REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dożywotnie 288 zł dla strażaków OSP. Złóż wniosek, zanim te pieniądze przepadną

Dożywotnie 288 zł dla strażaków OSP. Złóż wniosek, zanim te pieniądze przepadną

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 czerwca 2026, 15:00
[Data aktualizacji 26 czerwca 2026, 10:19]
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
strażak osp
Dodatek emerytalny dla strażaków OSP w 2026 roku. Jak zyskać 288 zł miesięcznie dożywotnio?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Praca w Ochotniczej Straży Pożarnej to nie tylko misja, ale również realne poświęcenie zdrowia i wolnego czasu. Państwo od kilku lat sukcesywnie nagradza ten trud. Kluczowym elementem tego wsparcia jest tzw. dodatek strażacki do emerytury, czyli oficjalnie świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP. Od 1 marca 2026 roku kwota ta została zwaloryzowana i wynosi 288,00 zł miesięcznie. Dla wielu seniorów to istotny zastrzyk gotówki - w skali roku to aż 3456 zł dodatkowego dochodu.

rozwiń >

Pułapka braku automatyzmu. Pieniądze mogą przepaść

Wielu strażaków błędnie zakłada, że po osiągnięciu odpowiedniego wieku i stażu, środki trafią na ich konto automatycznie. Nic bardziej mylnego. Świadczenie jest przyznawane wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Przepisy są bezwzględne: pieniądze są wypłacane od miesiąca, w którym złożono dokumenty w komendzie Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Jeśli strażak spełnił kryteria dwa lata temu, ale wniosek składa dopiero dzisiaj, nie otrzyma wyrównania za minione miesiące. Zwlekanie z formalnościami oznacza bezpowrotną stratę finansową.

REKLAMA

REKLAMA

Świadczenie ratownicze. Trzy warunki, które musisz spełnić łącznie

Prawo do pobierania dodatkowych 288 zł z Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA zależy od spełnienia trzech warunków:

  • Wiek emerytalny: Minimum 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn.
  • Wysługa lat w OSP: Kobiety muszą wykazać co najmniej 20 lat czynnej służby, natomiast mężczyźni 25 lat. Lata te nie muszą ciągnąć się bez przerwy - liczy się łączna suma okresów aktywności.
  • Czynny udział w akcjach: To najważniejszy i najbardziej restrykcyjny warunek. Przez wymagane 20 lub 25 lat strażak musiał bezpośrednio uczestniczyć w działaniach ratowniczych minimum raz w roku. Samo figurowanie w spisie członków OSP lub praca wyłącznie organizacyjna (np. w orkiestrze dętej lub przy zabezpieczaniu imprez) dyskwalifikuje z otrzymania dodatku.

Jak udowodnić lata służby? Dwie różne procedury

O ile weryfikacja wyjazdów do pożarów czy wypadków po 2011 roku jest prosta, o tyle udowodnienie aktywności z lat wcześniejszych bywa ogromnym wyzwaniem. Sposób dokumentowania zależy bezpośrednio od okresu, w którym strażak brał udział w akcjach. W przypadku działań ratowniczych prowadzonych od 2011 roku do dziś, weryfikacja odbywa się w zasadzie automatycznie. Państwowa Straż Pożarna (PSP) sprawdza dane bezpośrednio w swoich systemach informatycznych oraz elektronicznych rejestrach wyjazdów. Strażak nie musi szukać starych papierów z tego okresu. Sytuacja komplikuje się przy weryfikacji lat przed 2011 rokiem, kiedy rejestry elektroniczne jeszcze nie funkcjonowały. Jeśli w archiwach danej jednostki OSP lub urzędu gminy brakuje papierowej dokumentacji, prawo dopuszcza pisemne oświadczenie trzech świadków. Trzeba jednak pamiętać o bardzo ważnym obostrzeniu: co najmniej jeden z tych trzech świadków musi być osobą, która w weryfikowanym okresie pełniła funkcję publiczną lub pracowała w urzędzie gminy (np. były wójt, komendant gminny czy urzędnik odpowiedzialny za sprawy OSP). Dodatkowo, świadkami nie mogą być najbliżsi członkowie rodziny wnioskodawcy.

Dodatek ratowniczy zwolniony z podatku - pełna kwota na rękę

Świadczenie ratownicze posiada ogromną zaletę na tle innych dodatków emerytalnych – jest w pełni zwolnione z podatku dochodowego (PIT). Na konto seniora trafia dokładnie 288 zł "czystej gotówki". Ponadto kwota ta nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o inne świadczenia socjalne z pomocy społecznej. Dodatek jest też dożywotni i corocznie waloryzowany (od 1 marca każdego roku), co gwarantuje, że jego wartość nie spadnie z powodu inflacji.

REKLAMA

Świadczenie ratownicze. Gdzie i jak złożyć wniosek?

Procedura nie jest skomplikowana. Formularz wniosku można pobrać ze stron rządowych lub bezpośrednio w jednostkach PSP. Uzupełniony dokument, wraz z numerem konta bankowego oraz ewentualnymi oświadczeniami świadków, składa się do komendanta powiatowego lub miejskiego PSP właściwego dla lokalizacji danej jednostki OSP. Po pozytywnej weryfikacji, wypłaty realizowane są terminowo do 15. dnia każdego miesiąca. Jeśli znasz starszego strażaka, który oddał zdrowie lokalnej społeczności, upewnij się, czy wie o przysługujących mu pieniądzach. Przegapienie terminu to po prostu strata należnej nagrody za lata walki z żywiołem.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Ile wynosi świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP od 1 marca 2026 roku?

Od 1 marca 2026 roku świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP wynosi 288,00 zł miesięcznie, czyli 3456 zł rocznie. Pieniądze nie obniżają standardowej emerytury i są wypłacane niezależnie od środków z ZUS czy KRUS.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP?

Prawo zależy od łącznego spełnienia trzech warunków: wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, wysługi 20 lat w OSP dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn oraz bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych minimum raz w roku przez wymagany okres.

Czy świadczenie ratownicze dla strażaków OSP jest przyznawane automatycznie?

Świadczenie ratownicze jest przyznawane wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Pieniądze są wypłacane od miesiąca, w którym złożono dokumenty w komendzie PSP; za wcześniejsze miesiące nie ma wyrównania.

Jak udowodnić udział strażaka OSP w działaniach ratowniczych przed i po 2011 roku?

Od 2011 roku PSP sprawdza dane w systemach informatycznych i elektronicznych rejestrach wyjazdów. Przed 2011 rokiem potrzebna jest papierowa dokumentacja, a przy jej braku pisemne oświadczenie trzech świadków z wymaganym udziałem osoby pełniącej funkcję publiczną lub pracującej w urzędzie gminy.

Gdzie składa się wniosek o świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP?

Uzupełniony wniosek, numer konta bankowego oraz ewentualne oświadczenia świadków składa się do komendanta powiatowego lub miejskiego PSP właściwego dla lokalizacji danej jednostki OSP. Wypłaty po pozytywnej weryfikacji są realizowane do 15. dnia każdego miesiąca.

Powiązane
14. emerytura 2026. ZUS obniży świadczenie po przekroczeniu 2900 zł brutto
14. emerytura 2026. ZUS obniży świadczenie po przekroczeniu 2900 zł brutto
Ile wyniosą składki KRUS? Rolnicy zapłacą tyle w III kwartale 2026 roku
Ile wyniosą składki KRUS? Rolnicy zapłacą tyle w III kwartale 2026 roku
ZUS podnosi stawki. Te dodatki do emerytury należą się seniorom po 90. roku życia
ZUS podnosi stawki. Te dodatki do emerytury należą się seniorom po 90. roku życia
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Bezpłatne, powszechne warsztaty ochrony ludności – ruszyły zapisy
26 cze 2026

Ruszyły zapisy na powszechne warsztaty ochrony ludności – informuje MSWiA. Te bezpłatne zajęcia prowadzone będą przez Polski Czerwony Krzyż oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich osób, które chcą lepiej przygotować siebie i swoich bliskich na sytuacje kryzysowe.
Stażowe w nowej odsłonie: prawie połowa firm nie płaci za praktyki czy staże. Przełomowa ustawa o stażach ma to zablokować
26 cze 2026

Projekt ustawy UD307 (z 18 listopada 2025 r.) zakazuje bezpłatnych staży i reguluje ich organizację. Obecnie ok. 30% przedsiębiorstw przyjmuje młode osoby na praktyki, a 45,5% z nich nie oferuje wynagrodzenia. Nowe przepisy wymuszą na firmach koniec z organizacją staży ad hoc - bez poszanowania praw młodych pracowników i wymuszą uporządkowanie procesów kadrowych. Co się zmieni na rynku pracy po wprowadzeniu ustawy o stażach? Analizujemy kompleksowo najważniejsze założenia projektu ustawy o stażach.
Mała firma duże ryzyko. Jak mikro i małe firmy mogą korzystać z obsługi prawnej bez ponoszenia wielkich kosztów?
26 cze 2026

W dużych firmach nikogo nie dziwi obecność prawnika wewnętrznego. Umowy, windykacja, spory z kontrahentami, decyzje zarządu, negocjacje, regulaminy, odpowiedzialność wspólników czy ryzyka pracownicze są na tyle częste, że własny dział prawny staje się naturalną częścią organizacji. Mikro i małe firmy działają jednak inaczej. Zwykle nie mają ani budżetu, ani skali, aby zatrudnić prawnika na etat. Nie oznacza to jednak, że mają mniej ryzyk prawnych.
Koniec nocnych kąpieli na obozach i koloniach. Weszły w życie nowe przepisy zwiększające bezpieczeństwo dzieci
26 cze 2026

Już od 6 czerwca obowiązują nowe przepisy dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji wprowadza zakaz korzystania z kąpielisk w porze nocnej oraz nakłada nowe obowiązki na kierowników i wychowawców kolonii oraz obozów. Celem zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników letniego wypoczynku.

REKLAMA

Komunikat ZUS: 26 i 27 czerwca mogą wystąpić ograniczenia w dostępie do usług elektronicznych
26 cze 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o ograniczeniach w dostępie do usług elektronicznych. Ograniczenia mogą występować w dniach 26 i 27 czerwca br.
Globalny podatek minimalny pod znakiem zapytania. Rząd sceptyczny, biznes ostrzega przed utratą konkurencyjności
26 cze 2026

Globalny podatek minimalny miał ograniczyć unikanie opodatkowania przez największe międzynarodowe korporacje i wyrównać zasady konkurencji między państwami. W praktyce jednak zarówno Ministerstwo Finansów, jak i przedsiębiorcy wskazują na rosnące problemy. Rząd nie ukrywa sceptycyzmu wobec nowych regulacji, a biznes alarmuje, że mogą one osłabić skuteczność ulg inwestycyjnych i zmniejszyć atrakcyjność Polski dla nowych inwestorów.
Czternasta emerytura w 2026 r. jednak w kwocie wyższej niż 1 978,49 zł i nie tylko dla seniorów – decyzja rządu w sprawie podwyżki świadczenia już zapadła?
26 cze 2026

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, potocznie określane czternastą emeryturą lub po prostu czternastką – przysługuje nie tylko seniorom, ale nawet osobom, które ukończyły 18 rok życia, jeżeli spełniają określone warunki ustawowe do jej otrzymania. Nie zawsze czternasta emerytura musi również odpowiadać kwocie najniższej, gwarantowanej ustawowo wysokości emerytury. Co oczywiste – może to być również kwota niższa, ale ustawodawca pozostawił również „furtkę” dla rządu do przyznania uprawnionym beneficjentom świadczenia w kwocie wyższej. Jakiej czternastki należy zatem spodziewać się w 2026 r.? Niektórzy uprawnieni do świadczenia, powinni również rozważyć wystąpienie do ZUS z wnioskiem, dzięki któremu kwota wypłaty będzie wyższa.
28.06.2026: niedziela handlowa. Sprawdź, kiedy kolejne zakupy w niedzielę
26 cze 2026

W najbliższą niedzielę, 28 czerwca, sklepy będą otwarte. Kolejna niedziela handlowa przypada 30 sierpnia, a następne 6, 13 i 20 grudnia.

REKLAMA

Zmiany w szkole częściej krytykowane niż chwalone. Nowe badanie pokazuje nastroje Polaków
26 cze 2026

Kierunek zmian w edukacji negatywnie ocenia 58,3 proc. respondentów; co czwarta osoba ma pozytywne zdanie w tej sprawie - wynika z badania IBRiS dla PAP. Ponad połowa badanych uznaje też, że zbyt dużą rolę odgrywają w polskiej szkole oceny.
4,9 mln uczniów kończy rok szkolny 2025/2026. Pierwszoklasiści po raz pierwszy odbierają świadectwa
26 cze 2026

Dla 4,9 mln uczniów kończy się w piątek rok szkolny 2025/2026. W tym dniu 396 tys. uczniów klas I szkół podstawowych odbierze swoje pierwsze świadectwa szkolne.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA