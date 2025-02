Miód w kuchni. Polacy miodem leczą głównie przeziębienie, a na co dzień rzadko korzystają w kuchni. Do czego najlepszy miód gryczany i spadziowy a do czego – jak akacjowy i lipowy

Choć miód kojarzy się głównie z kuchnią i naturalnym słodzikiem, jego potencjał sięga znacznie dalej. To prawdziwy fenomen natury, który znalazł swoje miejsce nie tylko na talerzu, ale i w laboratoriach farmaceutycznych, zakładach kosmetycznych, a nawet w przemyśle chemicznym i hodowli zwierząt.

Miód w kuchni: wypieki i napoje

Najbardziej oczywiste zastosowanie miodu to przemysł spożywczy.

Miody o intensywnym smaku, takie jak miód gryczany czy spadziowy, są często używane do wypieków, podczas gdy miód akacjowy i lipowy jest preferowany w napojach, ponieważ długo pozostaje płynny. Niezależnie jednak od rodzaju ma szerokie zastosowanie w tej branży.

W piekarnictwie wykorzystywany jest jako naturalny słodzik dodawany do chlebów, ciast i ciastek, nadając im unikalny aromat i dłuższą trwałość. W produkcji słodyczy stanowi składnik batonów energetycznych, cukierków oraz kremów, które zyskują dzięki niemu naturalną słodycz i wartości odżywcze.

Miód jest również popularnym dodatkiem do napojów, takich jak piwa miodowe, lemoniady oraz miody pitne, gdzie podkreśla ich wyjątkowy smak. W przemyśle mleczarskim stosowany jest jako składnik jogurtów i lodów, wzbogacając ich konsystencję oraz walory smakowe. Ponadto, znajduje zastosowanie w przetworach mięsnych jako element marynat i sosów, wpływając na ich delikatność i głębię smaku.

Miód jako lekarstwo: surowe normy czystości

Aby miód mógł być stosowany w przemyśle spożywczym, musi spełniać określone normy i regulacje Unii Europejskiej.

– Kluczowe wymagania obejmują m.in. brak zanieczyszczeń, odpowiednią zawartość naturalnych enzymów oraz zgodność z normami dotyczącymi składu i jakości. Wzelkie dostarczane przez nas miody - nie tylko do branży spożywczej - są wolne od sztucznych dodatków i cukrów, co każdorazowo potwierdzają liczne badania jakościowe – mówi Przemysław Rujna, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Polska Izba Miodu (PIM).

PIM zwraca ponadto uwagę na fakt, że miód eksportowany jest z Polski m.in. do Stanów Zjednoczonych i Japonii, by tam stać się składnikiem płatków śniadaniowych, które w obu krajach cieszą się olbrzymią popularnością, a swój smak zawdzięczają właśnie głównie dodatkowi polskiego miodu.

Rygorystyczne normy muszą być spełnione również w branży farmaceutycznej. Szczególnie ważne są przepisy dotyczące sterylności i stałej zawartości składników aktywnych.

Dlatego zawsze przeprowadzane są dokładne badania mikrobiologiczne miodu, które potwierdzają pełną zgodność z wytycznymi jakościowymi produktów medycznych, co zapewnia bezpieczeństwo jego stosowania w lekach i preparatach leczniczych.

Miód i produkty pszczele najczęściej używane są do leczenia ran i oparzeń, dlatego stosuje się je w specjalistycznych opatrunkach przyspieszających gojenie. Ponadto miód stanowi ważny składnik syropów i tabletek na kaszel, pomagając łagodzić podrażnienia gardła i wspomagając regenerację śluzówki.

Jego antybakteryjne właściwości sprawiają, że jest składową maści dermatologicznych, skutecznie zwalczając infekcje skórne.

Polski miód lipowy bez kompleksów wobec miodu manuka

– Polski miód lipowy, bogaty w związki o silnym działaniu przeciwbakteryjnym, znajduje coraz szersze zastosowanie w farmacji i dorównuje, a nawet przewyższa w swoich właściwościach, miód manuka – tłumaczy Przemysław Rujna.

– Dzięki zawartości naturalnych flawonoidów i enzymów wykazuje silne właściwości przeciwbakteryjne, przeciwzapalne i wspomagające odporność. Liczne badania potwierdzają jego skuteczność w produktach leczniczych, syropach na kaszel czy preparatach wspomagających układ immunologiczny – dodaje ekspert.

Miód jest również stosowany jako naturalny środek wspomagający leczenie wrzodów żołądka - dzięki swoim działaniom przeciwzapalnym i kojącym. Dodatkowo jest częstym składnikiem suplementów diety, które wzmacniają odporność i poprawiają ogólny stan zdrowia organizmu.

Miód wrzosowy poprawia urodę: w jaki sposób

Branża kosmetyczna od lat docenia miód za jego właściwości nawilżające i regenerujące. Jest on składnikiem kremów, maseczek, balsamów do ciała, szamponów oraz peelingów.

Miód wrzosowy wykorzystywany jest w maskach do twarzy przeznaczonych dla cery wrażliwej, miód lipowy stanowi doskonały dodatek do balsamów i kremów o działaniu nawilżającym, natomiast miód manuka znajduje zastosowanie w kosmetykach przeznaczonych do walki z trądzikiem.

Miód w piwnicy: napoje z procentami

Najstarszym i najbardziej tradycyjnym sposobem wykorzystania miodu w przemyśle alkoholowym jest produkcja miodów pitnych - napojów fermentowanych, których historia sięga tysięcy lat.

Miody pitne powstają poprzez fermentację roztworu miodu i wody, a ich różnorodność zależy od proporcji tych składników oraz dodatków, takich jak owoce czy przyprawy. Współczesna produkcja miodów pitnych, choć czerpie z historycznych metod, korzysta także z nowoczesnych technologii, które pozwalają na kontrolę procesu fermentacji i uzyskanie wysokiej jakości trunków.

Oprócz miodów pitnych, miód jest również cenionym dodatkiem do win, piw rzemieślniczych i likierów. Winiarze wykorzystują miód zarówno w procesie fermentacji, jak i do słodzenia gotowego wina, co nadaje trunkowi unikalny aromat i subtelną słodycz.

W piwowarstwie rzemieślniczym miód jest często stosowany jako naturalny środek fermentacyjny, który nie tylko dodaje charakterystycznego smaku, ale także wpływa na strukturę piwa – zwiększa jego pełnię i dodaje nuty miodowe. Szczególnie popularne są piwa miodowe, w których używa się miodu na różnych etapach produkcji, zarówno do fermentacji, jak i jako składnik aromatyczny. W przypadku likierów miód pełni podwójną rolę – jako naturalny słodzik oraz element poprawiający teksturę i głębię smaku, dzięki czemu trunki te są łagodniejsze i bardziej aksamitne.

Choć tradycyjna whisky nie zawiera miodu jako składnika bazowego, wielu producentów wykorzystuje go w procesach leżakowania, infuzji oraz jako naturalny słodzik w edycjach miodowych whisky, takich jak Honey Whisky czy różne likiery na bazie whisky.

Jednym ze sposobów użycia miodu w produkcji whisky jest aromatyzowanie trunku po zakończeniu procesu dojrzewania. Popularne whisky miodowe to zwykle whisky mieszane (blended), do których dodaje się naturalny miód, nadając im łagodniejszy, słodszy profil. Takie edycje cieszą się dużą popularnością wśród osób preferujących delikatniejsze alkohole, a także w koktajlach.