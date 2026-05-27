Jakie ceny paliwa w czwartek. Ile kierowcy zapłacą za benzynę i olej napędowy jutro, 28 maja

Jakie ceny paliwa w czwartek. Ile kierowcy zapłacą za benzynę i olej napędowy jutro, 28 maja

27 maja 2026, 14:17
[Data aktualizacji 27 maja 2026, 14:20]
Tomasz Kowalski
dystrybutor na stacji paliw benzyna olej napędowy ceny paliwa czwartek 28 maja
Jakie ceny paliwa w czwartek. Ile kierowcy zapłacą za benzynę i olej napędowy jutro, 28 maja
W kolejnym obwieszczeniu minister energii określił maksymalne ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego obowiązujące w czwartek 28 maja. Czy tym razem paliwo zdrożeje? Sprawdzamy!

Maksymalne ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego w czwartek 28 maja

W czwartek, czyli 28 maja, ceny detaliczne na stacjach benzynowych w Polsce nie będą mogły być wyższe niż::

  • 6,31 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,85 zł za 1 litr;
  • 6,86 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,36 zł za 1 litr;
  • 6,57 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,09 zł za 1 litr.

Dla porównania przypomnijmy, jakie maksymalne ceny detaliczne za benzynę i olej napędowy obowiązują w środę:

  • 6,42 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,94 zł za 1 litr;
  • 6,96 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,44 zł za 1 litr;
  • 6,75 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,25 zł za 1 litr.

To miłe, że ceny paliwa znowu ruszyły w dół. W czwartek maksymalne ceny benzyny 95 i 98 będą niższe odpowiednio o 11 gr i 10 gr za 1 litr. Natomiast olej napędowy na stacjach benzynowych stanieje aż o 18 gr za litr.

Czy program CPN zostanie przedłużony?

W ramach rządowego programu CPN (Ceny Paliw Niżej) minister energii ustala ceny maksymalne paliw ciekłych. Stawki są określane codziennie i obowiązują na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce.

Program CPN funkcjonuje od końca marca i – jak na razie – ma działać do końca maja. Zdaniem ministra energii program powinien zostać przedłużony co najmniej do połowy czerwca. Ostateczna decyzja należy do ministra finansów, który już wcześniej sygnalizował taką możliwość.

Podstawa prawna:

  • obwieszczenie Ministra Energii z 27 maja 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw (M.P. poz. 532)
Źródło: INFOR
