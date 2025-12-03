Związek Banków Polskich: w 2025 roku rata przeciętnego kredytu hipotecznego spadła o prawie 500 zł. Wyższa zdolność kredytowa Polaków

W dniu 3 grudnia 2025 r. (ze skutkiem od 4 grudnia) Rada Polityki Pieniężnej obniżyła szósty raz w tym roku stopy procentowe NBP. O 470 zł spadła rata standardowego kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na kwotę 450 tys. zł na okres 20 lat w wyniku tegorocznych obniżek stóp procentowych - poinformował prezes ZBP Tadeusz Białek.

Stopy procentowe NBP w dół także w grudniu

W dniu 3 grudnia 2025 r. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała o obniżeniu stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego o 25 punktów bazowych do poziomu 4 proc. Ta obniżka stóp procentowych była szóstą w tym roku. W 2025 r. stopy banku centralnego spadły łącznie o 1,75 pkt proc.

ZBP: Rata przeciętnego kredytu spadła w 2025 r. o 470 zł

Prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek ocenił dla PAP, żę „niższe stopy procentowe stanowią świetną informację dla kredytobiorców”. „Z perspektywy kredytobiorcy, który zaciągnął standardowy, annuitetowy (na równe raty - PAP) kredyt mieszkaniowy w kwocie 450 tys. zł na okres 20 lat przy 2-proc. marży, zrealizowane już w 2025 roku obniżki stopy procentowej (o 1,75 pp.) oznaczają spadek raty kapitałowo-odsetkowej z poziomu 3694,27 zł do 3223,94 zł, a zatem spadek o 470,33 zł (12,7 proc.)” – zauważył Białek.



Z opracowania, które PAP otrzymała od Związku wynika ponadto, że na poziomie całego cyklu życia kredytu, obniżka stopy referencyjnej o 1,75 pp. oznacza, że staje się on tańszy (przy przyjętych założeniach dot. kredytu) o 112 tys. 878,91 zł, tj. o 25,9 proc. Dodatkowo, niższe stopy procentowe to także wyższa dostępność kredytu. „Zrealizowana obniżka stopy referencyjnej zwiększyła kwotę dostępnego kredytu o 65 tys. 649 zł, tj. o 14,6 proc. Średnio, oznacza to możliwość kupienia mieszkania większego o jeden niewielki pokój” - dodał Związek.

Wyższa zdolność kredytowa Polaków

Obniżka sprawia też, że osoby z niższym dochodem może zaciągnąć wyższy kredyt. Przy poziomie stóp na początku roku kredyt w wysokości 450 tys. zł dostępny był dla osoby osiągającej dochód netto przynajmniej na poziomie 9 tys. 235,67 zł (ok. 12,8 tys. zł brutto), a przy obecnym poziomie stóp procentowych ten sam kredyt dostępny jest dla osoby z dochodem 8 tys. 59,85 zł (ok. 11,1 tys. zł brutto. „Oznacza to, że ten sam kredyt jest dostępny dla osoby osiągającej o 12,7 proc. niższe wynagrodzenie” - wskazał ZBP.



Związek zwrócił również uwagę, że grudniowa obniżka stóp procentowych była oczekiwana przez rynek, a decyzja Rady wynikała w znacznej mierze ze spadku inflacji i osiągnięcia (i utrzymania w kolejnych miesiącach) przez nią celu NBP. Inflacja w ujęciu rocznym według szybkiego szacunku GUS osiągnęła w listopadzie 2025 r. poziom 2,4 proc., a zatem mieściła się w celu inflacyjnym (wynoszącym 2,5 proc. +/- 1 pkt proc.) oraz była niższa niż konsensus rynkowy i przewidywania NBP. (PAP)

