaby działać jako zabezpieczenie przy wysokiej inflacji.

Na razie scenariusz makroekonomiczny rządu zakłada inflację na poziomie 2,5 proc. w 2027 r., więc z obecnych założeń nie wynika automatyczna potrzeba dodatkowej waloryzacji.

Podsumowanie dla emerytów

Jeżeli obecne prognozy się potwierdzą, 13. emerytura w 2027 r. może wynieść ok. 2039,82 zł brutto. To oznaczałoby wzrost o ok. 61 zł brutto wobec 2026 r. Ostateczna kwota zostanie jednak przesądzona dopiero po ustaleniu wskaźnika waloryzacji na 2027 r.

FAQ: 13. emerytura w 2027 r.

Ile wyniesie 13. emerytura w 2027 r.?

Na dziś nie ma jeszcze oficjalnej kwoty 13. emerytury na 2027 r. Można ją jedynie prognozować. Jeżeli przyjąć aktualne założenia makroekonomiczne rządu, inflację 2,5 proc. w 2027 r. i realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia o 3,0 proc., najniższa emerytura, a więc także 13. emerytura, mogłaby wynieść ok. 2039,82 zł brutto. Rządowe założenia wieloletnie mają być podstawą prac nad budżetem państwa na 2027 r.

Dlaczego 13. emerytura jest równa najniższej emeryturze?

Tak wynika z zasad wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Ministerstwo Rodziny wskazuje, że tzw. 13. emerytura przysługuje w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. W 2026 r. kwota ta wynosi 1978,49 zł brutto.

Czy kwota 2039,82 zł brutto jest pewna?

Nie. To wyliczenie prognozowane, oparte na obecnych danych i założeniu, że wskaźnik waloryzacji będzie ustalony na ustawowym minimum, czyli z uwzględnieniem 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Ostateczna kwota będzie znana dopiero po ustaleniu wskaźnika waloryzacji na 2027 r.

O ile wzrosłaby 13. emerytura względem 2026 r.?

Przy prognozowanej kwocie ok. 2039,82 zł brutto wzrost wobec 2026 r. wyniósłby ok. 61,33 zł brutto. W 2026 r. 13. emerytura wynosi 1978,49 zł brutto.

Kiedy wypłacana jest 13. emerytura?

Co do zasady 13. emerytura jest wypłacana wraz z kwietniowym świadczeniem emerytalno-rentowym. W komunikatach dotyczących 2026 r. instytucje publiczne wskazują, że dodatkowe roczne świadczenie jest wypłacane z urzędu, razem z emeryturą lub rentą.

Czy trzeba składać wniosek o 13. emeryturę?

Nie. ZUS wskazuje, że dodatkowe roczne świadczenie pieniężne jest wypłacane uprawnionym osobom bez konieczności składania wniosku.

Kto ma prawo do 13. emerytury?

Prawo do 13. emerytury mają osoby, które 31 marca danego roku są uprawnione do jednego ze świadczeń wymienionych w przepisach, m.in. emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego.

Czy osoba z zawieszoną emeryturą dostanie 13. emeryturę?

Nie, jeżeli prawo do świadczenia było zawieszone na dzień 31 marca danego roku. ZUS wyjaśnia, że w takiej sytuacji 13. emerytura nie przysługuje.

Czy 13. emerytura przysługuje bez względu na wysokość podstawowej emerytury?

Tak. 13. emerytura nie zależy od wysokości pobieranej emerytury lub renty. Dla 2026 r. ZER MSWiA wskazał wprost, że świadczenie przysługuje bez względu na wysokość pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych.

Źródła artykułu

  1. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - „Emerytura”
    Źródło podstawowe do zasad 13. emerytury: wysokość świadczenia równa najniższej emeryturze od 1 marca danego roku, kwota 1978,49 zł brutto w 2026 r., warunek posiadania prawa do świadczenia 31 marca.
  2. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - „Projekt wieloletnich założeń makroekonomicznych na lata 2026-2030”
    Źródło do prognoz makroekonomicznych wykorzystywanych przy szacowaniu waloryzacji i budżetu na 2027 r.
  3. Dziennik Ustaw / Rządowe Centrum Legislacji - rozporządzenie w sprawie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r.
    Źródło potwierdzające zastosowanie ustawowego minimum: 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.
  4. KPRM - „Propozycja zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r.”
    Źródło do kontekstu decyzji rządu w sprawie pozostawienia części płacowej waloryzacji na poziomie 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.
  5. ZUS - „Trzynasta emerytura, czyli dodatkowe roczne świadczenie pieniężne”
    Źródło do praktycznych zasad: komu przysługuje świadczenie, warunek 31 marca, brak prawa przy zawieszeniu świadczenia, wypłata w wysokości najniższej emerytury.
  6. ZER MSWiA - „Waloryzacja świadczeń i wypłata 13. emerytury”
    Źródło pomocnicze do kwoty 13. emerytury w 2026 r., potrąceń podatkowo-składkowych i zasady jednej wypłaty przy zbiegu świadczeń.
  7. ZER MSWiA - „13. emerytura w 2026 r.”
    Źródło pomocnicze do kwoty 1978,49 zł brutto, potrącenia składki zdrowotnej i zaliczki PIT oraz zasady wypłaty bez względu na wysokość świadczenia podstawowego.
