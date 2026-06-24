To już oficjalne – KRUS ogłosił wysokość składek na III kwartał 2026 roku i choć podstawowe stawki nie zmieniły się, nie wszyscy rolnicy zapłacą tyle samo. Część gospodarstw musi liczyć się z opłatami sięgającymi nawet 855 zł miesięcznie. Standardowo składka wynosi 78 zł za ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz 178 zł za emerytalno-rentowe, ale ostateczna kwota zależy od wielkości gospodarstwa. Sprawdź, ile dokładnie zapłacisz i do kiedy trzeba uregulować składki.

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Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) opublikowała nowe stawki składek obowiązujące w III kwartale 2026 roku. Zgodnie z Uchwałą Nr 23 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z 2 czerwca 2026 r., nie doszło do zmian w części podstawowych obciążeń, jednak wysokość składek pozostaje istotną informacją dla rolników, szczególnie w kontekście planowania kosztów prowadzenia gospodarstwa. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyliczenia oraz zasady opłacania składek KRUS w nadchodzącym kwartale.

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Składki KRUS w III kwartale 2026 r. – najważniejsze informacje

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie pozostaje na określonym poziomie:

78,00 zł miesięcznie – pełna składka dla rolnika, małżonka, domownika oraz pomocnika rolnika objętego ubezpieczeniem przez cały miesiąc

W przypadku osób objętych ubezpieczeniem jedynie w ograniczonym zakresie, wysokość składki jest odpowiednio niższa:

26,00 zł miesięcznie – czyli 1/3 pełnej składki

To ważne szczególnie dla gospodarstw, które korzystają z częściowego objęcia ubezpieczeniem, np. sezonowo lub w ramach wybranych form pracy pomocniczej.

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Składka emerytalno-rentowa KRUS – ile wynosi w III kwartale 2026?

Wysokość składek emerytalno-rentowych jest bezpośrednio powiązana z emeryturą podstawową. W czerwcu 2026 roku wynosi ona 1780,64 zł, co wpływa na wysokość obowiązkowych wpłat.

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Podstawowa składka emerytalno-rentowa:

178,00 zł miesięcznie

(dotyczy rolników, małżonków i domowników)

Dodatkowe składki dla większych gospodarstw

Rolnicy prowadzący większe gospodarstwa rolne muszą liczyć się z dodatkowymi obciążeniami. Wysokość składki zależy od powierzchni użytków rolnych wyrażonych w hektarach przeliczeniowych:

12% emerytury podstawowej – 214,00 zł

dla gospodarstw do 100 ha przeliczeniowych

dla gospodarstw do 100 ha przeliczeniowych 24% emerytury podstawowej – 427,00 zł

dla gospodarstw od 100 do 150 ha przeliczeniowych

dla gospodarstw od 100 do 150 ha przeliczeniowych 36% emerytury podstawowej – 641,00 zł

dla gospodarstw od 150 do 300 ha przeliczeniowych

dla gospodarstw od 150 do 300 ha przeliczeniowych 48% emerytury podstawowej – 855,00 zł

dla gospodarstw powyżej 300 ha przeliczeniowych

System ten ma na celu proporcjonalne obciążenie większych producentów rolnych, którzy dysponują większym areałem i potencjałem produkcyjnym.

Terminy płatności składek KRUS w III kwartale 2026

KRUS przypomina również o obowiązujących terminach płatności, których należy bezwzględnie przestrzegać:

31 lipca 2026 r. – termin opłacenia składek za rolników, małżonków i domowników za III kwartał 2026 r.

– termin opłacenia składek za rolników, małżonków i domowników za III kwartał 2026 r. do 15. dnia następnego miesiąca – termin płatności składek za pomocników rolnika

Terminowość opłat ma kluczowe znaczenie, ponieważ opóźnienia mogą skutkować konsekwencjami administracyjnymi oraz dodatkowymi naliczeniami.

Czy składki KRUS wzrosły? Wyjaśnienie dla rolników

Dla wielu rolników istotną informacją jest to, że w III kwartale 2026 roku składki KRUS nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego.

Oznacza to, że:

wcześniejsze wyliczenia pozostają aktualne,

nie ma konieczności przeliczania nowych stawek,

„Informacja roczna o wysokości składek” przesłana przez KRUS nadal obowiązuje.

To szczególnie ważne w kontekście planowania budżetów gospodarstw rolnych w drugiej połowie roku.

KRUS – co obejmuje ubezpieczenie rolnicze?

System ubezpieczeń społecznych rolników obejmuje kilka kluczowych obszarów:

ubezpieczenie emerytalno-rentowe,

ubezpieczenie wypadkowe,

ubezpieczenie chorobowe,

ubezpieczenie macierzyńskie.

Dzięki temu rolnicy oraz osoby współpracujące w gospodarstwach mają zapewnioną podstawową ochronę socjalną w przypadku choroby, wypadku czy zakończenia aktywności zawodowej.

Dlaczego składki KRUS są istotne dla gospodarstw?

Choć składki KRUS są często niższe niż w systemie ZUS, stanowią stały element kosztów prowadzenia działalności rolniczej. Ich wysokość wpływa bezpośrednio na:

miesięczne obciążenia finansowe gospodarstwa,

planowanie inwestycji,

rentowność produkcji rolnej,

bezpieczeństwo socjalne rolników.

W szczególności w mniejszych gospodarstwach każda zmiana w kosztach stałych może mieć znaczenie dla płynności finansowej.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy składki KRUS w 2026 roku wzrosły?

Nie, w III kwartale 2026 roku składki pozostają na niezmienionym poziomie.

Ile wynosi podstawowa składka emerytalno-rentowa?

W III kwartale 2026 roku wynosi ona 178,00 zł miesięcznie.

Jaki jest termin płatności składek KRUS?

Dla większości rolników termin upływa 31 lipca 2026 roku.

Ile wynosi składka wypadkowa i chorobowa?

Standardowa składka to 78,00 zł miesięcznie.

Podsumowanie

III kwartał 2026 roku nie przynosi zmian w wysokości składek KRUS, co dla wielu rolników oznacza stabilność kosztów i brak konieczności aktualizacji dotychczasowych wyliczeń. Najważniejsze pozostają jednak terminy płatności oraz prawidłowe rozliczanie składek zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Dla gospodarstw rolnych to kolejny okres, w którym kluczowe znaczenie ma planowanie finansowe i terminowe regulowanie zobowiązań wobec KRUS.