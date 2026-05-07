Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » O tym wsparciu finansowym po utracie pracy prawie nikt nie wie. Nie chodzi o zasiłek dla bezrobotnych

O tym wsparciu finansowym po utracie pracy prawie nikt nie wie. Nie chodzi o zasiłek dla bezrobotnych

07 maja 2026, 13:30
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze
O tym wsparciu finansowym po utracie pracy prawie nikt nie wie. Nie chodzi o zasiłek dla bezrobotnych
Utrata zatrudnienia i brak prawa do zasiłku dla bezrobotnych nie musi oznaczać pozostania bez środków do życia. W maju 2026 roku osoby w najtrudniejszej sytuacji finansowej wciąż mogą liczyć na zasiłek okresowy. Sprawdź, jakie kryteria dochodowe obowiązują w tym roku, ile wynosi minimalna wypłata i jak skutecznie przejść przez procedurę w MOPS, aby szybko otrzymać niezbędne wsparcie finansowe.

Zasiłek okresowy po utracie pracy. Dla kogo i na jakich zasadach w 2026 roku?

Zasiłek okresowy to kluczowe świadczenie pieniężne przyznawane na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Stanowi ono "koło ratunkowe" dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie mają wystarczających środków na utrzymanie.

Dla kogo jest zasiłek okresowy?

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na:

  • Bezrobocie (brak pracy i brak prawa do zasiłku dla bezrobotnych).
  • Długotrwałą chorobę.
  • Niepełnosprawność.
  • Możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów (np. czekanie na decyzję w sprawie renty lub emerytury).

Kryteria dochodowe w 2026 roku

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 1 stycznia 2025 roku i obowiązują w 2026 roku, progi dochodowe uprawniające do pomocy wynoszą:

  • Osoba samotnie gospodarująca: dochód nie może przekroczyć 1010 zł.
  • Osoba w rodzinie: dochód na członka rodziny nie może być wyższy niż 823 zł.

Jak obliczana jest wysokość zasiłku w 2026 roku?

Kwota wsparcia jest ściśle powiązana z różnicą między Twoim dochodem a ustawowym kryterium.

  • Dla osoby samotnej: To różnica między kryterium (1010 zł) a faktycznym dochodem. Maksymalna kwota zasiłku nie może jednak przekroczyć 1010 zł miesięcznie.
  • Dla rodziny: To różnica między kryterium dochodowym rodziny (liczba osób x 823 zł) a faktycznym dochodem tej rodziny.
  • Gwarantowane minimum: Ośrodek pomocy społecznej musi wypłacić co najmniej 50 proc. różnicy między kryterium a Twoim dochodem.
  • Kwota minimalna: Zasiłek nie może być niższy niż 20 zł miesięcznie.

Procedura: Jak i gdzie złożyć wniosek o zasiłek okresowy?

Wniosek należy skierować do ośrodka pomocy społecznej (MOPS lub GOPS) właściwego dla miejsca zamieszkania. Dostępne ścieżki:

  • Osobista: Wizyta w urzędzie.
  • Elektroniczna: Za pośrednictwem platformy ePUAP lub systemów administracji publicznej.

Wymagane dokumenty:

  • Zaświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (netto).
  • Dokumentacja potwierdzająca trudną sytuację (np. orzeczenie o niepełnosprawności, dokument z urzędu pracy o statusie bezrobotnego).
  • Dowody poniesionych kosztów (np. rachunki, umowa najmu), które pomogą urzędnikowi ocenić realne potrzeby.
  • Wywiad środowiskowy i decyzja.

Po złożeniu dokumentów, w ciągu 14 dni roboczych pracownik socjalny odwiedzi Cię, aby przeprowadzić rodzinny wywiad środowiskowy. Jest on obowiązkowy - na jego podstawie oceniana jest faktyczna sytuacja majątkowa i bytowa. Zasiłek okresowy, jak sama nazwa wskazuje, jest przyznawany na czas określony. O długości jego pobierania decyduje gmina, analizując, jak długo będzie trwać Twoja trudna sytuacja. Jeśli od stycznia 2026 roku. Twoja gmina podjęła uchwałę o zwiększeniu procentowym kwoty zasiłku (ponad ustawowe 50 proc. różnicy), możesz otrzymać wyższą wypłatę. Warto zapytać o to bezpośrednio w swoim ośrodku.

Zasiłek okresowy po utracie pracy - podsumowanie najważniejszych informacji

W 2026 roku zasiłek okresowy po utracie pracy jest przyznawany osobom, które nie nabyły prawa do zasiłku dla bezrobotnych i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej nieprzekraczającej zwaloryzowanego kryterium dochodowego. Świadczenie wypłacane przez lokalny Ośrodek Pomocy Społecznej stanowi zazwyczaj wyrównanie do progu ustawowego (minimum 50 proc. różnicy między kryterium a faktycznym dochodem), a jego otrzymanie jest uwarunkowane pozytywnym wynikiem wywiadu środowiskowego oraz potwierdzeniem braku innych źródeł utrzymania. Pomoc ta ma charakter tymczasowy i służy zabezpieczeniu podstawowych potrzeb bytowych w okresie aktywnego poszukiwania nowego zatrudnienia.

W 2026 roku zasiłek okresowy po utracie pracy przysługuje osobom, których miesięczny dochód netto nie przekracza zwaloryzowanych w 2025 roku progów: 1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub 823 zł na osobę w rodzinie. Aby złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej (OPS), niezbędne jest przedłożenie dokumentów z Urzędu Pracy potwierdzających status osoby bezrobotnej oraz brak prawa do zasiłku dla bezrobotnych (tzw. zaświadczenie o braku "kuroniówki"), a także zaświadczeń o dochodach netto wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego wniosek. Zasiłek ten można łączyć z dodatkiem mieszkaniowym, jednak należy pamiętać, że kwota otrzymanego dodatku jest wliczana do dochodu przy ustalaniu wysokości zasiłku okresowego, co może wpłynąć na ostateczną kwotę wsparcia z OPS.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) o zasiłek okresowy

  1. Czy zasiłek 800+ wlicza się do dochodu? Nie. Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2026 roku świadczenie wychowawcze (800+) nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do zasiłku okresowego. To samo dotyczy większości świadczeń celowych z pomocy społecznej.
  2. Straciłem pracę w tym miesiącu - kiedy mogę złożyć wniosek? Ośrodek pomocy społecznej bierze pod uwagę dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Jeśli pracę straciłeś w maju, wniosek najlepiej złożyć w czerwcu, wykazując zerowy dochód za maj (tzw. dochód utracony).
  3. Czy mogę pobierać zasiłek dla bezrobotnych i zasiłek okresowy jednocześnie? Tak, ale pod jednym warunkiem. Zasiłek dla bezrobotnych jest wliczany do Twojego dochodu. Jeśli po jego doliczeniu Twój dochód nadal nie przekracza 1010 zł (dla osoby samotnej) lub 823 zł na osobę (w rodzinie), możesz ubiegać się o wyrównanie w postaci zasiłku okresowego.
  4. Na jak długo przyznawane jest wsparcie? Zasiłek okresowy nie ma sztywno określonego czasu trwania w ustawie. Decyzję podejmuje MOPS/GOPS na podstawie Twojej sytuacji. Zazwyczaj jest to okres od 1 do kilku miesięcy, po których musisz ponownie udokumentować swoją sytuację.
  5. Co jeśli mój dochód przekracza kryterium o kilka złotych? Niestety, w przypadku zasiłku okresowego progi są sztywne. Jeśli przekroczysz kryterium (np. masz 1015 zł dochodu jako osoba samotna), otrzymasz decyzję odmowną. W takiej sytuacji warto jednak zapytać o zasiłek celowy, który ma mniej rygorystyczne zasady przyznawania.
  6. Czy muszę być zarejestrowany w Urzędzie Pracy? W przypadku powoływania się na bezrobocie - tak. Pracownik socjalny podczas wywiadu poprosi o zaświadczenie z UP. Brak rejestracji może być uznany za brak chęci podjęcia pracy, co często skutkuje odmową przyznania pomocy.
