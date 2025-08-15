Zakupy w długi weekend: co z piątkiem 15.08.2025 i niedzielą 17.08.2025 – otwarty Lidl, Biedronka i galerie handlowe czy tylko Żabka

Długi weekend już w toku - dzisiejszy świąteczny piątek wydłużył dwa wolne dni od pracy o trzeci. Pogoda stawia trudne warunki - trzeba dużo pić a nie każdy ma w domu odpowiednie zapasy. Po napoje więc tylko do Żabki? Jak pracuje handel w długi weekend.

Zakupy dopiero w sobotę? Co z pracą handlu w świąteczny piątek 15.08.2025 r., a czy ta niedziela 17.08.2025 r. jest handlowa czy z zakazem handlu. W jakie dni możemy liczyć na zakupy w Żabce.

Zakupy w czwartek 14.08.2025 r.

Czwartek był normalnym dniem w handlu – sklepy czynne jak w zwykły dzień powszedni, a wię większość dyskontów od 6.00 rano do 23.00 wieczorem.

Inaczej może być z małymi sklepami – w tym sieci Żabka. Tam właściciele sami sobie ustalają godziny, jeśli więc ktoś z nich zaplanował sobie wolne w weekend, może chcieć skrócić sobie pracę w czwartek 14 sierpnia i zamknąś klep już w godzinach popołudniowych.

Czwartek to jednak z perspektywy piątku 15.08.2025 r. historia. Co z handlem w kolejne trzy dni.

Zakupy w piątek 15.08.2025 r.

Piątek to dzień świąteczny i 15.08.2025 r. sklepy działają jak w niedzielę z zakazem handlu. Dyskontowe typu Lidl czy Biedronka są więc zamknięte. Z kolei w galeriach handlowych sklepy też są zamknięte, ale za to czynne restauracje, kawiarnie, lodziarnie i im podobne. Można więc zaplanować dzień w galerii czy centrum handlowym inny niż na świeżym powietrzu – zwłaszcza tam gdzie prognozowane są koszmarne upały lub groźne burze.

Zakupy typu spożywczego to domena w taki dzień świąteczny sklepów Żabka i innych małych sklepów osiedlowych.

Zakupy w sobotę 16.08.2025 roku

Sobota zaprasza na zakupy bez ograniczeń. To w handlu dzień roboczy – na dodatek dyskonty i inne sieci przyciągają klientów rozlicznymi promocjami. W pełnym zakresie czynne są galerie handlowe i centra handlowe.

Kto nie zdąży z dużymi zakupami w czwartek 14.08.2025 r., ten powinien właśnie na sobotę 16.08.2025 r. planować swoją aktywność w tym zakresie.

Niedziela handlowa 17.08.2025 r. czy to niedziela z zakazem handlu

Niestey, niedzieli 16.08.2025 r. nie ma na liście niedziel, w które handel jest dozwolony. Owszem w sierpniu jest przewidziana jedna niedziela handlowa, ale będzie to dopiero za dwa tygodnie w ostatnią niedzielę i w ogóle ostatni dzień sierpnia – 31.08.2025 r.