REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Ile wyniosą składki KRUS? Rolnicy zapłacą tyle w III kwartale 2026 roku

Ile wyniosą składki KRUS? Rolnicy zapłacą tyle w III kwartale 2026 roku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 czerwca 2026, 11:45
Adam Kuchta
Adam Kuchta
KRUS, emerytura, renta, rolnicy
To już oficjalne – KRUS ogłosił wysokość składek na III kwartał 2026 roku i choć podstawowe stawki nie zmieniły się, nie wszyscy rolnicy zapłacą tyle samo
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

To już oficjalne – KRUS ogłosił wysokość składek na III kwartał 2026 roku i choć podstawowe stawki nie zmieniły się, nie wszyscy rolnicy zapłacą tyle samo. Część gospodarstw musi liczyć się z opłatami sięgającymi nawet 855 zł miesięcznie. Standardowo składka wynosi 78 zł za ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz 178 zł za emerytalno-rentowe, ale ostateczna kwota zależy od wielkości gospodarstwa. Sprawdź, ile dokładnie zapłacisz i do kiedy trzeba uregulować składki.

rozwiń >

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) opublikowała nowe stawki składek obowiązujące w III kwartale 2026 roku. Zgodnie z Uchwałą Nr 23 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z 2 czerwca 2026 r., nie doszło do zmian w części podstawowych obciążeń, jednak wysokość składek pozostaje istotną informacją dla rolników, szczególnie w kontekście planowania kosztów prowadzenia gospodarstwa. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyliczenia oraz zasady opłacania składek KRUS w nadchodzącym kwartale.

REKLAMA

REKLAMA

Składki KRUS w III kwartale 2026 r. – najważniejsze informacje

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie pozostaje na określonym poziomie:

  • 78,00 zł miesięcznie – pełna składka dla rolnika, małżonka, domownika oraz pomocnika rolnika objętego ubezpieczeniem przez cały miesiąc

W przypadku osób objętych ubezpieczeniem jedynie w ograniczonym zakresie, wysokość składki jest odpowiednio niższa:

  • 26,00 zł miesięcznie – czyli 1/3 pełnej składki

To ważne szczególnie dla gospodarstw, które korzystają z częściowego objęcia ubezpieczeniem, np. sezonowo lub w ramach wybranych form pracy pomocniczej.

REKLAMA

Składka emerytalno-rentowa KRUS – ile wynosi w III kwartale 2026?

Wysokość składek emerytalno-rentowych jest bezpośrednio powiązana z emeryturą podstawową. W czerwcu 2026 roku wynosi ona 1780,64 zł, co wpływa na wysokość obowiązkowych wpłat.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podstawowa składka emerytalno-rentowa:

  • 178,00 zł miesięcznie
    (dotyczy rolników, małżonków i domowników)

Dodatkowe składki dla większych gospodarstw

Rolnicy prowadzący większe gospodarstwa rolne muszą liczyć się z dodatkowymi obciążeniami. Wysokość składki zależy od powierzchni użytków rolnych wyrażonych w hektarach przeliczeniowych:

  • 12% emerytury podstawowej – 214,00 zł
    dla gospodarstw do 100 ha przeliczeniowych
  • 24% emerytury podstawowej – 427,00 zł
    dla gospodarstw od 100 do 150 ha przeliczeniowych
  • 36% emerytury podstawowej – 641,00 zł
    dla gospodarstw od 150 do 300 ha przeliczeniowych
  • 48% emerytury podstawowej – 855,00 zł
    dla gospodarstw powyżej 300 ha przeliczeniowych

System ten ma na celu proporcjonalne obciążenie większych producentów rolnych, którzy dysponują większym areałem i potencjałem produkcyjnym.

Zobacz również:

Terminy płatności składek KRUS w III kwartale 2026

KRUS przypomina również o obowiązujących terminach płatności, których należy bezwzględnie przestrzegać:

  • 31 lipca 2026 r. – termin opłacenia składek za rolników, małżonków i domowników za III kwartał 2026 r.
  • do 15. dnia następnego miesiąca – termin płatności składek za pomocników rolnika

Terminowość opłat ma kluczowe znaczenie, ponieważ opóźnienia mogą skutkować konsekwencjami administracyjnymi oraz dodatkowymi naliczeniami.

Czy składki KRUS wzrosły? Wyjaśnienie dla rolników

Dla wielu rolników istotną informacją jest to, że w III kwartale 2026 roku składki KRUS nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego.

Oznacza to, że:

  • wcześniejsze wyliczenia pozostają aktualne,
  • nie ma konieczności przeliczania nowych stawek,
  • „Informacja roczna o wysokości składek” przesłana przez KRUS nadal obowiązuje.

To szczególnie ważne w kontekście planowania budżetów gospodarstw rolnych w drugiej połowie roku.

KRUS – co obejmuje ubezpieczenie rolnicze?

System ubezpieczeń społecznych rolników obejmuje kilka kluczowych obszarów:

  • ubezpieczenie emerytalno-rentowe,
  • ubezpieczenie wypadkowe,
  • ubezpieczenie chorobowe,
  • ubezpieczenie macierzyńskie.

Dzięki temu rolnicy oraz osoby współpracujące w gospodarstwach mają zapewnioną podstawową ochronę socjalną w przypadku choroby, wypadku czy zakończenia aktywności zawodowej.

Dlaczego składki KRUS są istotne dla gospodarstw?

Choć składki KRUS są często niższe niż w systemie ZUS, stanowią stały element kosztów prowadzenia działalności rolniczej. Ich wysokość wpływa bezpośrednio na:

  • miesięczne obciążenia finansowe gospodarstwa,
  • planowanie inwestycji,
  • rentowność produkcji rolnej,
  • bezpieczeństwo socjalne rolników.

W szczególności w mniejszych gospodarstwach każda zmiana w kosztach stałych może mieć znaczenie dla płynności finansowej.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy składki KRUS w 2026 roku wzrosły?

Nie, w III kwartale 2026 roku składki pozostają na niezmienionym poziomie.

Ile wynosi podstawowa składka emerytalno-rentowa?

W III kwartale 2026 roku wynosi ona 178,00 zł miesięcznie.

Jaki jest termin płatności składek KRUS?

Dla większości rolników termin upływa 31 lipca 2026 roku.

Ile wynosi składka wypadkowa i chorobowa?

Standardowa składka to 78,00 zł miesięcznie.

Podsumowanie

III kwartał 2026 roku nie przynosi zmian w wysokości składek KRUS, co dla wielu rolników oznacza stabilność kosztów i brak konieczności aktualizacji dotychczasowych wyliczeń. Najważniejsze pozostają jednak terminy płatności oraz prawidłowe rozliczanie składek zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Dla gospodarstw rolnych to kolejny okres, w którym kluczowe znaczenie ma planowanie finansowe i terminowe regulowanie zobowiązań wobec KRUS.

Powiązane
Dzierżawa rolnicza tylko na piśmie. Rząd szykuje rewolucję dla właścicieli gruntów i dzierżawców
Dzierżawa rolnicza tylko na piśmie. Rząd szykuje rewolucję dla właścicieli gruntów i dzierżawców
Każdy rolnik z gospodarstwem powyżej 1 ha musi mieć OC. Jakie grożą kary za brak?
Każdy rolnik z gospodarstwem powyżej 1 ha musi mieć OC. Jakie grożą kary za brak?
Skarbówka ostrzega rolników. Jedna darowizna może przekreślić zwolnienie z PCC
Skarbówka ostrzega rolników. Jedna darowizna może przekreślić zwolnienie z PCC
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Turcja jako nowy kierunek inwestycji w nieruchomości. Czy to się opłaca? [WYWIAD]
24 cze 2026

Czy Turcja to dobry, nowy kierunek inwestycji w nieruchomości dla Polaków? Na co trzeba zwrócić uwagę? Jakich formalności należy dopełnić? Które regiony są warte uwagi? I w końcu, czy to się opłaca? Na nasze pytania wyczerpująco odpowiada Krystyna Helińska, Wiceprzewodnicząca Komitetu ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej.
Egzoszkielety w pracy – jak technologia odciąża kręgosłup i zmniejsza absencję chorobową
24 cze 2026

Egzoszkielety – jeszcze niedawno kojarzone wyłącznie z science-fiction – dziś wspierają pracowników w polskich magazynach, halach produkcyjnych i na budowach. Technologia odciążająca kręgosłup i mięśnie pozwala ograniczyć zwolnienia lekarskie, poprawić ergonomię i zwiększyć wydajność. Są już takie, które zakładasz w kilkanaście sekund – bez kabli i baterii, za to z natychmiastową ulgą dla pleców.
Upały nadchodzą, jest ostrzeżenie – jak uniknąć udaru cieplnego i kiedy dzwonić na 112? Objawy i zapobieganie
24 cze 2026

W najbliższych dniach temperatura w Polsce przekroczy 30°C, a lokalnie może sięgnąć nawet 35°C w cieniu. MZ wydało pilne ostrzeżenie przed udarem słonecznym i cieplnym – stanami zagrażającymi życiu. Upał zabija szybko i bezszelestnie, zwłaszcza dzieci, seniorów i osoby przewlekle chore. Jeśli czujesz zawroty głowy, silny ból głowy lub niepokój – dzwoń pod 112. Sprawdź, jak przetrwać falę upałów.
Dofinansowanie wypoczynku pracownika: wczasy pod gruszą i świadczenie urlopowe
24 cze 2026

Wczasy pod gruszą i świadczenie urlopowe mają wspólny cel – dofinansowanie wypoczynku pracowników – ale działają na zupełnie innych zasadach. Wczasy pod gruszą finansowane z ZFŚS zależą od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, a ich wysokość może się znacząco różnić. Z kolei świadczenie urlopowe przysługuje w firmach bez funduszu socjalnego i ma stałą, ustawowo określoną maksymalną kwotę, niezależną od dochodów. Różnice dotyczą też podatków, składek ZUS oraz warunków wypłaty, przez co ich mylenie może prowadzić do kosztownych błędów w rozliczeniach.

REKLAMA

Ceny benzyny i oleju napędowego – tyle zapłacimy w czwartek. Nowe ceny paliw na dzień 25 czerwca
24 cze 2026

Jest kolejne obwieszczenie ministra energii. Wiadomo już, jaka będzie wysokość maksymalnych cen detalicznych za litr benzyny 95, benzyny 98 i oleju napędowego w dniu 25 czerwca. Ile kierowcy zapłacą w czwartek na stacjach benzynowych za paliwo?
Pakiet zmian w VAT od transakcji zagranicznych – nowe projekty
24 cze 2026

MF opublikowało dwa projekty zmian do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). Jeden z nich to ViDA, czyli ustawa wdrażająca przepisy unijne, które mają zmienić zasady opodatkowania VAT sprzedaży prowadzonej na platformach cyfrowych. Regulacje te będą wprowadzane w kilku etapach, począwszy od 2027 r. Drugi projekt również wprowadza zmiany od 2027 r. Dotyczy opodatkowania eksportu i importu.
Szef może zapytać chorego pracownika o sprawy służbowe. Musi jednak przestrzegać określonych zasad
24 cze 2026

Czy każdy kontakt pracodawcy z chorym pracownikiem to nękanie? Czy można zadzwonić i poprosić o informacje o sprawach służbowych? Takie sytuacje w większości przypadków nie stanowią problemu, ale czasami mogą stać się również źródłem dużych problemów.
Diety radnych – wyniki kontroli koordynowanej. Błędy i nieprawidłowości
24 cze 2026

Rozliczanie diet radnych było przedmiotem kontroli koordynowanej, z której raport opublikowała Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych. Wypłaty za miesiące bez ani jednej sesji, błędy w potrąceniach za nieobecności czy nieprawidłowości w księgach rachunkowych to główne problemy samorządów przy rozliczaniu diet.

REKLAMA

Sztuczna inteligencja na rynku mieszkaniowym. Co potrafi dziś, a czego wciąż nie zastąpi?
24 cze 2026

Sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza do branży nieruchomości, automatyzując procesy, które jeszcze niedawno wymagały zaangażowania całych zespołów sprzedażowych. Czy AI jest w stanie skutecznie wspierać sprzedaż mieszkań, a może w przyszłości całkowicie zastąpi doradców i agentów? Sprawdzamy, które etapy procesu sprzedaży już dziś przejmują inteligentne algorytmy i dlaczego w relacjach z klientami nadal trudno obejść się bez ludzkich kompetencji.
Własna marka beauty w Polsce. Jak zbudować od zera markę premium? [WYWIAD]
24 cze 2026

Własna marka beauty w Polsce - jak przebiega proces od pomysłu do stworzenia pierwszego produktu? Jak zbudować od zera markę premium i trafić po 18 miesiącach od premiery na półki sieci Sephora? Na nasze pytania odpowiada założycielka LUÃRE, Monika Frydrych.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA