Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 1000 plus zamiast 800 plus: waloryzacji zasiłku nie będzie bo nie chce tego większość Polaków?

1000 plus zamiast 800 plus: waloryzacji zasiłku nie będzie bo nie chce tego większość Polaków?

20 kwietnia 2026, 10:21
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Większość badanych Polaków jest przeciwko waloryzacji 800 plus
1000 plus zamiast 800 plus czy zamiast waloryzacji program do likwidacji
Bozena Fulawka
Shutterstock

Program Rodzina 500 plus obchodzi swoje dziesięciolecie. Przy tej okazji ekonomiści i eksperci od demografii dokonują jego oceny. Pojawiły się opinie, że wzorem 2024 r. kiedy to wysokość zasiłku 500 plus na każde dziecko w rodzinie podwyższono z 500 zł do 800 zł, teraz zwaloryzować 800 plus o dwieście złotych, bo przybrał on kształt 1000 plus.

Jednak sami obywatele nie są w większości tacy skłonni do dalszego zwiększania wydatków z budżetu państwa na dzieci – przynajmniej w ramach programu Rodzina 800 plus. W badaniu, które zostało przeprowadzone na zlecenie Superexpressu aż 61 proc. osób opowiedziało się przeciwko waloryzacji zasiłku z 800 zł do 1000 zł. Tylko co czwarty badany Polak jest za taką waloryzacją wysokości świadczenia wypłacanego przez ZUS.

Nowe 800 plus: zamiast waloryzacji do 100 zł, likwidacja programu

Ekonomiści komentujący wyniki przywołanego badania wskazują, że w społeczeństwie rośnie świadomość jak wielkim obciążeniem dla finansów publicznych państwa jest ten program. Jednocześnie pojawiają się i powszechnie trafiają do świadomości obywateli opinie, iż nie przyniósł on zakładanych efektów w postaci zwiększenia liczby urodzeń, a więc poprawy sytuacji demograficznej Polaków – w tym działań chroniących przed bankructwem systemu emerytalnego gdy sytuacja demograficzna się odmieni.
Do innych z kolei trafiają argumenty, iż takie transfery społeczne z budżetu państwa jak program 800 plus blokują reformy korzystne dla wszystkich obywateli, a nie tylko rodziców jak np. podwojenie kwoty wolnej w PIT z 30 tys. zł do 60 tys. zł.

Likwidacja 800 plus: tylko tak da się obniżyć podatki?

W Sejmowych komisjach rozpatrywany jest projekt reformy transferów i podatków. Jego autorzy wyliczyli, że likwidacja 800 plus oraz dodatkowych świadczeń rocznych dla emerytów – trzynastych i czternastych emerytur – pozwoli zwolnić z budżetu dokładnie takie kwoty wydatków, jakie spowodowałby ubytek dochodów budżetowych w związku z reformą podatku dochodowego od osób fizycznych. Chodzi o podniesienie kwoty wolnej z 30 tys. zł do 60 tys. zł oraz waloryzację progów podatkowych.
Na takiej zmianie polityki budżetowej państwa skorzystaliby wszyscy obywatele, nie tylko rodzice dzieci i emeryci, ale wszyscy o dochodach miesięcznych do 5 tysięcy złotych. Praktycznie oznaczałoby to zwolnienie ich z PIT, co oznacza, że co miesiąc zostałoby im w portfelach 600 zł.

W uproszczeniu można by powiedzieć, że zasiłek 800 plus na każde dziecko zostałby zastąpiony programem podatkowym 600 plus dla każdego zarobkującego obywatela.
Właśnie aspekt przyznawania 800 plus wszystkim rodzicom, także tym, którzy uchylają się od pracy jest najczęściej krytykowanym przez minione dziesięć lat w programie Rodzina 500 plus a potem Rodzina 800 plus.

Do dziś pojawiają się postulaty, by program – jeśli nie zlikwidować, bo jednak rozwiązuje problem ubóstwa w wielu rodzinach – to zracjonalizować np. poprzez wypłacanie zasiłku jedynie rodzicom pracujących dzieci.
Na razie jednak rząd konsekwentnie dementuje doniesienia medialne o zamiarze likwidacji lub poważnej reformy programu Rodzina 800 plus. I zapewne nie stanie się to ani w tym roku, ani w przyszłym – chociażby ze względu na ryzyka związane ze zbliżającymi się wyborami do polskiego parlamentu.
Jednak taka zmiana postaw obywateli jak w odniesieniu do waloryzacji wysokości 800 plus, czemu przeciwna jest większość badanych mogą wskazywać, że kolejna większość Sejmowa za sugestią kolejnego rządu, do takich cięć w programach socjalnych państwa jak likwidacja bądź reforma 800 plus, doprowadzić może skutecznie.

Nadgodziny w zadaniowym czasie pracy? Ważna jest kontrola
20 kwi 2026

Czy nadgodziny może są także w zadaniowym systemie czasu pracy? Ważna jest kontrola pracowników wykonujących pracę całkowicie zdalnie lub hybrydowo. Praca po godzinach może skutkować także przemęczeniem pracowników.
Prezydent podpisał Ustawę o zarządzaniu danymi. Nadchodzą nowe zasady i milionowe kary
20 kwi 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał Ustawę o zarządzaniu danymi, która całkowicie zmienia zasady dostępu do informacji sektora publicznego w Polsce. Przedsiębiorcy i naukowcy zyskają nowe możliwości, ale pojawią się też surowe regulacje i gigantyczne kary finansowe. Kluczowe role w nowym systemie odegrają Minister Cyfryzacji, Prezes GUS i Prezes UODO.
Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) oferuje program „Senior w roli głównej”. Co to daje?
20 kwi 2026

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że już dziś osoby w wieku 60+ stanowią ponad jedną czwartą populacji, a do 2050 r. ich udział wzrośnie do ok. 40%. Stąd też powstają liczne inicjatywy, kursy czy programy. Jednym z nich jest program „Senior w roli głównej” realizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS). Program stanowi kompleksową inicjatywę mającą na celu poprawę zdrowia i jakości życia osób starszych w Polsce. Jego założenia zostały opracowane w oparciu o analizę sytuacji demograficznej i zdrowotnej seniorów. Co zyskają seniorzy na nowej inicjatywie?
Strach przed zagranicznymi pracownikami? Ekspert rozwiewa wątpliwości
20 kwi 2026

Rośnie pozytywne nastawienie Polaków do pracujących Ukraińców i Białorusinów – wskazał ekspert ds. rynku pracy Krzysztof Inglot. Dodał, że to, czym często straszono, nie sprawdziło się, bo większość Polaków nie obawia się wyparcia z rynku pracy przez pracowników z zagranicy.

Wybór szkoły ponadpodstawowej. Ekspert wyjaśnia co naprawdę się liczy
20 kwi 2026

Przed wyborem szkoły ponadpodstawowej uczeń powinien m.in. zastanowić się z rodzicami nad swoimi mocnymi i słabymi stronami - powiedziała PAP kierowniczka Centrum Doradztwa Zawodowego Beata Grzelak. Wysokie miejsce szkoły w rankingu nie gwarantuje, że będzie ona dobra dla każdego ucznia - dodała.
CPN obniża ceny paliw. Kierowcy zyskują miliardy, Polska najtańsza w UE
20 kwi 2026

Ceny paliw w Polsce spadły nawet o ponad 1 zł na litrze, a miesięczne oszczędności kierowców i firm przekraczają 3 miliardy złotych. Mechanizm CPN stabilizuje rynek i sprawia, że Polacy tankują najtaniej w Unii Europejskiej – wynika z najnowszych danych.
Jesienią MEN uruchomi pilotaż bezpłatnego eDziennika dostępnego dla wszystkich szkół
20 kwi 2026

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało o terminie pilotażu bezpłatnego eDziennika dostępnego dla wszystkich szkół. Ma on rozpocząć się jesienią 2026 roku. Wdrożenie docelowego rozwiązania do szkół ma nastąpić we wrześniu 2027 roku.
Milion osób na zasiłki pielęgnacyjnym to za dużo. Niemożliwa podwyżka o 100 zł, 200 zł, 300 zł. Nawet z 215,84 zł do 315,84 zł niemożliwa
20 kwi 2026

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi tylko 215,84 zł (od 2019 r.). Koszt dla budżetu prawie 2,6 mld zł. Zasiłek pobiera około 1 mln Polaków każdego miesiąca. Podwyżka o 100 zł do 315,84 zł wydaje się symboliczna. Ale dla budżetu, to dodatkowy roczny koszt 1,2 mld zł. Na podwyżkę 200 zł potrzebne jest 2,4 mld zł, a na 300 zł aż 3,6 mld zł. 

NSA: wyrejestrowałeś telewizor 20 lat temu? Nie masz dowodu. Płacisz abonament za kilka lat wstecz
20 kwi 2026

W ciągu ostatnich lat zapadło kilka wyroków sądów, których wspólną cechą jest odrzucenie przez sąd twierdzeń obywatela, że wyrejestrował odbiornik RTV 20 lat temu, a ponieważ Poczta Polska SA przez kilkanaście lat nie interesowała się abonamentem, to myślał, że nie miał żadnych zaległości. Przegrywający sprawy w sądzie na szczęście jest chroniony przez przedawnienie. Zapłaci za pięć lat wstecz, a nie 15 czy 20 lat.
Mała rewolucja w MOPS. Zasiłki ratalne. Jeden wniosek o 1000 zł zasiłku. Zamiast 5 wniosków o zasiłek 200 zł. I wypłata ratami [Projekt nowelizacji]
19 kwi 2026

Dziś zasiłek celowy z MOPS jest jednorazowy. Na konkretny cel - zakup leków, jedzenia, odzieży, drobny remont. Prowadzi to do wielokrotnego składania powtarzalnych wniosków o ten zasiłek (nawet co kilka miesięcy). Np. ktoś potrzebuje z MOPS 200 zł na lek każdego miesiąca otrzymuje od MOPS zasiłek celowy na pokrycie tego wydatku przez 2 miesiące. Czyli 400 zł. MOPS się zgadza, wydaje decyzję i potrzebujący ma przelew na konto. Mija dwa miesiące. Lek jest dalej potrzebny. Więc emeryt czy rencista składa wniosek o kolejny zasiłek celowy. MOPS go pozytywnie rozpatruje. I tak co kilka miesięcy. Absurd tego dostrzegło Ministerstwo Rodziny i proponuje, aby w danym roku była możliwość złożenia jednego wniosku na zasiłek celowy - będzie wypłacany w ratach. W przypadku wydatków powtarzalnych (np. na leki) zasiłek celowy ma szansę stać się podobnym do zasiłku pielęgnacyjnego (obecnie 215,84 zł) - jego beneficjenci będą otrzymywali płatności z MOPS raz w miesiącu (w przykładzie 200 zł miesięcznie na leki, łącznie w roku 2400 zł). 
