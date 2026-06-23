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ZUS podnosi stawki. Te dodatki do emerytury należą się seniorom po 90. roku życia

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23 czerwca 2026, 13:00
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
pieniądze, gotówka, senior, mężczyzna
ZUS podnosi stawki. Te dodatki do emerytury należą się seniorom po 90. roku życia
ShutterStock

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Emerytura to za mało. Polscy seniorzy, którzy ukończyli 90 lat, mają prawo do dodatkowych pieniędzy oraz darmowych usług opiekuńczych z ZUS. Część z tych świadczeń trafia na konto automatycznie, ale o inne trzeba pilnie złożyć wniosek. Zobacz aktualne stawki po waloryzacji i sprawdź, jak zyskać nawet kilkaset złotych miesięcznie więcej do domowego budżetu.

Polskie społeczeństwo starzeje się w błyskawicznym tempie. Grupa seniorów w wieku powyżej 90 lat potrzebuje szczególnego wsparcia finansowego ze względu na rosnące koszty leków i opieki. W 2026 roku państwo przygotowało dla nich zaktualizowany pakiet pomocowy. Chociaż w przepisach nie ma jednego, konkretnego "dodatku za 90 lat", to osoby w tym wieku automatycznie wchodzą w najwyższe progi wsparcia dla najstarszych obywateli. Co ważne, od większości tych dodatków nie płaci się podatków, dzięki czemu kwota brutto trafia na konto w całości.

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Pieniądze bez żadnych wniosków. Dodatek pielęgnacyjny trafia na konto z urzędu

To najważniejszy stały zastrzyk gotówki dla każdego 90-latka. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje bezwarunkowo wszystkim osobom, które ukończyły 75. rok życia. ZUS wypłaca go automatycznie wraz z podstawową emeryturą. Kwota tego świadczenia wynosi 366,68 zł brutto i dokładnie tyle samo, czyli 366,68 zł netto (na rękę) trafia do kieszeni seniora, ponieważ dodatek ten jest całkowicie zwolniony z podatków oraz składek zdrowotnych. Pieniądze te należą się bez względu na wysokość dotychczasowych dochodów czy stan zdrowia.

Dodatkowe 500 plus dla seniora. Kto ominie kryterium dochodowe?

Osoby po 90. roku życia bardzo często zmagają się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Jeśli senior potrzebuje stałej pomocy w codziennym życiu, może ubiegać się o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Maksymalna kwota wsparcia to równe 500,00 zł brutto, co przekłada się na 500,00 zł netto (na rękę). Całość trafia do seniora, pod warunkiem, że jego dotychczasowa emerytura nie przekracza 2187,67 zł brutto. Przy wyższych dochodach kwota na rękę jest zmniejszana zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę", aż do osiągnięcia maksymalnego progu 2687,67 zł brutto. Aby otrzymać te pieniądze, niezbędne jest złożenie wniosku w ZUS wraz z orzeczeniem lekarskim.

Bon Senioralny 2026. Nowe wsparcie opiekuńcze zamiast gotówki

Rok 2026 przynosi rewolucję w postaci Bonu Senioralnego. To program stworzony z myślą o osobach starszych, których bliscy pracują zawodowo i nie mogą osobiście zapewnić im opieki w ciągu dnia. Wartość tego wsparcia wynosi maksymalnie 2150,00 zł, przy czym kwota brutto i netto są tu tożsame. Senior nie dostaje jednak fizycznych pieniędzy do ręki. Za tę kwotę gmina w całości finansuje darmowe usługi opiekuńcze: pomoc w zakupach, przygotowaniu posiłków, sprzątaniu, higienie czy bezpiecznym dotarciu do lekarza. Kryterium dochodowe pozwalające na przyznanie bonu wynosi dla 90-latka 3410,00 zł brutto. Wniosek w urzędzie gminy musi złożyć pracujący członek rodziny.

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Trzynastka i czternastka. Ile dokładnie na rękę dostaną najstarsi seniorzy?

Wszyscy 90-latkowie mają zagwarantowane wypłaty dodatkowych rocznych świadczeń, jednak w ich przypadku od kwoty brutto odliczana jest składka zdrowotna. Trzynasta emerytura wypłacana wiosną wynosi 1978,49 zł brutto, co po potrąceniu składki daje dokładnie 1800,43 zł na rękę. Dokładnie takie same stawki obowiązują w przypadku jesiennej czternastej emerytury. Pełne 1800,43 zł netto otrzymają ci seniorzy, których podstawowe świadczenie miesięczne nie przekracza 2900,00 zł brutto. Powyżej tego progu kwota czternastki jest odpowiednio pomniejszana. Obie dodatkowe emerytury ZUS wypłaca w 100 proc. automatycznie, bez konieczności składania jakichkolwiek dokumentów.

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Na horyzoncie Świadczenie Honorowe. Gigantyczny bonus na 100. urodziny

Mając 90 lat, warto pamiętać o kolejnym wielkim kroku milowym w polskim systemie emerytalnym. Każdy obywatel, który osiągnie wiek 100 lat, otrzymuje legendarne już świadczenie honorowe. To potężna, dodatkowa kwota dopisywana co miesiąc do regularnej emerytury. Wynosi ona obecnie aż 6938,92 zł brutto. Dzięki nowym przepisom świadczenie to jest całkowicie zwolnione z podatku dochodowego (PIT), a jedynym potrąceniem jest 9-procentowa składka na ubezpieczenie zdrowotne. Oznacza to, że jubilat otrzymuje na konto aż około 6314,00 zł na rękę dodatku każdego miesiąca. Co niezwykle istotne - raz przyznana kwota pozostaje niezmienna i jest wypłacana dożywotnio. Osoby, które pobierają już emeryturę z ZUS, otrzymają te pieniądze automatycznie.

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Źródło: INFOR
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