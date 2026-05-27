Polacy zarabiają więcej, ale też więcej wydają. Nowe dane GUS

W 2025 roku sytuacja gospodarstw domowych poprawiła się, dochód rozporządzalny wzrósł o 6,7 proc. - podał GUS.

GUS podał, że poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę w 2025 r. wyniósł 3.500 zł i był wyższy od dochodu z 2024 r. nominalnie o 10,5 proc., a realnie o 6,7 proc.

Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych

Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych osiągnęły w 2025 r. wartość 2.015 zł i były wyższe w skali roku – nominalnie o 7,3 proc., a realnie – o 3,6 proc.

Udział wydatków w dochodzie rozporządzalnym zmalał z 59,3 proc. w 2024 r. do 57,6 proc. w 2025 roku.

Najwyższy udział dochodów z głównego źródła utrzymania

W 2025 r. najwyższy udział dochodów z głównego źródła utrzymania, charakterystycznego dla danej grupy społeczno-ekonomicznej, odnotowano w gospodarstwach domowych emerytów (81,1 proc. wobec 81,0 proc. w 2024 r.) oraz pracowników (81,0 proc. wobec 81,1 proc. w 2024 r.), natomiast najniższy – w gospodarstwach domowych pracujących na własny rachunek (66,8 proc. wobec 66,6 proc. w 2024 r.) oraz rencistów (72,6 proc. wobec 76,4 proc. w 2024 r.).

W 2025 r. w strukturze dochodów ogółu gospodarstw domowych dominowały dochody z pracy najemnej (53,5 proc. wobec 54,7 proc. w 2024 r.) oraz dochody ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych (24,0 proc. wobec 23,7 proc. w 2024 r.).