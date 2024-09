Jak lodówka czy pralka, konsola do gier komputerowych staje się podstawowym sprzętem domowym

Rynek gamingowy w Polsce przeżywa dynamiczny rozwój, stając się jednym z kluczowych sektorów w branży rozrywkowej. Polacy wydają coraz więcej na ten rodzaj rozrywki. Szacuje się, że do 2029 roku 3 miliony polskich gospodarstw domowych będzie posiadać konsolę do gier.

Ponad połowa graczy już teraz płaci za gry i dodatki do nich – w przypadku Polaków przede wszystkim na gry mobilne.

Gracze smartfony szybko zamienią na konsole do gier

Według najnowszych danych PMR Market Experts duży potencjał na rozwój rynku tkwi w cloud gamingu.

Największy udział w strukturze wydatków na gry wideo w Polsce ma segment gier mobilnych, społecznościowych i przeglądarkowych. Aktualnie plasuje się on na poziomie 36%.

Do determinujących czynników z pewnością można zaliczyć dużą dostępność urządzeń mobilnych oraz łatwy dostęp do Internetu.

Na drugim miejscu znajdują się gry PC (33%), a podium zamykają gry na konsole z 30-procentowym udziałem w rynku.

Jednak według prognoz to ten ostatni segment będzie odznaczał się w kolejnych latach największą średnioroczną stopą wzrostu. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) w latach 2024-2029 wyniesie 7,5%, co oznacza, że pod koniec prognozowanego okresu udział tego segmentu przewyższy udział PC-ów. Wpływ na to ma łatwy dostęp do konsol i stosunkowo niski koszt początkowy, jaki musi ponieść gracz.

Jak komentuje Paweł Olszynka, ICT Business Unit Director w PMR Market Experts, struktura wydatków znajduje odzwierciedlenie w liczbie graczy korzystających z poszczególnych formatów gier. Obecnie najwięcej pasjonatów wirtualnego świata sięga w Polsce po gry mobilne.

Jednak to gry na konsole zanotowały największy wzrost w 2023 roku – blisko 10% w porównaniu do 2022.

– Jeśli trend, który aktualnie obserwujemy się utrzyma, to nasz rodzimy rynek będzie bardziej „konsolowy” niż „pecetowy”. Warto jednak podkreślić, że ten drugi pozostanie stabilny, dzięki tzw. „heavy userom”, czyli wiernym konsumentom – mówi Paweł Olszynka.

Gamingowe platformy w chmurze zyskują na popularności

Analitycy PMR Market Experts wskazują na duży potencjał platform cloud gamingowych. Aktualnie z tzw. chmury korzysta ok. 12% graczy, a kolejne 31% wyraża zainteresowanie nimi.

Z danych zawartych w raporcie „Rynek gamingowy w Polsce 2024. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029.” wynika, że 44% graczy korzysta tego typu płatnej rozrywki przez cały rok, 10% przez okres 7-11 miesięcy, a 24% przez pół roku i krócej.

Jednak ⅕ użytkownikom wystarcza wyłącznie darmowa wersja, pomijając płatne plany taryfowe, co daje duże pole na rozwój tego segmentu w kolejnych latach.

– Z naszych badań wynika, że Polacy po gry mobilne sięgają codziennie lub prawie codziennie. Tak odpowiedziało aż 39% badanych. Z popularnego „peceta” korzystają kilka razy w tygodniu (33%), a do konsoli siadają kilka razy w miesiącu (31%). Ta mniejsza częstotliwość wynika z faktu, że zarówno gry na PC, jak i konsole wymagają od użytkowników większego zaangażowania, a jedna sesja trwa statystycznie o wiele dłużej niż te szybsze na telefonie – dodaje Paweł Olszynka.

Już teraz komputer i smartfon są obecne odpowiednio w 79% i 88% domów w Polsce. A wiele wskazuje na to, że w nadchodzących latach liczba polskich gospodarstw z przynajmniej takim jednym urządzeniem będzie rosnąć.

Wzrost dotyczy także konsol. W 2023 r. ich liczba zwiększyła się o 12% w porównaniu do 2022 roku. Szacuje się, że do 2029 roku ponad 3 miliony rodzin będzie posiadać takie urządzenie.

Na taką sytuację będzie miało wpływ pojawienie się konsol nowej generacji oraz tych w wersji mobilnej i przenośnej.

