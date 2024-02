Twitch przyciąga nie tylko miłośników gier. Choć na tej platformie szukają oni głównie rozrywki, chętnie korzystają z porad i użytecznych publikacji

Treści i jakość materiałów to główne czynniki przyciągające widzów na Twitcha. Zdecydowana większość użytkowników platformy, bo aż 79 proc. przedkłada interesującą ich tematykę, nad przywiązanie do danego streamera udostępniającego zróżnicowany kontent.

63 proc. społeczności Twitcha, loguje się na nim min. raz w tygodniu. Co drugi badany przyznaje, że z Twitcha korzysta regularnie – 63 proc. użytkowników co najmniej raz w tygodniu (37 proc. rzadziej), przy czym średni czas spędzony na platformie wynosi 2h.

Twitch to platforma graczy, ale nie tylko dla gier

Jak wnioskuje z badań Katarzyna Knecht, Sales Director i Product Owner w seegame, wiele postaw życiowych czy zainteresowań przełamuje stereotypowy wizerunek społeczności graczy i widzów streamów.

Wśród materiałów, po które widzowie chętnie sięgają znajdują się m.in. te związane z urodą i modą (13 proc.), jedzeniem i gotowaniem (7 proc.) oraz stylem życia (6 proc.). Największym zainteresowaniem cieszą się jednak gry wideo (31 proc.), co potwierdza pozycję platformy, jako wiodącego miejsca dla społeczności gamingowej.

Co więcej, dla prawie połowy badanych (42 proc.) premiery nowych gier, stanowią dodatkowy bodziec do oglądania streamów. Wskazują na to wyniki badania, jakie Open Mobi przeprowadził na zlecenie platformy seegame.

Twitch bez wątpienia jest platformą z ogromnym potencjałem reklamowym. Marki powinny podążać za zainteresowaniami swoich konsumentów i dostosowywać oferty do ich oczekiwań. Na korzyść może przełożyć się również współpraca ze streamerami – co piąty respondent dokonał zakupów na podstawie jego rekomendacji.

Użytkownicy Twitcha otwarci na reklamę

Dlatego Seegame zleciło badania użytkowników Twicha także po to, by ocenić ich potencjał jako odbiorców reklamy.

– Obecność użytkowników na platformie i charakter w jakim na niej przebywają, a szukają głównie rozrywki, sprawiają, że serwis jest bardzo wartościowym miejscem w kontekście emisji reklam – przyznaje Katarzyna Knecht.

– Co więcej, aż 76 proc. społeczności to osoby w przedziale wiekowym 18-44 lata, czyli grupa mocno zaangażowana w treści online, a dodatkowo trzech na czterech badanych posiada własny dochód (72 proc.), co czyni z nich atrakcyjnych konsumentów – dodaje ekspertka.

Prócz zachowań i preferencji użytkowników na platformie Twitch, seegame sprawdziło również ich charakterystykę i preferencje. Społeczność serwisu to często rodzice (58 proc.) co pokazuje, że platforma przyciąga nie tylko młodych widzów. To także w dużej mierze posiadacze domowych zwierząt (78 proc.) i entuzjaści sportu (53 proc.).

– Popularność gier to kluczowa informacja dla branży całego gamedevu. Pojawienie się nowych tytułów i popularność konkretnych pozycji jak np. Wiedźmin, GTA czy League of Legends, to doskonała okazja dla marek do zaprezentowania swojej oferty czy usług. Wykorzystanie momentu i dostarczenie angażujących treści mogą znacznie wzmocnić wizerunek reklamodawcy – dodaje Katarzyna Knecht.

– W ocenie ekspertki z dużym zainteresowaniem użytkowników Twicha może spotkać się na pewno promocja treści i usług przyjaznych rodzicom czy właścicielom zwierząt. Nowe możliwości współpracy otwierają się również dla marek sportowych, sklepów z odzieżą i sprzętem, a nawet organizatorów wydarzeń sportowych.

Wielu użytkowników ogląda również filmy, a dla 2 na 3 badanych pierwszym wyborem jest platforma Netflix, co także jest istotną informacją dla marek – uważa Katarzyna Knecht.

Jak użytkownicy Twitcha robią zakupy

Kwestią, na którą również warto zwrócić uwagę są zachowania zakupowe. Połowa respondentów równomiernie dzieli swoje zakupy między sklepy online, a stacjonarne.

Ekspertka uważa, iż to sugeruje, że reklamodawcy mogą skutecznie dotrzeć do użytkowników Twitcha zarówno poprzez reklamy promujące e-commerce, jak i sklepy stacjonarne. Istotną rolę dla społeczności platformy odgrywa także moda, a wybór konkretnych marek odzieżowych pokazuje skłonność do poszukiwania określonych cech produktu, takich jak cena i jakość. Twitch jest również skutecznym kanałem promocyjnym dla marek beauty.

– Wybór Rossmana (82 proc.), jako wiodącej drogerii może wskazywać, że odbiorcy cenią sobie dostępność i przystępność cenową. Warto zatem ukierunkować komunikaty reklamowe tak, aby podkreślały wygodę, szeroki asortyment i atrakcyjne ceny. Serwis ma ogromny potencjał także w sektorze food – co trzeci badany zamawia jedzenie na wynos co najmniej raz w miesiącu – podsumowuje Katarzyna Knecht.