Ferie szkolne 2024. Coraz więcej młodych Polaków spędza zimowe wakacje z rodzicami nad Bałtykiem

To jednak głównie zamożniejsze rodziny, które odpoczynek planują w nadmorskich hotelach. Te z kolei są coraz lepiej przystosowane do takiej funkcji. Jak wskazuje Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie obecnie hotel być już trochę „miastem w mieście”, czyli mieć szereg usług, które zapewnią gościom ciekawy czas, gdy pogoda okaże się niezbyt ciekawa.

Ponieważ nadmorskie hotele takie usługi zapewniają – najpierw pod wymagania gości zagranicznych, ale teraz i coraz bardziej wymagających polskich klientów, coraz więcej Polaków zaczyna doceniać zimę nad morzem.

Zimowe ferie w Świnoujściu

Szacowane obłożenie w hotelach, które są czynne może wahać się od 70 do 100%. W niektórych hotelach może być nawet wyższe niż w innych miesiącach, ale wynika to z faktu, że na rynku jest zdecydowanie mniejszy wybór – zamkniętych jest bowiem wiele mniejszych pensjonatów, a niektóre miejscowości nadmorskie, które latem tętnią życiem, zimą zapadają w sen zimowy.

– Świnoujście, Kołobrzeg, Międzyzdroje, coraz bardziej Rewal i Pobierowo. To są miejscowości, które mają aspiracje do bycia kurortami całorocznymi z rozbudowaną ofertą turystyczną oraz sportową – wyjaśnia Hanna Mojsiuk.

Tam jest największe zainteresowanie turystów z Polski.

– Turystów z Niemiec także nie brakuje, ale jest ich zdecydowanie mniej niż w roku ubiegłym i w wakacje, co traktujemy jako konsekwencje kryzysu gospodarczego w Niemczech – mówi Hanna Mojsiuk.

Mniej turystów z Niemiec, ale więcej z Czech oraz z Polski

Jak podkreśla ekspertka, ostra zima sprzyja wypoczynkowi nad morzem. Co prawda mniej jest teraz turystów z Niemiec, ale ich miejsce zajmują Czesi oraz poszerzające się grono Polaków.

Obłożenie hoteli na ferie zimowe w województwie zachodniopomorskim jest zdecydowanie wyższe niż w roku 2023. Jak mówią eksperci wynika to z faktu, że zainteresowanie turystyką i wypoczynkiem w Polsce jest większe wśród turystów z Polski o kilkanaście procent.

Szacuje się, że obłożenie czynnych hoteli sięga nawet 80%.

Ferie zimowe trwają kilka tygodni. Zimowy szczyt zainteresowania Morzem Bałtyckim przypadnie na przełom stycznia i lutego.

Przedstawiciele sektora turystycznego zaznaczają, że nie wszystkie hotele są czynne; mniejsze pensjonaty i hotele raczej nie pracują w sezonie zimowym i otwierają się na Wielkanoc.

Czynne są największe hotele, hotele sieciowe oraz te, które oferują SPA, odnowę biologiczną i atrakcje całoroczne.

– Nie możemy narzekać na brak turystów w styczniu. Wszystkie całoroczne obiekty są otwarte i przygotowane na turystów z Polski, Niemiec, Skandynawii i z Czech – mówi Piotr Kośmider, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Świnoujściu.

– Mamy mniej rezerwacji z Niemiec. Strajkuje część tamtejszych przewoźników i jest trudniej np. o wynajem autokarów. Dzieje się u nich gospodarczo niezbyt dobrze i widać to po ilości rezerwacji – dodaje.

Jak podkreśla ekspert, zima jest ostra i chłodna, więc dla wielu morze jest w taką pogodę świetną alternatywą turystyczną.

– Mamy w tym roku wielu Ślązaków, którzy przyjeżdżają dla zdrowia. Drugi rodzaj turysty to taki, który chce bardziej luksusowych warunków, czyli animacji dla dzieci, bilard, kręgielnie, okazji do tańca i oczywiście basenu oraz rozrywek sportowych. Jesteśmy optymistyczni na myśl o feriach zimowych. To może być dobra zima w zakresie obecności turystów krajowych – mówi Piotr Kośmider.

Mniejsze zainteresowanie mieszkaniami i pokojami na wynajem

Jak wygląda wynajem nieruchomości na rynku komercyjnym? Kwatery cieszą się mniejszym zainteresowaniem niż latem, ale większym niż w ubiegłym roku.

Jak wyjaśnia Mirosław Król, ekspert rynku nieruchomości, w ich przypadku jest dokładnie tak samo, jak w przypadku hoteli. Nie wszyscy właściciele mieszkań i apartamentów na wynajem, oferują je regularnie zimą. To kwestia ogrzewania, sprzątania i ogólnie obsługi takich miejsc poza sezonem.

– Widzimy jednak, że klientów jest więcej niż przed rokiem. Zainteresowanie rosło jesienią, było bardzo wysokie w sylwestra i nowy rok, ale jest duże też w ferie zimowe. Najwięcej jest turystów feryjnych, ale weekendowych, takich, którzy wynajmują mieszkanie na czas od weekendu do maksymalnie czterech dni – mówi Mirosław Król.

Ferie zimowe w Polsce zaczynają się od 15 stycznia, ale niektórzy wyjeżdżają już w weekend, który je poprzedza.

