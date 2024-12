Prognozy 2025: ile za benzynę i inne paliwa, będzie drożej niż w 2024 roku czy taniej i o czego to zależy

Ceny ropy naftowej oraz kurs dolara to dwie zmienne, które decydują o cenach paliw na polskich stacjach. Przy czym ceny te są ważne nie tylko dla osób poruszających się własnymi pojazdami z silnikami spalinowymi, ale także na przykład dla spłacających kredyty hipoteczne.

Co mają wspólnego ceny paliw z oprocentowaniem kredytów? Wbrew pozorom bardzo wiele: ruchy cen paliw do prywatnych środków transportu są jedną z trzech składowych decydujących o wysokości tak zwanej inflacji konsumenckiej. Ona z kolei wpływa na politykę w zakresie stóp procentowych realizowaną przez Radę Polityki Pieniężnej, a w konsekwencji na ruchu w dół lub w górę wskaźnika referencyjnego WIBOR, deycudjącego o wysokości oprocentowania starych i nowych kredytów mieszkaniowych.

Analitycy są przekonani, że trwający od ponad pół roku trend spadkowy na rynku ropy naftowej utrzyma się również w przyszłym roku. Nie ma jednak wśród nich zgody na temat jego skali. Jedni przewidują umiarkowane obniżki cen giełdowych, inny wieszczą drastyczne spadki. Ale czy spowoduje to spadki na stacjach paliw w Polsce? Jest taka szansa, ale wiele zależy od kursu dolara.

Ceny ropy: trend spadkowy od pół roku utrzyma się w 2025 roku?

Skomplikowana sytuacja geopolityczna, niepewność co do stanu gospodarki na świecie, czy dynamiczne zmiany popytu i podaży ropy naftowej to tylko niektóre czynniki wpływające na to, że prognozy dotyczące tego rynku w przyszłym roku znacznie się różnią. Ale co do jednego analitycy wydają się zgodni – w 2025 r. ropa naftowa będzie tańsza.

– Już od połowy 2024 r. cena ropy brent jest w wyraźnym trendzie spadkowym i eksperci nie widzą na chwilę obecną możliwości jego odwrócenia w najbliższych kilku, kilkunastu miesiącach – zauważa Marcin Wawrzkiewicz, Country Manager Malcom Finance.

– Natomiast patrząc na niezwykle skomplikowaną grę sił rynkowych, trudno ocenić, jak dużych i szybkich spadków powinniśmy się spodziewać – uzupełnia Marcin Wawrzkiewicz i podkreśla:

– Co ważne, nie słychać wśród obserwatorów i analityków rynku ropy naftowej opinii, że w przyszłym roku jej cena mogłaby zauważalnie wzrosnąć. A na tak zmiennym rynku jest to rzadko spotykana sytuacja.

Globalna aktywność gospodarcza: jak ona może wpłynąć na ceny paliw w Polsce

Jak dalej zauważa ekspert, cena ropy naftowej na giełdzie, to nie jedyny czynnik odpowiedzialny za ceny oleju napędowego i benzyny. Znaczny wpływ na popyt i podaż tych paliw będą miały zmiany w globalnej aktywności gospodarczej.

Co więcej, napięcia geopolityczne, takie jak konflikty w kluczowych regionach produkujących ropę naftową lub spory handlowe, wpływać będą na globalny popyt. A jednocześnie mogą zakłócać łańcuchy dostaw i wpływać na ceny paliw niezależnie od cen ropy naftowej.

Zmiany polityczne dotyczące norm emisji spalin i zaostrzenie przepisów o ochronie środowiska w skali globalnej i regionalnej (na przykład w Unii Europejskiej) również mogą mieć swoje przełożenie. W zależności od dalszych kroków w tych obszarach, może dojść do zmian we wzorcach konsumpcyjnych oraz poziomie produkcji paliw, co zapewne odbije się na ich cenach – podkreśla Marcin Wawrzkiewicz.

Ceny paliw w Polsce w 2025 roku: jak na nie wpłynie kurs dolara

Dla polskiego rynku ważna jest nie tylko cena baryłki ropy na giełdzie. Istotnym czynnikiem wpływającym na ostateczne ceny paliw jest kurs dolara, w której to walucie następują wszystkie rozliczenia w handlu tym surowcem.

I nie chodzi tu tylko i wyłącznie o stosunek wartości dolara do złotego, ale także do euro.

– Wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych już spowodował globalne umocnienie dolara amerykańskiego, a także zwiększył wahania kursów walut. Sytuacja utrzyma się do 2025 r., kiedy to nowa polityka handlowa i gospodarcza USA nabierze kształtu – mówi Benjamin Avraham, prezes fintechu Okoora

Wszystkie podstawowe produkty naftowe i paliwowe na świecie są ostatecznie notowane w dolarach, co przekłada się na zwiększenie niepewności co do lokalnych cen w Polsce – dodaje Benjamin Avraham.

– W związku z przewidywanymi spadkami cen ropy na giełdzie, możemy spodziewać się dwóch zasadniczo pozytywnych scenariuszy. Słabnący dolar będzie dodatkowo pogłębiał obniżki cen paliw. Natomiast jeśli kurs amerykańskiej waluty będzie się poprawiał, może to częściowo zniwelować wpływ taniej ropy naftowej na ceny na stacjach benzynowych – zauważa Marcin Wawrzkiewicz.

– Natomiast niekorzystny z naszego punktu widzenia scenariusz – drożejąca ropa naftowa i jednocześnie umacniający się dolara – jest według analityków mało prawdopodobny – dodaje ekspert.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, wydaje się, że w przyszłym roku w Polsce możemy spodziewać się dość stabilnej sytuacji jeśli chodzi o ceny paliw. Będę ona zapewne zbliżone do obecnych, z tendencją do raczej niedużych spadków prawdopodobny – podsumowuje Marcin Wawrzkiewicz.