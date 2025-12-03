REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Kolejny produkt zostaje objęty opłatą kaucyjną – dwukrotnie wyższą

Kolejny produkt zostaje objęty opłatą kaucyjną – dwukrotnie wyższą

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 grudnia 2025, 17:49
Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybak
opłata, kaucja, system kaucyjny, odpady, butelki
Kolejny produkt zostaje objęty opłatą kaucyjną – dwukrotnie wyższą
Inne

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 października w Polsce oficjalnie wszedł w życie system kaucyjny. W sklepach pojawią się pierwsze plastikowe butelki objęte kaucją, a na ulicach i w punktach handlowych – butelkomaty. Tymczasem już niebawem system kaucyjny zostanie rozszerzony o kolejny produkt – tym razem z dwukrotnie wyższą kaucją.

rozwiń >

Dodatkowa opłata doliczana do plastikowych butelek oraz puszek w życie wszedł system kaucyjny

Za plastikowe butelki i puszki zapłacimy teraz dodatkową opłatę. Aby odzyskać pieniądze, konieczne będzie zwrócenie pustych opakowań do specjalnych punktów zbiórki lub automatów. System ma wspierać recykling i ponowne wykorzystanie surowców.

REKLAMA

REKLAMA

System kaucyjny został formalnie wprowadzony ustawą z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, przyjętą przez rząd Mateusza Morawieckiego. Początkowo miał obowiązywać od 1 stycznia 2025 r., jednak jego wdrożenie opóźniono o kilka miesięcy.

Nie jest to rozwiązanie nowe – działa ono w wielu krajach Europy. Szwecja wprowadziła system kaucyjny już w 1984 r., a później dołączyły m.in. Norwegia (1999 r.) i Dania (2002 r.). W Niemczech automaty kaucyjne są dziś standardem w supermarketach. Polska stała się drugim co do wielkości krajem w Unii Europejskiej, który wdrożył ten system.

Mimo wejścia w życie systemu kaucyjnego – butelkomatów i oznaczonych butelek jeszcze brak

Choć przepisy już obowiązują, butelkomaty i oznaczone butelki nie pojawiły się jeszcze powszechnie w sklepach. Wynika to z faktu, że rząd przewidział trzymiesięczny okres przejściowy.

REKLAMA

Producenci mają czas do 31 grudnia 2025 r., by dostosować etykiety i wprowadzić odpowiednie oznaczenia. Oznacza to, że:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • za butelki i puszki bez oznaczenia systemu kaucyjnego nie zapłacimy kaucji,
  • nie otrzymamy też zwrotu pieniędzy za ich oddanie.
Ważne

Warto więc zwracać uwagę na etykiety, aby nie tracić czasu na oddawanie opakowań, które nie są objęte systemem.

Okres przejściowy ma pozwolić producentom i sklepom przygotować się do nowych zasad, a konsumentom – stopniowo się z nimi oswoić. Gdyby system został wprowadzony z dnia na dzień, producenci musieliby utylizować setki tysięcy niewłaściwie oznaczonych produktów, co byłoby sprzeczne z ideą ekologii.

System kaucyjny – ile wynosi dodatkowa opłata od opakowań?

Ważne

Od 1 października każda plastikowa butelka o pojemności do 3 litrów oraz puszka o pojemności do 1 litra objęta jest kaucją w wysokości 0,50 zł.

Opakowania muszą być jednak wyraźnie oznaczone – na butelkach i puszkach znajdzie się symbol systemu kaucyjnego oraz informacja o wysokości opłaty:

Takie znaki specjalne pojawią się na butelkach w systemie kaucyjnym

Takie znaki specjalne pojawią się na butelkach w systemie kaucyjnym

gov.pl

Wiele sklepów i automatów będzie oferować zwrot kaucji w formie bonu na zakupy, jednak konsument ma zawsze prawo zażądać zwrotu gotówki. Do oddania opakowań nie będzie potrzebny paragon.

Obawy o stanie w kolejkach do butelkomatów. Jaki będzie system kaucyjny w praktyce?

Takie obawy zgłaszają głównie osoby starsze, które już wkrótce będą zmuszone udać się do butelkomatu – często oddalonego od ich miejsca zamieszkania. Seniorzy oraz osoby z niepełnosprawnościami nierzadko poruszają się komunikacją miejską lub podmiejską, co dodatkowo utrudni im korzystanie z tego rozwiązania.

Już wcześniej można było zauważyć kolejki osób z wózkami wypełnionymi plastikowymi butelkami, ponieważ część sieci handlowych oferowała rabaty za zwrócone opakowania (np. 10 groszy bonu za butelkę), a butelkomaty znajdowały się wewnątrz sklepów. Proces zwrotu trwał długo, urządzenia często wykrywały błędy, a przy kolejnym wózku potrafiły wyświetlić komunikat o przepełnieniu i odmówić przyjęcia dalszych butelek.

Plastikowe butelki przeznaczone do zwrotu

Plastikowe butelki przeznaczone do zwrotu

Inne

Ograniczona pojemność butelkomatów, kolejki, awarie systemu oraz konieczność obsługi ekranów dotykowych – to wszystko stanowi poważne wyzwanie dla osób starszych, z którym wkrótce będą musiały się zmierzyć.

System kaucyjny: zyskują producenci - tracą gminy.

Według Izby Branży Komunalnej (IBK), system kaucyjny wcale nie jest sukcesem ekologicznym, lecz ekonomicznym przesunięciem zysków – z samorządów do prywatnych firm.

To właśnie puszki i butelki PET stanowią najbardziej wartościowy surowiec w strumieniu odpadów. IBK ostrzega, że samorządy mogą stracić nawet 6,6 mld zł w ciągu 10 lat.

Instalacje przetwarzające odpady, budowane przez lata ogromnym wysiłkiem, stracą część surowców, co podniesie koszty ich działania. W efekcie mieszkańcy mogą spodziewać się kolejnych podwyżek opłat za odpady. Koszty wdrożenia systemu w skali kraju szacowane są na 37 mld zł w ciągu dekady, które ostatecznie również poniosą podatnicy.

Zobacz również:

Zyskać mają natomiast prywatne koncerny, do których trafią zarówno odpady, jak i pieniądze z nieodebranych kaucji. Obecnie powstało już siedem spółek, które będą czerpać zyski z funkcjonowania systemu kaucyjnego:

  • ZWROTKA S.A.
  • POLKA S.A.
  • OK Operator Kaucyjny S.A.
  • EKO-Operator S.A.
  • RESELEKT S.A.
  • KAUCJA.PL – Krajowy System Kaucyjny S.A.
  • Polski System Kaucyjny S.A.

W skład spółek wchodzą najwięksi producenci napojów – m.in. Nestlé, Red Bull czy PepsiCo (w ramach KAUCJA.PL).

Już wkrótce nowa opłata za szklane butelki – dwukrotnie wyższa niż ta obowiązująca na plastikowe butelki

Ważne

Od 1 stycznia 2026 r. kaucją zostaną objęte również produkty w szklanych butelkach do 1,5 litra.

Oznacza to, że za niektóre produkty spożywcze, soki, napoje i alkohole zapłacimy dodatkowo 1 zł kaucji. Szklane opakowania o pojemności powyżej 1,5 litra to rzadkość, więc w praktyce niemal każda szklana butelka będzie objęta nową opłatą. Zarówno plastikowe butelki, puszki, jak i szklane butelki ma obsługiwać jeden i ten sam butelkomat.

Zobacz również:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw,

Ustawa z dnia 21 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

Powiązane
Druga emerytura w wysokości niemal 1000 zł dla emerytów, którzy przepracowali minimum 5 lat. Co należy zrobić, żeby otrzymać dodatkowe świadczenie?
Druga emerytura w wysokości niemal 1000 zł dla emerytów, którzy przepracowali minimum 5 lat. Co należy zrobić, żeby otrzymać dodatkowe świadczenie?
Gorzka niespodzianka od rządu dla emerytów i rencistów rodzinnych: podwyżka świadczeń średnio o 220 zł, ale bez zapowiadanych 2 tys. zł wyrównania i 15 tys. zł rekompensaty za lata wypłaty przez ZUS zaniżonych świadczeń
Gorzka niespodzianka od rządu dla emerytów i rencistów rodzinnych: podwyżka świadczeń średnio o 220 zł, ale bez zapowiadanych 2 tys. zł wyrównania i 15 tys. zł rekompensaty za lata wypłaty przez ZUS zaniżonych świadczeń
Oficjalnie: będzie podwyżka świadczenia emerytalnego. Ile więcej dostaną emeryci?
Oficjalnie: będzie podwyżka świadczenia emerytalnego. Ile więcej dostaną emeryci?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Prezent pod choinkę od Rady Polityki Pieniężnej. Jak spadną raty kredytów po szóstej w tym roku obniżce stóp procentowych NBP?
03 gru 2025

W dniu 3 grudnia 2025 r. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 0,25 punktu procentowego. W myśl tej decyzji od 4 grudnia 2025 r. stopa referencyjna wyniesie 4,0 procent. To szósta obniżka w bieżącym roku. I - co ciekawa - pierwsza od trzynastu lat zmiana stóp NBP dokonana w grudniu. Jak ta decyzja wpłynie na kredytobiorców? Sytuację komentują Artur Nowak-Gocławski i Tomasz Bujański z ANG Odpowiedzialne Finanse.
Uchwała połączonych izb Sądu Najwyższego: nikt nie może uznać orzeczenia SN za niebyłe; Polska nie przekazała UE kompetencji do regulacji wymiaru sprawiedliwości
03 gru 2025

W dniu 3 grudnia 2025 r. dwie połączone izby Sądu Najwyższego orzekły, że żaden sąd ani organ władzy publicznej nie może uznać orzeczenia Sądu Najwyższego za niebyłe ani pominąć jego skutków, w tym również powołując się na prawo Unii Europejskiej. Sędziowie w tej uchwale orzekli również, że Polska nie przekazała organom Unii Europejskiej ani jakiejkolwiek innej organizacji międzynarodowej kompetencji do stanowienia norm regulujących organizację i funkcjonowanie krajowego wymiaru sprawiedliwości ani do określenia zakresu, w którym mogą być one stosowane.
Zawyżony abonament za telewizję i internet. Prezes UOKiK nakazał wypłacić rekompensaty konsumentom i nałożył milionową karę na operatora
03 gru 2025

W dniu 3 grudnia 2025 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że Prezes UOKiK nałożył na firmę Vectra (dostawcę usług telekomunikacyjnych i operatora kablowego) karę ponad 80 mln zł oraz nakazał wypłatę rekompensat dla konsumentów. Spółka ta - mimo wcześniejszych działań Prezesa UOKiK - od kilku lat jednostronnie zmieniała zapisy w kolejnych umowach oraz bezpodstawnie podnosiła opłaty abonamentowe za usługi telewizyjne i internetowe.
Zerowy PIT dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci zagrożony? A co z podniesieniem progu podatkowego?
03 gru 2025

Czy uda się wprowadzić zmiany zaproponowane w projekcie prezydenckim dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych? Zawarte w nim rozwiązania spotkały się z krytyką ze strony samorządów. Rodzicom ma być lżej, ale na szkoły zabraknie pieniędzy?

REKLAMA

1500 lub 1900 zł dla każdego, dochód bez znaczenia. Najbliższa wypłata już 19 grudnia
03 gru 2025

Już 20 grudnia będzie najbliższy transfer pieniędzy, które mają wspierać dzietność Polaków. Do kogo trafią pieniądze? Może to być 1500 albo 1900 złotych. Od czego jest uzależniona wysokość przelewanego świadczenia?
Prezydent podpisał ważną ustawę. Te zmiany dotkną wielu z nas - dotyczą płynów do dezynfekcji, środków na komary, środków przeciw pleśni, innej chemii domowej i nie tylko
03 gru 2025

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o produktach biobójczych. Nowe przepisy znacząco ułatwią dostęp do informacji o środowisku i ochronie zdrowia. Zmiany dotyczą procedur związanych z pozwoleniami na obrót produktami biobójczymi stosowanymi w polskich domach i firmach. Ustawa realizuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprzed niemal dekady.
Urlopowe kombinacje Polaków: tylko 48% pracowników korzysta z pełnego urlopu, a dwa tygodnie odpoczynku ma 37% zatrudnionych
03 gru 2025

Z końcem roku wielu pracowników próbuje nadrobić zaległy wypoczynek, ale najnowszy raport enel-med „Łączy nas zdrowie 2025” pokazuje, że Polakom wciąż trudno jest w pełni korzystać z przysługujących im dni wolnych. Tylko co drugi zatrudniony (48%) wykorzystuje cały urlop, co trzeci (34%) nie jest w stanie tego zrobić, a 7% nie odpoczywa w ogóle. Problem dotyczy zwłaszcza dużych firm, gdzie niewykorzystanie urlopu deklaruje 39% pracowników, w mikrofirmach ten odsetek wynosi tylko 24%. Luksusem natomiast w najmniejszych firmach okazuje się regularny 14-dniowy wypoczynek, gdzie tylko 40% pracowników z niego korzysta, w dużych organizacjach 71%. Jednocześnie Polacy jasno sygnalizują, że chcą jeszcze więcej czasu na regenerację: aż 67% badanych chciałoby zwiększenia liczby dni wolnych.
Praktyka i procedury dojścia do zawodu adwokata i radcy prawnego bez ukończonej aplikacji budzą poważne zastrzeżenia. Pojawiają się zarzuty dyskryminacji kandydatów przez samorządy prawnicze
03 gru 2025

Otwarcie zawodów adwokata i radcy prawnego nadal wzbudza szereg zarzutów - w szczególności co do dyskryminacji w praktyce kandydatów bez aplikacji prawniczych. Wydawać by się mogło, że dyskusje o deregulacji zawodów prawniczych to zamierzchła przeszłość. Nic bardziej mylnego, co zaskakujące, gdyż aktualnie obowiązuje szereg przepisów gwarantujących wolność wykonywania zawodu, zarówno krajowych, jak i unijnych, a samorządy prawnicze nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej. Praktyka oraz ustawy regulujące organizację samorządów zawodowych adwokatów oraz radców prawnych w zakresie otwarcia zawodów jest szeroko na forach internetowych oraz wśród prawników krytykowana, oraz nadal jest przedmiotem wielu postępowań sądowych i w nich podnoszonych zarzutów dyskryminacji oraz niedozwolonych reglamentacji dostępu do zawodu adwokata lub radcy prawnego przez samorządy w zakresie dostępu do zawodów prawniczych osób na podstawie doświadczenia zawodowego.

REKLAMA

Rewolucja w Kodeksie pracy. Pracownicy zyskają nowe prawo do wypłat. Rząd zmienia zasady od 2026
03 gru 2025

Nowelizacja Kodeksu pracy oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przyniesie jedną z największych zmian w ostatnich latach. Pracownicy otrzymają ekwiwalent za niewykorzystany urlop najpóźniej 10 dni po rozwiązaniu umowy, a pracodawców czekają nowe obowiązki konsultacyjne. To jednak tylko część pakietu zmian w prawie pracy, które wejdą w życie w 2026 roku.
ZUS: w I kwartale 2026 r. automatycznie przeliczymy emerytury i renty rodzinne przyznane w latach 2009–2019 w czerwcu (tzw. emerytury czerwcowe)
03 gru 2025

W dniu 1 stycznia 2026 r. wejdzie w życie ustawa, dzięki której Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie, bez konieczności składania wniosku, przeliczy wysokość emerytur przyznanych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009–2019 (tzw. emerytury czerwcowe). Nowe przepisy obejmą również renty rodzinne po osobach, które miały takie świadczenia.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA