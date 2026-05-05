Kolonoskopia, gastroskopia czy rezonans magnetyczny ze zmianami od dnia 1 maja 2026 r. Zmiany dla pacjenta i nowy nakaz dla dyrektorów

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie dotyczące diagnostyki odbywającej się w ramach programu pilotażowego kompleksowej opieki nad pacjentem z wczesnym zapaleniem stawów. Od dnia 1 maja 2026 r. m.in. badania takie jak kolonoskopia, gastroskopia czy rezonans magnetyczny ze zmianami. Zarządzenie uwzględnia nowy nakaz dla dyrektorów regionalnych oddziałów NFZ i dyrektorów szpitali. Co się zmieni dla pacjentów?

Zgodnie z zarządzeniem nr 42/2026/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 23 kwietnia 2026 r., od 1 maja 2026 r. doprecyzowane zostają zasady rozliczeń w programie pilotażowym kompleksowej opieki nad pacjentem z wczesnym zapaleniem stawów. Chodzi m.in. o szczegółowe raportowanie poszczególnych etapów diagnostyki w każdym z modułów programu pilotażowego.

Kolonoskopia, gastroskopia czy rezonans magnetyczny ze zmianami od dnia 1 maja 2026 r.

Zmiany dotyczą także listy produktów, które można ze sobą łączyć, oraz zasad łączenia ich z poradami specjalistów. Zarządzenie prezesa NFZ wprowadza także ograniczenia w rozliczaniu niektórych badań. Część badań w diagnostyce stacjonarnej nie będzie już mogła być rozliczana osobno.

Zarządzenie 42/2026/DSOZ prezesa NFZ rozszerza także katalog świadczeń dla pacjenta, które mogą zostać zlecone przez lekarza podczas wizyty reumatologicznej w module II pilotażu. Pełen katalog świadczeń został określony w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 42/2026/DSOZ prezesa NFZ. To m.in.:

biopsja aspiracyjna szpiku kostnego z mielogramem,

angiografia,

tomografia komputerowa,

rezonans magnetyczny,

gastroskopia ,

, kolonoskopia ,

, badanie USG Doppler.

Zarządzenie prezesa NFZ nakłada obowiązek wobec dyrektorów wszystkich oddziałów wojewódzkich NFZ. Chodzi o to, że muszą oni wprowadzić zmiany w umowach zawartych ze świadczeniodawcami uczestniczącymi w pilotażu. Dopiero po uwzględnieniu zmian w kontraktach, szpitale mogą działać na nowych zasadach.

Program KOWZS: opieka nad pacjentem z wczesnym zapaleniem stawów

Program KOWZS, czyli program pilotażowy kompleksowej opieki nad pacjentem z wczesnym zapaleniem stawów powstał z inicjatywy prof. dr hab. n. med. Brygidy Kwiatkowskiej, konsultant krajowej w dziedzinie reumatologii, dyrektor ds. klinicznych i kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Z informacji zamieszczonych przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji wynika, że celem programu jest "poprawa jakości i dostępności opieki reumatologicznej oraz przyspieszenie diagnostyki a także leczenia pacjentów z wczesnym zapaleniem stawów w przebiegu przewlekłych chorób reumatycznych, przede wszystkim w ramach specjalistycznej opieki ambulatoryjnej". Program ten został wdrożony został na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 15 września 2023 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów.

Program pilotażowy obejmuje diagnostykę, terapię oraz monitorowanie stanu zdrowia z uwzględnieniem chorób współistniejących oraz potrzeb wynikających z przewlekłego charakteru schorzeń reumatycznych.

Program KOWZS. Kto może skorzystać?

Pacjenci, którzy zostaną zakwalifikowani do programu, zostaną objęci 12 miesięczną opieką specjalistyczną. Na kwalifikację do programu pilotażowego pacjentów mogą kierować zarówno lekarze POZ, a także inni specjaliści. Dotyczy to pacjentów z:

wczesnym zapaleniem stawów (WZS),

reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS),

łuszczycowym zapaleniem stawów (ŁZS),

zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa (ZZSK),

innymi rodzajami spondyloartropatii (spondyloartropatią nieradiograficzną, spondyloartropatią w przebiegu zapalnych chorób jelit, reaktywnym zapalenie stawów),

odczynowym i niesklasyfikowanym zapaleniem stawów,

- którzy nie są obecnie ani nie byli w przeszłości leczeni reumatologicznie.

Program pilotażowy: kryteria kwalifikacji

Każdy pacjent, który zostanie włączony do programu pilotażowego będzie objęty diagnostyką w zakresie Modułu I przez okres niezbędny do przeprowadzenia diagnostyki (lub wykluczenia zapalnej choroby reumatycznej) oraz w wypadku kwalifikacji do Modułu II opieką kompleksową przez okres 12 miesięcy. Moduł II oprócz porad reumatologicznych obejmuje także:

porady udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej,

rehabilitację medyczną,

porady specjalistyczne w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta.

Program pilotażowy kompleksowej opieki nad pacjentem z wczesnym zapaleniem stawów może zostać ukończony przez każdego uczestnika na własne życzenie, po wycofaniu zgody na udział. Nie trzeba podawać przyczyny rezygnacji z programu.

Program skierowany jest do pacjentów, którzy

skończyli 18 lat;

u których rozpoznano bądź podejrzewa się zapalną chorobę reumatyczną (według klasyfikacji ICD-10: L40.5, M02, M05, M06, M07, M10, M13, M30, M32, M33, M34, M35, M45, M46, M60);

mają objawy wczesnego zapalenia stawów jak: obrzęk i ból przynajmniej jednego stawu, niebędący wynikiem urazu, o czasie trwania nie dłuższym niż 6 miesięcy lub zapalny ból kręgosłupa o czasie trwania nie krótszym niż 3 miesiące.

Czym jest reumatologia?

Reumatologia jest dziedziną medycyny obejmującą leczenie ponad 200 chorób układu mięśniowo-szkieletowego, w tym zapaleń stawów, kości, mięśni i tkanki łącznej.

Do głównych objawów, które mogą sugerować występowanie chorób o podłożu reumatologicznym, zalicza się m.in.:

bóle stawów,

opuchliznę i obrzęki stawów,

sztywność stawów,

problemy z poruszaniem się,

postępującą niesprawność,

stany podgorączkowe,

ogóle złe samopoczucie.

W Polsce reumatologia jest jedną ze specjalizacji lekarskich, a jej konsultantem krajowym od 1 maja 2021 jest prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska.