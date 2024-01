O zdrowie i witalność dbają tylko ci Polacy, którzy dużo zarabiają? Kto wydaje najwięcej na alkohol i papierosy, a kto na suplementy diety

Poziom dochodów mocno determinuje wysokość wydatków Polaków na tytoń, alkohol czy witaminy oraz suplementy diety. Najmocniej widać to na przykładzie palenia papierosów – odsetek niepalących najwyższy jest w grupie najniżej zarabiających. Tymczasem dekadę temu i wcześniej gdy papierosy były relatywnie tanie proporcje te były odwrócone.

Z kolei jeśli idzie o wydatki na witaminy i suplementy diety oraz na alkohol, największą wstrzemięźliwość wykazują osoby o średnich zarobkach. Można to odczytać, że aspirują one do większego spożycia produktów z tych grup, ale blokuje je aktualny poziom dochodów.

Czy nasze zdrowie i witalność może być uzależniona od stanu cywilnego, zawodu, czy tego, ile zarabiamy? To pytanie zadał sobie zespół analityczny MyBestPharm. Na podstawie kompleksowych badań, zapytał Polaków o ich stosunek do zdrowia oraz witalności.

Wstępem do badania głównego było ustalenie poziomu dochodów oraz stopnia zadowolenia z ich aktualnej wysokości. Na tej podstawie zostały wyłonione cztery grupy: zarabiających do 3 500 zł (nazwane niskim portfelem), o zarobkach w przedziale 3 500 – 5 000 zł (średni portfel), zarobkach w przedziale 5 000 – 8000 zł oraz powyżej 8 000 zł (dwie ostatnie grupy potraktowano jako – wysoki portfel).

Wśród wielu kwestii – ankieta jest bardzo wszechstronna – skupiliśmy się na analizie dotyczącej wydatków na używki: tytoń i alkohol w kontrze do wydatków na suplementy diety.

Czy wysokość zarobków wpływa na zakup papierosów i alkoholu

Z badań ankietowych wynika, że regularne palenie wyrobów tytoniowych najczęściej spotykamy u osób: rozwiedzionych z dziećmi – 37,2%, panna/kawaler – 23,8% oraz rozwiedzionych – 20,9%.

Z kolei pod względem statusu zawodowego są to: pracownicy fizyczni 31,2%, bezrobotni – 25,4% oraz osoby uczące się 18,5%.

Jak to wygląda w zależności od wysokości zarobków?

Niski portfel: Nie palę – tak odpowiedziało 60,5% ankietowanych, 17,3% pali okazjonalnie, natomiast 22,2% robi to regularnie. 0,3% kilka razy w tygodniu.

Średni portfel: 66,9% respondentów odpowiedziało, że nie pali wyrobów tytoniowych. 18,4% robi to okazjonalnie, a 14,7% regularnie. 0,6% kilka razy w tygodniu.

Wysoki portfel: 70,8% to ankietowani, którzy zadeklarowali, że nie palą wyrobów tytoniowych. 17,5% to osoby palące okazjonalnie, a 11,7% – regularnie. 2,5% kilka razy w tygodniu.

A jak wyglądają dane pod względem alkoholu?

Ponad 10,2% mężczyzn i 4,6% kobiet pije alkohol kilka razy w tygodniu. 30,3% mężczyzn i 21,4% kobiet robi to kilka razy w miesiącu. Okazjonalnie spożywa alkohol 53,5% kobiet oraz 45,6% mężczyzn. Nie pije alkoholu 20,6% kobiet oraz 13,9% mężczyzn.

Według danych do osób, które spożywają alkohol kilka razy w tygodniu należą: panna/kawaler – 8,8%, panna/kawaler z dzieckiem – 7,3%, osoby rozwiedzione – 6%.

Jak wyglądają dane z uwzględniające wysokość portfela?

Niski portfel: 25,2% osób zadeklarowało, że nie pije alkoholu. 38,9% robi to okazjonalnie. 27,1% robi to raz w miesiącu. 8,8% kilka razy w tygodniu.

Średni portfel: Nie pije alkoholu 13,4% respondentów, 57,8% robi to okazjonalnie. 23,8% kilka razy w miesiącu, a 5% kilka razy w tygodniu.

Wysoki portfel: 22,5% ankietowanych deklaruje, że nie pije alkoholu. 60,8% robi to okazjonalnie. 13,3% pije alkohol kilka razy w miesiącu, natomiast 3,3% kilka razy w tygodniu.

Kto wydaje najwięcej na witaminy i suplementy diety

Witaminy i suplementy diety to podstawa wśród podejścia do zdrowego stylu życia. Jak Polacy podchodzą do tego tematu? Zacznijmy od różnic w płci!

Według statystyk aż 25,5% mężczyzn deklaruje, że nie stosuje suplementów diety, gdzie taką samą deklarację podaje 11,6% kobiet.

32,1% mężczyzn i 34,1% kobiet robi to od czasu do czasu.

Podstawową suplementację stosuje 25,9% mężczyzn oraz 31,4% kobiet. Natomiast suplementację dostosowaną do potrzeb organizmu zażywa 16,4% mężczyzn oraz 22,9% kobiet.

Co ciekawe, wśród mężczyzn większe zainteresowanie suplementacją rośnie wraz z … pojawieniem się żony! Znacznie zmniejsza się odsetek Panów deklarujących brak zażywania suplementów: kawaler – 25,5%, żonaty – 11,7%. Z kolei widzimy też znaczną różnicę wśród mężczyzn, którzy odpowiadali, że stosują suplementację dostosowaną do potrzeb organizmu: kawaler – 16,4%, żonaty – 23,1%.

A jak wygląda kwestia wydatków na witaminy i suplementy w zależności od zarobków?

Niski portfel: 23% nie zażywa suplementów i witamin. 33,7% robi to od czasu do czasu. 26,3% stosuje podstawową suplementację. 17% zażywa witaminy i suplementy dostosowane do potrzeb organizmu.

Średni portfel: 11% ankietowanych nie używa suplementów diety i witamin. 37,2% robi to od czasu do czasu. 33,7% respondentów stosuje podstawową suplementację, a 18% wybiera suplementację dostosowaną do potrzeb organizmu.

Wysoki portfel: 11,7% respondentów nie stosuje suplementacji. 16,7% ankietowanych odpowiedziało, że robi to od czasu do czasu. Podstawową suplementację zażywa 25% respondentów, a 46,7% stosuje suplementy i witaminy dostosowane do potrzeb ich organizmu.

Zdrowy styl życia Polaków: zrozumienie jest, gorzej z wydatkami

Jak komentuje wyniki badania mgr Karolina Nowak, Dietetyk Kliniczny, coraz więcej Polaków niezależnie od statusu społecznego, wykształcenia jest świadoma konieczności prowadzenia szeroko rozumianego zdrowego stylu życia. Niemniej jednak lepsza sytuacja finansowa wśród badanych pokazuje, że dbałość o zdrową dietę, regularną aktywność fizyczną, badania profilaktyczne, czy stosowanie suplementów odgrywa w tej grupie ważniejszą rolę niż wśród pozostałych.

– Najchętniej o zdrowy styl życia dbają młodzi ludzie w wieku 18-26 lat. Z wiekiem motywacja do dbania o swoje zdrowie spada. W naszym społeczeństwie widać również, że kobiety skłonne są bardziej dbać o swoje zdrowie niż mężczyźni. Aż 25,5% mężczyzn deklaruje, że nie spożywa nawet podstawowej suplementacji, gdzie wśród kobiet ta deklaracja wynosi mniej niż 11,6% – podkreśla Karolina Nowak.

– Pozytywnym aspektem jest fakt, iż zdrowy styl życia staje się dla Polaków coraz ważniejszy, a profilaktyka nie jest już tylko teorią, lecz praktyką – dodaje ekspertka.