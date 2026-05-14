REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS apeluje do rodziców. Można przez to nie dostać 800 plus

ZUS apeluje do rodziców. Można przez to nie dostać 800 plus

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 maja 2026, 18:38
Maja Retman
Maja Retman
ZUS apeluje do rodziców. Przez to można nie dostać 800 plus
ZUS apeluje do rodziców. Przez to można nie dostać 800 plus
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jeden kluczowy termin już przepadł, teraz zbliża się kolejny. Jego przegapienie może skutkować brakiem wypłaty 800 plus. Zakład Ubezpieczeń społecznych apeluje do rodziców o pilnowanie dat. Program nie działa z automatu, ale według twardych reguł i kalendarza, którego nie da się nagiąć. O co dokładnie chodzi?

System, który utrzymuje miliony, ale wymaga pilnowania

Polska polityka prorodzinna od lat próbuje odpowiedzieć na jeden z najpoważniejszych problemów — spadającą liczbę urodzeń i rosnące koszty wychowania dzieci. W praktyce opiera się na kilku instrumentach, ale jeden z nich ma znaczenie absolutnie kluczowe.

REKLAMA

REKLAMA

Program Rodzina 800 plus stał się fundamentem budżetów milionów gospodarstw domowych. Jego konstrukcja jest prosta i — co równie ważne — powszechna. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia osiemnastego roku życia, bez względu na dochody rodziny. To oznacza, że rocznie do rodziców trafia 9600 złotych na jedno dziecko. W skali pojedynczego gospodarstwa to często pieniądze, które decydują o stabilności finansowej, a w skali całej gospodarki — miliardy złotych napędzające konsumpcję.

Podwyższenie świadczenia z poziomu Rodzina 500 plus na początku 2024 roku nie było przypadkowe. Miało zrekompensować spadek wartości pieniądza wywołany inflacją i utrzymać realną siłę wsparcia.

Równolegle funkcjonują inne instrumenty, takie jak Dobry Start, czyli jednorazowe 300 zł na wyprawkę szkolną. Wszystkie te elementy tworzą system, który — przynajmniej w założeniu — ma stabilizować sytuację rodzin. Jest jednak jeden warunek: trzeba o te pieniądze aktywnie zabiegać.

REKLAMA

Zobacz również:

Nic nie dzieje się automatycznie

Wbrew powszechnemu przekonaniu świadczenia nie są przyznawane raz na zawsze. Każdy z programów działa w rocznych cyklach, które wymagają regularnego odnawiania.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Poprzedni okres świadczeniowy zakończył się dokładnie 31 maja. Nowy rozpoczął się 1 czerwca i potrwa kolejne dwanaście miesięcy. To oznacza konieczność złożenia nowego wniosku, nawet jeśli sytuacja rodziny się nie zmieniła.

Dziś cała procedura odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Wnioski można składać przez bankowość internetową, portal Emp@tia lub aplikację mZUS. Papierowe formularze praktycznie zniknęły z obiegu.

Z jednej strony to upraszcza system i przyspiesza weryfikację danych. Z drugiej, sprawia, że łatwiej przeoczyć moment, w którym trzeba kliknąć „wyślij”.

Jeden termin już minął. Drugi właśnie decyduje o pieniądzach

Najważniejszą datą dla ciągłości wypłat jest koniec kwietnia. Ci, którzy złożyli poprawny wniosek do 30 kwietnia, zachowują pełną płynność finansową. Świadczenie trafia na konto bez żadnych przerw.

Co z tymi, którzy ten termin przegapili? Wchodzą w mniej komfortowy scenariusz. Wniosek złożony w maju oznacza opóźnienie. Pieniądze za czerwiec zostaną wypłacone dopiero w lipcu — razem z wyrównaniem. W praktyce oznacza to miesiąc bez wpływów i konieczność „przetrwania” tego okresu z własnych środków.

Jeszcze bardziej komplikuje się sytuacja osób, które odkładają formalności do czerwca. W ich przypadku pierwsza wypłata pojawi się dopiero w sierpniu.

Najbardziej dotkliwa konsekwencja pojawia się jednak później. Od czerwca 2024 roku obowiązuje zasada, zgodnie z którą wniosek złożony po czerwcu zamyka drogę do wyrównania za pierwszy miesiąc nowego okresu. To oznacza, że pieniądze za czerwiec przepadają bezpowrotnie.

Zobacz również:

Terminy wypłat 800 plus. Maj miesza w kalendarzu

Nawet jeśli rodzice dopilnowali wszystkich formalności i złożyli wnioski w terminie, maj potrafi ich zaskoczyć. Tym razem nie zasadami, lecz samą logistyką wypłat.

Standardowy harmonogram w Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest prosty i powtarzalny. Przelewy realizowane są w dziesięciu stałych terminach każdego miesiąca: drugiego, czwartego, siódmego, dziewiątego, dwunastego, czternastego, szesnastego, osiemnastego, dwudziestego oraz dwudziestego drugiego dnia miesiąca. Ten rytm zwykle nie ulega zmianie — chyba że w kalendarzu pojawią się święta lub weekendy.

A wtedy obowiązuje inna zasada, wynikająca wprost z przepisów: jeśli dzień wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, środki muszą zostać przekazane wcześniej. I właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia w maju.

Tegoroczna majówka całkowicie przestawiła ten mechanizm. Ponieważ 1 maja to ustawowe Święto Pracy, a 2 maja przypadł w sobotę, pierwsze przelewy musiały zostać zrealizowane jeszcze przed długim weekendem — już w czwartek, 30 kwietnia. To jednak nie koniec zmian. Kolejne terminy również ulegają przesunięciom. Ci, którzy standardowo otrzymują świadczenie dziewiątego dnia miesiąca, zobaczą pieniądze już ósmego maja, czyli w piątek. Z kolei przypisani do szesnastego dnia miesiąca dostaną przelew dzień wcześniej — piętnastego.

Taka kumulacja wcześniejszych wypłat ma swoje konsekwencje. Z jednej strony oznacza szybszy dopływ gotówki do gospodarstw domowych i całej gospodarki. Z drugiej — wymusza na rodzinach większą dyscyplinę finansową. Pieniądze pojawiają się wcześniej, ale muszą wystarczyć na dokładnie ten sam okres.

W praktyce oznacza to konieczność uważniejszego planowania wydatków. Zwłaszcza że maj i czerwiec to czas zwiększonych kosztów: zakończenie roku szkolnego, dodatkowe aktywności dzieci, a zaraz potem wakacyjne wyjazdy. Przyspieszone przelewy mogą więc być zarówno ułatwieniem, jak i pułapką — wszystko zależy od tego, jak zostaną wykorzystane.

Powiązane
Wprowadzą zdumiewające zmiany w waloryzacji emerytur? Konkretne wyliczenia już są
Wprowadzą zdumiewające zmiany w waloryzacji emerytur? Konkretne wyliczenia już są
Ten dokument muszą mieć właściciele wszystkich domów i mieszkań. Wlepiają 5 tysięcy złotych kary za jego brak. Ruszyła lawina kontroli
Ten dokument muszą mieć właściciele wszystkich domów i mieszkań. Wlepiają 5 tysięcy złotych kary za jego brak. Ruszyła lawina kontroli
Macie umowę o pracę? Przysługuje wam dodatkowa wypłata. To duży zastrzyk gotówki. Czy o te pieniądze trzeba się upomnieć?
Macie umowę o pracę? Przysługuje wam dodatkowa wypłata. To duży zastrzyk gotówki. Czy o te pieniądze trzeba się upomnieć?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Rodzice nie nabierajcie się. Tylko kurator może zatrzymać likwidację Waszej szkoły [od 25 IV nowe przepisy o likwidacji szkół]
15 maja 2026

Od 25 kwietnia 2026 r. obowiązują specprzepisy o likwidacji szkół. W tym znaczeniu „spec”, że ułatwiają i precyzują zamykanie szkół z uwagi na coraz mniejszą liczbę dzieci. Przepisy wymagają ożywionych konsultacji z rodzicami uczniów, uczniami (o ile są pełnoletni) oraz mieszkańcami. Ale osobą decyzyjną w procesie likwidacji szkoły (poza władzami gminy) jest kurator oświaty. Np. ma obowiązek dokonać wizytacji nie tylko likwidowanej szkoły, ale i szkół okolicznych, które przejmą uczniów. Musi też sprawdzić trasy dojazdy uczniów do nowej dla nich szkoły.
Jawność wynagrodzeń: kobiety zyskają twarde dane do skutecznych negocjacji podwyżek wynagrodzeń
14 maja 2026

Jawność wynagrodzeń: kobiety zyskają twarde dane do skutecznych negocjacji podwyżek wynagrodzeń. Problemem są sytuacje, w których różnica zarobków wynosi 20%, a zakres obowiązków jest identyczny. Rok 2027 r. będzie rokiem wielkich korekt w wynagrodzeniach. Czego pracodawcy obawiają się najbardziej? Na nasze pytania odpowiada ekspertka HR, Magda Maroń.
Od lipca 2026 r. wzrost płacy minimalnej w tej grupie zawodowej. Najniższa wzrośnie do 8458 zł
14 maja 2026

Minimalne wynagrodzenie pracowników podmiotów leczniczych ma związek z wysokością przeciętego wynagrodzenia za rok poprzedni i zmienia się od lipca. Ile będą zarabiali w drugiej połowie 2026 roku lekarze specjaliści, farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, pielęgniarki czy położne?
Kto i kiedy nie może być świadkiem testamentu?
14 maja 2026

Możliwe jest wyrażenie swojej woli w obecności świadków - spełnienie takich wymogów to warunek konieczny testamentu zwykłego - allograficznego oraz testamentów szczególnych-ustnego, podróżnego i wojskowego. Nie każda osoba może być świadkiem. Od czego zależy taka możliwość?

REKLAMA

Konta OKI bez podatku Belki od 2027 roku. Kto najbardziej zyska na zmianach?
14 maja 2026

Rząd chce zachęcić Polaków do inwestowania, likwidując podatek Belki na Osobistych Kontach Inwestycyjnych. Problem w tym, że dla wielu osób największą barierą nie są dziś podatki, lecz – jak wskazuje najnowsze badanie firmy Tavex – brak potrzeby, wiedzy lub nadwyżek finansowych. Choć 60% z nas deklaruje posiadanie oszczędności, to co czwarty badany twierdzi, że nie ma potrzeby ich pomnażania, a niemal co piąty uważa swój kapitał za zbyt mały, by wejść na rynek. Czy w tej sytuacji nowa ulga podatkowa wystarczy, by obudzić w Polakach żyłkę inwestora, czy też problemem nie jest system, lecz nasza edukacja finansowa?
Polacy raczej nie chcą podatku katastralnego, a jego zwolennicy akceptują tę daninę dopiero od 3 mieszkania
14 maja 2026

Tylko 20% Polaków popiera wprowadzenie podatku katastralnego, a 45% jest mu przeciwnych. Jednocześnie zwolennicy tego rozwiązania najczęściej widzą w nim sposób na ograniczenie spekulacyjnego wykupu mieszkań. Z badania Rankomat.pl wynika, że niemal połowa osób popierających kataster akceptowałaby go dopiero od trzeciej nieruchomości. Duża grupa niezdecydowanych (35%) pokazuje, że ocena tego podatku może zależeć przede wszystkim od szczegółów: kogo miałby objąć, od którego mieszkania byłby naliczany i na co trafiłyby wpływy.
Sankcja kredytu darmowego - co zmienił wyrok TSUE z 23 kwietnia 2026 r. Banki nie są zadowolone, bo przybędzie spraw sądowych z kredytobiorcami
14 maja 2026

Wyrok TSUE z 23 kwietnia 2026 r. zaskoczył sektor bankowy i banki będą potrzebowały chwili, aby się przegrupować i przygotować strategię na przyszłość. Już dziś słyszy się opinie, że co prawda TSUE ma rację mówiąc o niedopuszczalności pobierania odsetek od pozaodsetkowych kosztów kredytu, ale ten rodzaj naruszenia, zdaniem banków, nie stanowi podstawy do zastosowania sankcji kredytu darmowego, a ponadto w takiej sytuacji bankom może przysługiwać swoista rekompensata polegająca na proporcjonalnym podwyższeniu oprocentowania kredytu, odzwierciedlająca koszt niepobrania odsetek od kwot odpowiadających kosztowi kredytu. Nie ulega jednak wątpliwości, że banki będą musiały w tej strategii uwzględnić stanowisko TSUE wyrażone w tym wyroku – pisze radca prawny Wojciech Ostrowski z Kancelarii Prawnej Rachelski i Wspólnicy.
Nie przywoź roślin z podróży. Dbaj o zdrowie gatunków rodzimych. Kampania Plant Health 4 Life
14 maja 2026

Jak dbać o zdrowie roślin? Na przykład nie przywoź ich z podróży. Tym samym zadbasz o zdrowie gatunków rodzimych. To już czwarta i ostatnia edycja kampanii Plant Health 4 Life. Czego dotyczy?

REKLAMA

AI a pisma urzędowe. Ważne zasady w samorządach
14 maja 2026

Samorządowcy coraz częściej korzystają z narzędzi generatywnych (np. ChatGPT, Gemini czy polskie modele językowe) do tworzenia i redakcji pism oraz komunikatów urzędowych. Przykładem mogą być decyzje, zawiadomienia i odpowiedzi dla mieszkańców. Jak używać AI, by nie naruszyć prawa, nie ujawnić danych i nie wysłać błędnego pisma?
Jak rozliczyć składkę zdrowotną za zeszły rok? Do kiedy trzeba w 2026 r.: złożyć lub skorygować rozliczenie, wnioskować o zwrot nadpłaty?
14 maja 2026

Jedynie do 20 maja 2026 r. przedsiębiorcy mają czas na złożenie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2025 rok. Informacje te należy wykazać w deklaracji ZUS za kwiecień i w tym samym terminie uregulować ewentualną niedopłatę. Jeśli z rozliczenia wynika nadpłata, przedsiębiorca może wystąpić o jej zwrot, a środki trafią na wskazany rachunek bankowy najpóźniej do 3 sierpnia 2026 roku.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA