W Polsce wciąż obowiązują przepisy dotyczące książeczek mieszkaniowych, które niegdyś były kluczowym elementem w systemie oszczędności na mieszkanie w okresie PRL-u. Choć system ten już nie funkcjonuje w sposób pierwotny, książeczki mieszkaniowe nie stały się bezwartościową pamiątką rodzinną – ich likwidacja może przynieść znaczącą korzyść finansową w postaci premii gwarancyjnej. Rząd nie planuje zmian w przepisach dotyczących tych dokumentów, ale aktywnie zachęca ich posiadaczy do skorzystania z oferowanych korzyści.

Premia gwarancyjna- podstawa prawna

Podstawą prawną dla świadczenia jakim jest premia gwarancyjna jest ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1774, dalej jako: ustawa). Ustawa określa zasady:

gromadzenia oszczędności na cele mieszkaniowe na rachunku oszczędnościowym pod nazwą ,,Konto Mieszkaniowe'' oraz rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej pod nazwą "Lokata Mieszkaniowa";

nabywania uprawnienia do premii mieszkaniowej w związku z gromadzeniem oszczędności na koncie i lokacie oraz naliczania i wypłaty tej premii;

zawierania z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy uprawniającej do prowadzenia konta i lokaty.

Dlaczego warto zlikwidować książeczkę mieszkaniową?

Jak już było wskazane w latach PRL-u oszczędzanie na książeczce mieszkaniowe było sposobem na zebranie wkładu własnego, który dawał prawo do otrzymania mieszkania od spółdzielni mieszkaniowej. W zależności od wysokości oszczędności, mieszkanie mogło być lokatorskie lub własnościowe. Resztę kwoty finansowały spółdzielnie za pomocą tanich kredytów państwowych. Na przełomie lat 80. i 90. system ten upadł, a książeczki przestały być bezpośrednio połączone z przyznawaniem mieszkań.

Ważne Jednak ich wartość nie znikła – dziś ich likwidacja pozwala na otrzymanie premii gwarancyjnej w wysokości nawet około 21 tysięcy złotych.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje: premia gwarancyjna do wzięcia

Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje, że istnieje obowiązek rejestracji książeczki mieszkaniowej. Obowiązek rejestracji książeczek mieszkaniowych założonych do 23 października 1990 r. Od 19 stycznia 2021 r. właściciele książeczek mieszkaniowych są zobowiązani do rejestracji książeczki mieszkaniowej w banku prowadzącym obsługę rachunku. Rejestracja dokonywana jest na wniosek właściciela. Termin na złożenie wniosku o likwidację książeczki nie zmienia się i wynosi 90 dni licząc od 1 stycznia kolejnego roku po rejestracji, tj. terminu nabycia uprawnienia do złożenia wniosku o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii gwarancyjnej. Szczegóły dotyczące prowadzenia mieszkaniowego rachunku oszczędnościowego, potocznie zwanego książeczką mieszkaniową, zawarte są w Informatorze dotyczącym książeczek mieszkaniowych (z prawem do premii gwarancyjnej), który dostępny jest na stronie Banku PKO BP. Poniżej informacja jak krok po kroku przejść przez proces odzyskania premii gwarancyjnej.

Krok po kroku – jak otrzymać świadczenie: premia gwarancyjna?

Pierwszy etap – rejestracja książeczki

Aby skorzystać z premii, właściciel książeczki mieszkaniowej musi najpierw zarejestrować ją w banku, w którym prowadzony jest jego mieszkaniowy rachunek oszczędnościowy. Dla większości Polaków jest to PKO BP, gdyż większość książeczek jest tam prowadzona. Z danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii wynika, że na koniec 2024 roku zarejestrowane zostały zaledwie 2% z około 982 tysięcy istniejących książeczek. To oznacza, że ogromna większość posiadaczy nadal nie skorzystała z tej możliwości.

Drugi etap – złożenie wniosku o likwidację

Po rejestracji następuje drugi kluczowy etap: złożenie wniosku o likwidację książeczki i wypłatę premii gwarancyjnej. Zgodnie z wyjaśnieniem Grzegorza Culepy z PKO BP, wniosek można złożyć najwcześniej po 1 stycznia roku następującego po rejestracji. Termin na złożenie takiego wniosku wynosi 90 dni i kończy się 31 marca danego roku.

Ważne Czyli jeżeli rejestracji dokonamy w grudniu 2025 r., wniosek o wypłatę świadczenia możemy złożyć najwcześniej 1 stycznia 2026 r., a najpóźniej do 31 marca 2026 r.

Wraz z wnioskiem należy dołączyć dokumenty potwierdzające realizację celu mieszkaniowego, które uprawniają do otrzymania premii. Każda książeczka jest rozliczana indywidualnie, zgodnie z wzorem określonym w ustawie. Po przyjęciu wniosku wypłata premii następuje w ciągu około 20 dni roboczych.

Na co można wydać premię gwarancyjną?

Jak podaje MRiT premia gwarancyjna odnosi się do szerokiego katalogu celów mieszkaniowych. Jeśli posiadasz książeczkę mieszkaniową założoną przed 24 października 1990 r. możesz otrzymać finansowaną przez budżet państwa premię gwarancyjną zgodnie z przepisami ustawy. Cele mieszkaniowe, które uprawniają do premii gwarancyjnej:

uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej;

zakupu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, pod warunkiem że prawo własności wynosi co najmniej 1/4;

zakup lub zamiana, własności lokalu mieszkalnego, który stanowi odrębną nieruchomość, lub domu jednorodzinnego, pod warunkiem że prawo własności wynosi co najmniej 1/4;

przystąpienie do użytkowania wybudowanego własnego domu jednorodzinnego;

uzyskanie własności domu jednorodzinnego lub odrębnej własności lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w związku z wykonaniem umowy deweloperskiej lub w związku z budową budynku wielorodzinnego na gruncie stanowiącym Twoją własność;

uzyskanie odrębnej własności lokalu mieszkalnego powstałego w drodze przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego, bądź pomieszczeń niemieszkalnych;

uzyskanie własności domu jednorodzinnego lub odrębnej własności lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, wybudowanym przez spółdzielnię mieszkaniową;

wpłacenie kaucji w wysokości przekraczającej 3% wartości odtworzeniowej lokalu, zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, wybudowanym przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do 30 września 2009 r. lub w ramach realizacji rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego;

zapłata części ceny mieszkania, w łącznej równowartości nie niższej niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu, najmowanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności . Uprawnienie do likwidacji książeczki i uzyskania premii będzie przysługiwało po upłynięciu co najmniej 12 miesięcy umowy najmu instytucjonalnego mieszkania;

dokonanie wpłaty w wysokości nie niższej niż 10% ostatecznych kosztów budowy przypadających na dany lokal mieszkalny, na podstawie umowy w sprawie partycypacji, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego;

całkowita spłata zadłużenia obciążającego lokal właściciela książeczki mieszkaniowej powstałego w związku z kredytem;

wymiana okien, montaż, wymiana lub modernizacja instalacji gazowej, instalacji elektrycznej lub instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym, którego jesteś właścicielem lub do którego przysługuje Ci spółdzielcze prawo do lokalu lub domu jednorodzinnego;

realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, którego jesteś właścicielem lub do którego przysługuje Ci spółdzielcze prawo do lokalu lub domu jednorodzinnego. Kwota wydatków brutto na materiały budowlane, urządzenia lub usługi związane z realizacją tego przedsięwzięcia nie może być niższa niż 6 tys. zł (wykaz wydatków określony jest w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych);

wpłata na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej kwoty należnej za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o likwidację książeczki. Kwota wydatków wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej poniesionych w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o likwidację książeczki na remont części wspólnych budynku, w którym znajduje się Twój lokal mieszkalny - w części odpowiadającej Twojemu udziałowi w kosztach remontów nieruchomości wspólnej, ustalonego uchwałą wspólnoty mieszkaniowej lub uprawnionego organu spółdzielni mieszkaniowej - musi być co najmniej równa tej wpłacie;

poniesienie przez co najmniej 5 lat opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jeżeli jesteś właścicielem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, którego dotyczyła ta opłata.

Ważne Wysokość premii gwarancyjnej zależy od kilku czynników i jest corocznie aktualizowana. Po trzecim kwartale 2025 roku wynosi ona okolo 21 tysięcy złotych. Aby ją otrzymać, posiadacz książeczki musi zrealizować jeden z kilkunastu celów mieszkaniowych, które są szczegółowo określone w ustawie o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych oraz udzieleniu premii gwarancyjnych. Tak więc do ważnych celów mieszkaniowych należą między innymi: zakup lub budowa mieszkania czy domu, wniesienie wkładu własnego do kredytu hipotecznego, wpłata partycypacji do społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego, modernizacja istniejącego lokalu – np. wymiana stolarki okiennej lub drzwiowej, wymiana instalacji grzewczej, wodociągowej czy kanalizacyjnej, najem instytucjonalny z prawem do nabycia własności.

Dodatkowe korzyści dla posiadaczy książeczek

Posiadacze książeczek mieszkaniowych mają również preferencje w programach rządowych, takich jak „Mieszkanie na start, który oferuje dopłaty do stawek czynszowych. Wiele samorządów uwzględnia posiadanie książeczki przy przydzielaniu mieszkań komunalnych, co daje dodatkową szansę na uzyskanie własnego miejsca zamieszkania.

Kto może skorzystać: premia gwarancyjna

Premię gwarancyjną mogą odebrać nie tylko osoby, które osobiście założyły książeczkę. Istnieje możliwość przeniesienia uprawnień na inne osoby – tak zwana cesja. Uprawnienia można przenieść na:

Małżonków

dzieci i wnuki

rodzeństwo

powinowatych

Warto podkreślić, że uprawnienia wynikające z książeczki mieszkaniowej są uprawnieniami majątkowymi, więc wchodzą one w skład masy spadkowej i są przenoszone na spadkobierców zgodnie z zasadami ogólnymi prawa spadkowego.