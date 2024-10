Czas na duże zakupy? Nie tylko w niedziele handlowe i soboty przed tymi z zakazem handlu są wielkie promocje. Lidl czy Biedronka, Kaufland, Stokrotka i inne, gdzie najlepsze

W kalendarzach zakupowych nic wciąż się nie zmienia. Nowelizacja ustawy o zakazie handlu utknęła w Sejmie, dalej więc handel dozwolony jest tylko w siedem niedziel w roku. Za to zmieniają się nasze klientów wybory, a pod nie zmienia się sam handel. Tematem dnia są promocje.

W których sieciach są najlepsze, czy klienci robiący zakupy w Lidlu uzyskują z promocji większe korzyści niż ci wybierający Biedronkę?

Zakupy z promocjami: jakie korzyści la kupujących

Według organizatorów programu BLIX AWARDS – Wybór Konsumentów, rynek promocyjny w Polsce należy do najbardziej konkurencyjnych rynków na świecie, co jest ogromną korzyścią dla konsumentów.

Dzięki temu mogą oni cieszyć się atrakcyjnymi cenami i korzystać z częstych akcji promocyjnych, które mają bezpośredni wpływ na ich decyzje zakupowe.

Sieci handlowe w Polsce regularnie organizują promocje, aby zaspokoić potrzeby klientów, co sprawia, że konsumenci mogą liczyć na korzystne oferty niemal każdego dnia.

– Dla milionów Polaków właśnie oferty promocyjne są kluczowym czynnikiem decydującym o ich planach zakupowych. Z tego powodu poświęciliśmy tej kategorii wiele uwagi i energii. Jest to obszar, który ma największe znaczenie zarówno dla konsumentów, jak i samych sieci handlowych – mówi dr Krzysztof Łuczak z Kapituły programu i wiceprezes Grupy BLIX.

Najlepsze promocje są w Lidlu i Kauflandzie – gdzie jeszcze warto robić zakupy

W tym roku w segmencie Dyskontów zwyciężył Lidl, a wśród Hipermarketów – Kaufland.

W grupie Supermarketów wygrała sieć Stokrotka, a w segmencie Convenience – Żabka.

Spośród Podmiotów Regionalnych i Lokalnych konsumenci nagrodzili sieć sklepów Twój Market.

Laureatem w segmencie Odzież i Obuwie została sieć Sinsay. Wśród Drogerii pierwsze miejsce zajął Rossmann.

W grupie E-grocery czyli sklepów internetowych, statuetka powędrowała do Frisco. Na rynku E-commerce nagroda główna została przyznana platformie zakupowej Temu.

W segmencie Dom i Ogród najlepszy okazał się Action, a pośród Sklepów Branżowych – Media Expert.

Ponadto Kapituła programu wyróżniła pięciu retailerów – Netto, sieć Groszek, Hitpol, JYSK i Dr.Max Drogerię.

Najlepsze promocje w sklepach: będzie ich jeszcze więcej?

– Obecna wojna cenowa, toczona przez największych graczy, wzmaga presję na cały rynek, co oznacza, że sieci handlowe muszą nieustannie inwestować w działania promocyjne, aby przyciągnąć klientów i zachować ich lojalność – uważa Marcin Lenkiewicz.

– To wymaga od firm ciągłego poszukiwania nowych, efektywnych sposobów na wyróżnienie się wśród konkurencji, zarówno poprzez atrakcyjne rabaty, jak i przejrzystą komunikację oferty promocyjnej – dodaje ekspert.

Dr Krzysztof Łuczak z Kapituły Programu, zwraca uwagę na to, że w Polsce sieci handlowe coraz bardziej rozbudowują swoje strategie promocyjne. Wykorzystują do tego nowoczesne narzędzia cyfrowe, jak aplikacje mobilne, programy lojalnościowe czy dynamiczne oferty.

Jednocześnie powiększająca się konkurencja i rosnące wymagania konsumentów sprawiają, że sieci muszą stale monitorować i dostosowywać swoje działania, aby sprostać oczekiwaniom rynku. W ostatnim czasie widać też, że na rynku przybywa promocji, co jest oczywiście dobrą informacją dla Polaków.

W piątej edycji programu prawie 140 tys. Polaków wyraziło blisko 4 mln opinii na temat aktywności 119 sieci handlowych. W kategorii „Promocja Roku” konsumenci docenili w tym roku te sieci, które – ich zdaniem – organizują najlepsze promocje, dające im realne oszczędności. – Ważnym elementem jest to, że promocje te są przekazywane w atrakcyjnej i czytelnej formie, najczęściej za pośrednictwem gazetek, które Polacy chętnie przeglądają przed zakupami. Kluczowe jest, aby promocje były zrozumiałe i proste, bez skomplikowanych ograniczeń i wykluczeń. To właśnie te aspekty Polacy szczególnie doceniają, wybierając konkretne sieci handlowe – komentuje Marcin Lenkiewicz, przewodniczący Kapituły BLIX AWARDS.