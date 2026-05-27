ZUS wypłaca 4353 zł miesięcznie bez względu na dochód. Przelewy trafią na konta 2 czerwca. Wystarczy spełnić te warunki w 2026
REKLAMA
REKLAMA
Ruszyły majowe wypłaty świadczenia wspierającego, które może sięgnąć nawet ponad 4 tys. zł miesięcznie i nie obowiązuje tutaj kryterium dochodowe. Pieniądze już trafiają na konta. Sprawdzamy, kto może je otrzymać i co trzeba zrobić żeby nie przegapić swojej szansy.
- Komu przysługuje świadczenie wspierające w 2026 roku?
- W 2026 roku więcej osób otrzyma świadczenie wspierające
- Ile wynosi świadczenie wspierające w maju 2026?
- Jak zdobyć decyzję o poziomie potrzeby wsparcia?
- Jak złożyć wniosek o świadczenie w ZUS?
- Kiedy ZUS wypłaca świadczenie wspierające?
- Kiedy świadczenie wspierające nie przysługuje?
Komu przysługuje świadczenie wspierające w 2026 roku?
Świadczenie mogą otrzymać osoby:
REKLAMA
REKLAMA
- które ukończyły 18 lat,
- posiadają decyzję o poziomie potrzeby wsparcia (70–100 pkt),
- są obywatelami Polski lub uprawnionymi cudzoziemcami.
Świadczenie nie zastępuje renty, a jest dodatkową formą pomocy.
W 2026 roku więcej osób otrzyma świadczenie wspierające
Przypomnijmy też, że od 1 stycznia 2026 ZUS wypłaca świadczenie także tym osobom, które do tej pory były wykluczone z systemu z powodu zbyt niskiej punktacji w ocenie potrzeby wsparcia. To oznacza, że w tym roku tysiące nowych osób otrzyma realne wsparcie finansowe, niezależne od wysokości dochodów.
Świadczenie wspierające było wprowadzane etapami. Chodziło o to, aby pomoc w pierwszej kolejności trafiała do osób w najtrudniejszej sytuacji.
REKLAMA
Do końca 2025 roku wyglądało to tak:
- od 1 stycznia 2024 – świadczenie dostawały osoby z najwyższą punktacją: od 87 do 100 pkt,
- od 1 stycznia 2025 – program rozszerzono na osoby z 78–86 pkt.
Od 1 stycznia 2026 ZUS objął świadczeniem wspierającym także osoby z pozostałymi uprawniającymi poziomami punktacji, czyli od 70 do 77 pkt.
Ile wynosi świadczenie wspierające w maju 2026?
Wysokość wsparcia uzależniona jest od liczby punktów przyznanych przez WZON i od wysokości renty socjalnej, która po waloryzacji w marcu 2026 wynosi 1978,49 zł brutto. Im więcej punktów dostanie osoba z niepełnosprawnością, tym wyższy procent renty socjalnej przysługuje miesięcznie. Wobec tego świadczenie wspierające wynosi odpowiednio:
- 70-74 pkt - 40% - 792 zł
- 75-79 pkt - 60% - 1188 zł
- 80-84 pkt - 80% - 1583 zł
- 85-89 pkt - 120% - 2375 zł
- 90-94 pkt - 180% - 3562 zł
- 95-100 pkt - 220% - 4353 zł
Jak zdobyć decyzję o poziomie potrzeby wsparcia?
Pierwszym krokiem jest uzyskanie decyzji z wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON), który określa poziom potrzeby wsparcia. Złożyć wniosek można:
- w wojewódzkim zespole,
- za pośrednictwem powiatowego zespołu,
- elektronicznie - przez portal Emp@tia.
Ocena obejmuje m.in. samodzielne poruszanie się, ogólną komunikację, wykonywanie codziennych czynności, potrzebę wsparcia w różnych sferach życia.
Polecamy: KODEKS PRACY 2026
Jak złożyć wniosek o świadczenie w ZUS?
Po uzyskaniu decyzji o poziomie wsparci wniosek składa się do ZUS wyłącznie online:
- przez PUE ZUS,
- przez Emp@tia,
- przez bankowość elektroniczną (jeśli bank współpracuje z ZUS).
Kiedy ZUS wypłaca świadczenie wspierające?
ZUS realizuje wypłaty w następujących terminach:
- 2. dzień miesiąca,
- 4. dzień miesiąca,
- 7. dzień miesiąca,
- 9. dzień miesiąca,
- 12. dzień miesiąca,
- 14. dzień miesiąca,
- 16. dzień miesiąca,
- 18. dzień miesiąca,
- 20. dzień miesiąca,
- 22. dzień miesiąca.
Jeżeli termin wypłaty przypada na święto lub dzień wolny od pracy, świadczenie wpływa na konta wcześniej.
Kiedy świadczenie wspierające nie przysługuje?
ZUS odmówi wypłaty, jeśli osoba:
- przebywa w całodobowej placówce opiekuńczej (DPS, ZOL, ZPO, zakład karny, areszt),
- pobiera podobne świadczenie za granicą.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA