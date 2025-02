Polacy coraz częściej sięgają po płatności mobilne, ale przelewy i tradycyjne karty wciąż dominują

Jak płacą Polacy? Obyczaje się zmieniają i w ubiegłym roku Polacy chętniej niż kiedykolwiek wcześniejj sięgali po nowoczesne metody płatności, zwłaszcza mobilne typu Apple Pay, Google Pay – choć króluje przede wszystkim BLIK.

Choć wzrost popularności zanotowały płatności mobilne, z których korzystało już 30 proc. Polaków, to znaczący odsetek konsumentów w e-commerce nadal wybierał tradycyjne przelewy (52 proc.) oraz karty debetowe (42 proc.) – wynika z Adyen Retail Report 2024.

REKLAMA

Mobilne płatności – nowy standard codziennych transakcji

REKLAMA

Rosnąca liczba Polaków rezygnuje z noszenia tradycyjnych portfeli, co znajduje odzwierciedlenie w popularności płatności mobilnych. W 2024 roku już 30 proc. konsumentów korzystało z portfeli cyfrowych, co oznacza wzrost o 3 punkty procentowe względem poprzedniego roku. Decydujące znaczenie miała wygoda – możliwość dokonania płatności za pomocą smartfona bez potrzeby posiadania fizycznej karty stała się kluczowym udogodnieniem.

Wzrost zainteresowania odnotowały również transakcje dokonywane za pomocą kodów QR. W 2024 roku korzystało z tej metody płatności 18 proc. Polaków, co stanowi wzrost o 5 p.p. w porównaniu do 2023 roku. Rozwiązanie to cieszyło się popularnością szczególnie w e-commerce, eliminując konieczność ręcznego wprowadzania danych karty i zwiększając bezpieczeństwo transakcji.

– Mobilne płatności stają się standardem dla coraz większej grupy konsumentów, zyskując popularność dzięki wygodzie i wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa. Ochronę płatności, także tych dokonywanych za pomocą kodów QR w e-commerce, zwiększają technologie takie jak tokenizacja oraz uwierzytelnianie biometryczne. Tokenizacja zastępuje wrażliwe dane płatnicze unikalnymi tokenami, minimalizując ryzyko ich przechwycenia. Z kolei uwierzytelnianie biometryczne, np. rozpoznawanie twarzy czy odcisków palców, zapewnia, że transakcje są autoryzowane wyłącznie przez uprawnionych użytkowników – komentuje Matouš Michněvič, Country Manager CEE w Adyen.

BLIK, który od lat utrzymuje swoją dominującą pozycję na rynku, nadal stanowił podstawową metodę płatności dla Polaków. Jego popularność wynika przede wszystkim z uniwersalności – umożliwia szybkie płatności online, wypłaty gotówki z bankomatów oraz przelewy na numer telefonu. Jednocześnie, wśród osób preferujących tradycyjne metody płatności, karty debetowe (52 proc.) i kredytowe (42 proc.) pozostają istotnym narzędziem w codziennych transakcjach.

Trend kas samoobsługowych: jak wpływa na preferowane płatności

W sklepach stacjonarnych dynamicznie rozwija się trend samoobsługowych kas. Aż 59 proc. konsumentów wskazuje, że preferuje self-checkout jako wygodniejszą alternatywę dla tradycyjnych kas obsługiwanych przez pracowników. Mimo niewielkiego spadku popularności względem 2023 roku (o 9 p.p.) kasy samoobsługowe wciąż dominują jako jedno z kluczowych udogodnień w handlu detalicznym.

Kup teraz, zapłać później – rosnące zainteresowanie elastycznymi płatnościami – jednym z trendów, który zyskał na znaczeniu w 2024 roku, była metoda „kup teraz, zapłać później” (BNPL).

Korzystało z niej 28 proc. Polaków, co oznacza wzrost w porównaniu do ubiegłego roku aż o 11 p.p. Co ciekawe, 84 proc. badanych korzystających z BNPL przyznało, że dokonywało w ten sposób zakupów przynajmniej raz w miesiącu, wydając średnio 694 pln. BNPL stało się szczególnie popularne wśród millenialsów, oferując im większą elastyczność finansową przy dokonywaniu zakupów.

Trendy w metodach płatności: jakie wnioski dla biznesu

Współczesny konsument oczekuje elastyczności – zarówno w zakresie dostępnych metod płatności, jak i wygody ich stosowania.

Aż 73 proc. Polaków przyznaje, że w przypadku braku preferowanej metody płatności jest gotowych zrezygnować z zakupu. Firmy, które nie dostosują się do rosnących oczekiwań klientów, ryzykują utratę konkurencyjności.

Inwestycje w nowoczesne technologie płatnicze nie tylko ułatwiają finalizację transakcji, ale także budują lojalność konsumentów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo